Vive l’école libre

Quel point commun y a-t-il entre une drag queen qui lit des livres sur le « genre » à une classe de maternelle et un musulman qui prie dans le couloir d’une l’école ? En apparence, absolument rien. Rien de plus éloigné qu’un travesti échappé du Red Light et un dévot agenouillé dans un corridor en plein ramadan. Si le premier semble tout droit sorti d’une postmodernité qui se rit de tout, l’autre semble ressuscité d’un lointain passé où la religion occupait tout l’espace.

Pourtant, il y a plus de points communs qu’on ne le croit entre ces deux fléaux qui fleurissent en France, aux États-Unis et au Québec. Dans les deux cas, en effet, il ne s’agit plus simplement du droit d’un individu de prêcher une religion ou une idéologie, en l’occurrence celle de la diversité des « genres », mais bien du droit de l’école de se protéger de toutes les formes de prosélytisme, qu’elles concernent des religions ou des minorités sexuelles.

L’entrevue plus que complaisante accordée la semaine dernière par la drag queen Barbada à l’émission Tout le monde en parle était un cas d’espèce. À aucun moment il n’a été question de la qualité littéraire des « contes » que celle-ci lit aux enfants — parfois, d’ailleurs, il ne s’agit nullement de contes —, de leur rôle dans l’apprentissage de la langue, de la culture et des connaissances véhiculées dans ces livres. De quoi a-t-il été question sinon de l’idéologie dite de la diversité de « genres » et d’identité sexuelle ? Bref, de sujets qui ne concernent ni l’école, ni les programmes scolaires, ni la fonction première des bibliothèques publiques. Et encore moins les enfants du primaire et de la maternelle.

Aux États-Unis, en France et au Québec, la présence grandissante de ces propagandistes du « genre » dans les écoles et les bibliothèques publiques ne répond pas à des critères éducatifs, mais essentiellement idéologiques. Or, une drag queen propageant l’idéologie diversitaire et la théorie du genre n’a pas plus sa place dans ces établissements publics qu’un preacher dénonçant l’homosexualité. Ces discours ne concernent tout simplement pas l’école publique, qui, en matière de morale sexuelle, ne saurait aller au-delà de ce que dit la loi, à savoir que nul ne devrait être discriminé en fonction de son orientation. Le reste est une question de choix personnel. Point à la ligne.

Il arrive malheureusement que, sous prétexte d’ouverture et de largesse d’esprit, mais aussi souvent par naïveté, nous ouvrions toutes grandes les portes de nos écoles à des gens qui poursuivent des buts, certes parfois louables, mais avant tout idéologiques.

Les musulmans qui prient dans les couloirs afin de réclamer des lieux de prière à l’école représentent un phénomène de même nature. En France, il y a longtemps que les prières de rue ont été instrumentalisées afin de promouvoir l’islamisme. Dans certains quartiers des grandes villes, on a vu des centaines de fidèles envahir la voie publique, transformant ainsi ces cérémonies religieuses en manifestations illégales.

Ce prosélytisme, dont on a de bonnes raisons de croire qu’il n’est pas tout à fait spontané, est d’autant plus inacceptable dans une école laïque, qui doit demeurer sur ces questions d’une stricte neutralité. À moins de considérer la liberté religieuse comme supérieure à toutes les autres libertés, le ministre a parfaitement raison de dire que l’école n’est pas un lieu de prière. Pas plus qu’un centre culturel, une bibliothèque ou une université. D’autant que, contrairement à la caserne, la prison et l’hôpital, ce ne sont pas des lieux de vie permanents.

Il est d’ailleurs frappant de constater que les idéologues de l’islamisme comme ceux de la théorie du genre utilisent les mêmes méthodes de guérilla afin d’exploiter notre crédulité. Rien de tel que de se mettre à prier dans le couloir d’une école laïque et de se faire rappeler à l’ordre pour dénoncer une laïcité oppressive. Rien de tel que d’inviter une drag queen — un personnage de cabaret habituellement identifié à la transgression sexuelle et aux blagues salaces — pour susciter la réaction des parents et dénoncer l’homophobie. C’est ce qu’ont compris depuis longtemps les Black Blocs, dont les provocations n’ont d’autre but que de forcer des affrontements avec les forces de l’ordre pour ensuite dénoncer la violence policière.

L’esprit de la laïcité suppose une certaine conception de l’école. Si celle-ci doit être tenue loin du prosélytisme religieux (ou antireligieux), à plus forte raison devrait-elle l’être de tous les groupes d’intérêts politiques, économiques, culturels et même environnementaux. En réalité, les militants, quels qu’ils soient, n’ont rien à faire dans une institution qui devrait être préservée des débats idéologiques et considérée comme un sanctuaire de la connaissance, du savoir et de la raison.

L’école et l’idéologie ne font pas bon ménage. Plus de deux ans après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty en banlieue parisienne par un islamiste à la sortie de son école pour avoir osé montrer une caricature de Mahomet en classe, il n’est pas inutile de s’en souvenir. L’« écolelibre » d’aujourd’hui n’est plus celle des années 1960. Ce serait plutôt une école débarrassée des groupes de pression, des idéologies et des lobbys. Ce serait une école centrée sur les savoirs et rendue à sa vocation première, qui est d’abord d’instruire. Je sais qu’on en est loin, mais rien n’empêche de rêver.