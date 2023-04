Abolissons le service au volant

Autrefois perçu comme le nec plus ultra du service à la clientèle de demain, le service au volant est devenu un boulet tant pour la lutte climatique que pour la rentabilité de nombreux restaurateurs et pour la sécurité urbaine. Devrait-on carrément l’abolir ?

Ce ne serait pas inédit : on comptait en 2018 au Canada 27 municipalités qui avaient adopté des lois interdisant ou limitant très strictement cette pratique, née à une époque durant le siècle dernier où l’automobile était le coeur et l’âme de l’économie nord-américaine. Toronto, Calgary et Vancouver l’interdisent. En tout, 24 % de la population canadienne vit dans une ville où le service au volant est interdit, en tout ou en partie.

Dans la plupart des cas, l’interdiction est le fruit d’une réflexion portant sur la sécurité et la quiétude du quartier environnant, souvent constitué en bonne partie d’immeubles résidentiels. Quiconque demeure en banlieue près d’un restaurant ouvert dès le petit matin sait combien la possibilité de commander un café sans sortir de sa voiture attire des clients motorisés.

Des clients provenant souvent de l’extérieur. Plusieurs de ces commerces sont situés à l’intersection de rues particulièrement fréquentées ou de bretelles d’autoroutes. Ce positionnement stratégique est exigé par le plan de croissance de certaines grandes enseignes de restauration rapide. La file d’attente s’étire souvent au-delà de l’espace qui lui est réservé. Cela finit donc par empiéter sur les trottoirs, sur les pistes cyclables et sur la route elle-même.

Même à très basse vitesse, des automobilistes oublient de laisser libre la voie publique qu’ils couperont l’espace de quelques minutes — surtout si cette voie est une piste cyclable.

Une fenêtre désertée

Selon les données de l’industrie, il en coûte entre 50 000 $ et 200 000 $ pour un restaurateur d’équiper son commerce d’une petite fenêtre coulissante destinée au service au volant. Sans compter les salaires payés pour les employés qui s’en occupent, jour et nuit. Car ses heures d’ouverture sont souvent plus longues que celles du comptoir ou de la salle à manger.

Le service au volant, historiquement, c’est payant. C’est parfois la seule partie vraiment lucrative d’un restaurant, qui peut n’avoir qu’un ou deux clients dans sa salle à manger et qui sera quand même profitable. C’est aussi la plus grande source d’argent gaspillé : les commandes erronées ont coûté en moyenne 54 000 $US aux restaurateurs américains en 2022, selon l’édition 2023 d’un sondage annuel sur l’industrie de la restauration rapide effectué par la firme Intouch Insight.

La pénurie de main-d’oeuvre complique en plus, pour bien des restaurateurs, l’opération en simultané du comptoir, de la salle et de la fenêtre extérieure. Le manque d’employés est au moins aussi pénible dans la restauration qu’il l’est dans d’autres industries. Résultat : des établissements ont cessé d’offrir le service au volant.

Tous ne l’indiquent pas clairement, si bien que des automobilistes font inutilement la queue quelques minutes, le temps de comprendre qu’ils ne seront servis que s’ils débarquent de leur véhicule pour aller commander à l’intérieur.

Des minutes en trop

Été comme hiver, ces services au volant sont des îlots de chaleur qui produisent plus que leur juste part de gaz d’échappement nocifs. Les automobilistes n’éteignent pas leur moteur lorsqu’ils font la file. En 2022, l’attente moyenne s’est établie à 6 minutes 12 secondes pour chacun des clients qui ont commandé un café ou un repas au service au volant. Selon Intouch Insight, le service au volant moyen compte dans sa file 2,76 voitures en permanence.

Si on combine ces chiffres aux statistiques du ministère des Ressources naturelles du Canada sur la consommation et les émissions moyennes des véhicules vendus au pays, on obtient une idée de l’empreinte environnementale de cette pratique. Laisser tourner le moteur de sa voiture au ralenti pendant une heure consomme en moyenne 2 litres de carburant. Cette consommation est plus élevée pour les VUS et les camionnettes. On compte plus de 220 000 services au volant en Amérique du Nord, dont environ 20 000 au Canada.

Dans ces files d’attente se trouvaient en 2022 des véhicules qui ont consommé au moins 11,3 millions de litres de carburant… pour rien. À 1,58 $ le litre, le prix moyen payé au pays en décembre 2022, ce sont 18 millions de dollars qui s’envolent en fumée.

Allons plus loin : chaque automobiliste qui utilise le service au volant émet à chaque fois dans l’atmosphère 414 grammes de CO 2 . En tout, ce sont 23 000 tonnes de CO 2 qui sont ainsi émises, facilement évitables. C’est l’équivalent des émissions polluantes totales générées durant toute leur vie utile par 10 000 véhicules.

Dans son rapport, Intouch Insight constate en 2022 un changement dans les habitudes des consommateurs qui pourrait atténuer l’impact du service au volant : l’application mobile. Commander à l’avance puis récupérer ses aliments au comptoir gagne en popularité. C’est plus rapide pour le consommateur et plus productif pour le restaurateur.

Si cela peut rendre le service au volant moins essentiel, les bénéfices risquent d’être plus nombreux qu’on le pense.