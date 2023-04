Républicains contre démocratie

La politique américaine se dirige à la vitesse grand V vers une collision entre deux moitiés de pays qui se haïssent et qui, 160 ans plus tard, n’ont jamais totalement soldé la guerre de Sécession.

En jeu : rien de moins que la paix civile et la démocratie, comme système permettant de régler pacifiquement les différends fondamentaux portant sur l’économie, l’environnement, l’identité, l’immigration, les libertés, la politique étrangère.

Les deux partis, sous l’empire d’une hostilité mutuelle devenue le moteur principal de l’action politique, ont pris des tangentes dangereuses.

Du côté gauche, une sorte d’éclatement menace de l’intérieur la coalition qu’est un Parti démocrate de plus en plus forcé au « grand écart » idéologique.

D’une part, le « wokisme » identitaire le plus dur, qui contrôle une part importante du monde de l’éducation, de l’édition, des médias et de l’art, avec une priorité aux « guerres culturelles », une tyrannie des groupes minoritaires revendicateurs, adeptes d’actions directes, de censure ou de réécriture du « non-conforme » et boudant la politique représentative traditionnelle.

D’autre part, incarné par le gouvernement Biden, un centrisme qui veut toujours croire aux institutions et au pouvoir de la « grande politique » (la présidence, les chambres élues…). Ce centrisme est traditionnel, modérément redistributeur et interventionniste en économie, militant en environnement, internationaliste, voire impérial en politique étrangère, et ce, malgré les capacités objectivement réduites de cet « impérialisme libéral » en 2023.

Mais, au niveau strictement politique, et malgré quelques contre-exemples (comme les entourloupes du Comité national démocrate contre le candidat de la gauche Bernie Sanders, en 2016, pour favoriser la représentante de l’establishment Hillary Clinton), le Parti démocrate n’a pas — de façon générale — tourné le dos aux règles démocratiques et peut encore porter son nom.

En face, que voyons-nous ? Un Parti républicain qui, avec ou sans Donald Trump, se dirige à grande vitesse vers un autoritarisme fascisant, et qui tourne de plus en plus le dos au compromis démocratique comme voie de règlement des conflits. Le parti ne désarme pas, malgré sa relative défaite au niveau fédéral, aux élections de mi-mandat (novembre 2022).

Ce qui se passe au niveau des États (Wisconsin, Michigan, Tennessee, etc.) est peut-être davantage porteur de ce qui s’en vient. Même si les démocrates « résistent » au niveau fédéral, ils sont de plus en plus expulsés du pouvoir dans les États.

Des exemples tirés de l’actualité immédiate illustrent la tendance. Ce qui s’est passé à Nashville la semaine dernière est assez effrayant : deux démocrates de la Chambre des représentants du Tennessee ont été expulsés pour des raisons idéologiques.

Pourquoi au juste ? Parce que ces deux représentants (noirs) avaient protesté contre l’échec du Tennessee à mettre en place un contrôle plus strict des armes, après la fusillade du 27 mars dans une école de Nashville (qui a tué trois élèves de neuf ans et trois adultes). Fait à signaler : un troisième législateur, qui lui aussi avait manifesté, n’a pas été expulsé de la Chambre… Comme ça se trouve, il était blanc.

Dans ce pays, en 2023, au niveau des États, on expulse des représentants élus pour cause de déviance idéologique, en l’occurrence sur les armes à feu. Le gerrymandering (manipulation des cartes électorales pour garantir, par exemple, 55 % des sièges avec 40 % des voix, ou 67 % des sièges avec 50 % des voix) se généralise, surtout dans les États à dominante républicaine (les deux tiers environ). Il est certes des cas locaux de gerrymandering démocrate, mais le recours systématique au procédé est républicain.

On assiste à l’aboutissement logique de la politique selon laquelle la fin justifie les moyens (du Machiavel… même si la formule proprement dite n’est pas de lui). Sans autre justification que de dire : « Nous le faisons parce que nous sommes capables de le faire impunément. »

Expulsion de législateurs pour motifs idéologiques, trucage électoral, roulette russe sur la dette fédérale, délire sur la défaite présidentielle de 2020 : tout converge vers un refus cohérent, partagé et programmatique des procédures démocratiques par l’un des deux grands partis dans ce qui fut « la plus grande démocratie du monde ».