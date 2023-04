Les ordures

Les problèmes des grandes villes se multiplient. À Montréal comme ailleurs.

Encore que Montréal, convenons-en tout de suite, ne soit pas précisément ce qui s’appelle une bien grande ville. Sa faible masse critique et sa pauvre densité l’empêchent de se doter, aussi vite qu’il le faudrait, de moyens plus conséquents, notamment en matière de transport collectif.

Sa taille, relativement modeste, constitue tout de même une de ses forces pour l’avenir. Mais encore faudrait-il mieux penser à celui-ci.

Pensez-y. Ce sont plus de vingt millions d’habitants qui peuplent les agglomérations de Mexico et de Mumbai. Plus de trente millions pour Jakarta et son proche voisinage. Plus de trente-cinq millions pour celle de Tokyo. Plus près de nous, l’aire urbaine de New York dénombre plus de vingt millions de personnes.

Plus de la moitié du globe s’entasse dans des villes immenses, où la promiscuité favorise des débordements de toutes sortes, y compris des poubelles. À Paris, les déchets s’amoncellent. La mobilisation sociale contre le rehaussement de l’âge de la retraite jette aussi un éclairage sur la surconsommation et ses conséquences.

Ce sont 4,4 milliards d’humains qui vivent désormais en milieu urbain. Dans ces poches de chaleur que deviennent les villes, qu’arrivera-t-il ? À l’échelle de la planète, l’eau douce se fait de plus en plus rare. Un quart de l’humanité en manque déjà. Les canicules, les sécheresses et les incendies apparaissent partout. De nouvelles solidarités demandent à être repensées et réinventées.

L’agglomération de Montréal, en comparaison, compte un peu plus de deux millions d’habitants. C’est peu. Vraiment très peu. Autrement dit, Montréal est un peu comme une grosse banlieue. Une banlieue plantée au milieu de l’eau. Ce qui lui offre un avantage considérable. À la différence de beaucoup de villes du monde, elle ne risque pas de goûter à la sécheresse.

Une ville de taille modeste comme Montréal permet de réaliser de riches expériences humaines et d’en juger les résultats sans tarder. Tenez, vous vous souvenez de la petite catastrophe engendrée par la mise en service précipitée de pauvres trottinettes électriques ? C’était une erreur. Une erreur vite résolue, après un essai non concluant. La ville est passée à autre chose, sans trop de difficulté. En revanche, au coeur de l’agglomération de Paris — onze millions d’habitants — il a fallu, pour se débarrasser de ces nuisances, avoir recours à un laborieux processus référendaire. Ce sont 89 % d’un tout petit nombre de votants qui ont conclu, lors d’une consultation tenue le 2 avril, qu’il fallait renoncer à quelque 15 000 de ces engins d’ici septembre. Entre-temps, elles doivent trouver à se frayer un chemin entre les déchets qui s’accumulent.

Plusieurs villes du monde les ont écartées, non sans difficulté, après avoir constaté, elles aussi, le fouillis que ces trottinettes généraient dans l’espace public. Mais chacun fait ses expériences à son rythme. Ainsi, Laval, cette année, a décidé d’aller en sens contraire, en promettant à son tour des trottinettes électriques publiques.

Montréal a des problèmes. C’est entendu. Ils sont nombreux. C’est connu. Comme la crise du logement qui se perpétue. Comment est-ce possible, alors que se multiplie par ailleurs la construction de luxueux projets de condominiums ?

À côté de cela, les cônes orange apparaissent tout au plus comme un symptôme. Tout de même, comment est-il possible de laisser traîner des cônes pareils durant des années sans que personne songe à les ramasser ? Ils témoignent de chantiers mal gérés, mal planifiés. Ils sont l’expression désespérante de la triste bonhomie d’une administration de village qui, durant des décennies, s’est reproduite impunément. Le côté délabré et broche à foin de cette ville ne s’en trouve que plus tristement souligné.

Faut-il croire pour autant que Montréal soit la seule ville du monde où l’on trouve des nids-de-poule jusque sur les dos d’âne ?

Toutes les villes ont aujourd’hui leur lot de problèmes. Des problèmes souvent plus graves que ceux que connaît Montréal. J’évoquais l’eau. Il en est question partout, sauf chez nous. Cela viendra peut-être. Il faudrait y songer.

Dans quel réservoir de possibles pouvons-nous plonger désormais pour ressourcer notre avenir commun ?

Bien des villes, en tout cas, avancent désormais comme des zombies en pleine nuit. Elles n’arrivent plus à relier ce qu’elles étaient ou ce qu’elles ont cru être avec ce qu’elles sont devenues. Leur futur semble s’être coupé de leur passé, au point qu’on les voit dériver dans un présent insignifiant.

Une femme, Nathalie Thibault, me racontait comment elle a fait une découverte incroyable dans les poubelles. Elle a mis la main, il y a quelques jours, à l’occasion d’un voyage au Costa Rica, sur une photo dédicacée par la grande Joséphine Baker. La photo avait été jetée, tout bonnement, comme si elle ne représentait rien.

En France, Joséphine Baker a été intronisée au Panthéon en 2021. Cette Américaine a contribué, par son humanisme, à lutter pour la diversité. Aujourd’hui, certains représentants de la droite conservatrice la plus corrosive, toujours très occupés, selon leurs dires, à « protéger nos enfants », l’auraient sans doute fait fusiller pour ses costumes et ses moeurs.

Joséphine Baker éleva douze enfants, adoptés aux quatre coins du monde. L’un d’eux avait été trouvé dans la rue, encore bébé, sous un tas d’ordures. Et c’est bien sous les ordures qu’une partie de notre histoire commune, de notre humanité, de nos solidarités, se trouve aujourd’hui jetée.

Comment parvenir à relier, dans nos sociétés, le meilleur d’hier avec ce que nous sommes devenus aujourd’hui ?

Nous sommes partout en déficit du passé. Nous vivons dans une sorte de présent perpétuel évidé. « Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres », disait Tocqueville. Peut-être faudrait-il, pour commencer, trouver à se frayer un chemin entre les ordures et les cônes orange ?