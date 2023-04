Cette insoutenable désinvolture

La victoire du 19 octobre 2015 avait été impressionnante. Parti lointain troisième, le Parti libéral du Canada avait franchi le fil d’arrivée avec une majorité que bien peu d’observateurs avaient prévue.

Ceux qui, deux ans plus tôt, avaient accueilli avec un sourire en coin l’élection de ce bellâtre, dont les seules qualités semblaient être de porter un nom illustre et d’avoir remporté un combat de boxe contre un sénateur conservateur plus costaud que lui, allaient-ils devoir faire amende honorable ?

Justin Trudeau célébrait cette semaine ses dix ans à la tête du PLC, alors que ses deux prédécesseurs, Stéphane Dion et Michael Ignatieff, n’ont duré que deux ans. Il peut légitimement revendiquer le mérite d’avoir libéré son parti de l’opprobre que le scandale des commandites lui avait valu, mais qu’en est-il du Canada ? Après la « grande noirceur » des années Harper, est-il redevenu le plus-meilleur-pays-du-monde ?

Doubler le NPD sur sa gauche comme le PLC l’a fait en 2015 était indéniablement habile, et il faut reconnaître que le gouvernement Trudeau a replacé le pays sur une trajectoire progressiste avec des initiatives comme l’aide médicale à mourir, la légalisation du cannabis, la taxe sur le carbone, etc. Après les garderies, il promet maintenant un régime pancanadien d’assurance dentaire.

De façon générale, les Canadiens sont également reconnaissants de l’aide qu’Ottawa leur a apportée durant la pandémie, mais la prodigalité avec laquelle il continue à distribuer les milliards à gauche et à droite devient inquiétante. Même le directeur parlementaire du budget, dont les moyens sont sans commune mesure avec ceux d’un simple citoyen, n’arrive pas à comprendre où ils seront dépensés.

D’ailleurs, l’efficacité des services fédéraux semble inversement proportionnelle à la hausse apparemment impossible à freiner des effectifs de la fonction publique, qu’il s’agisse de la délivrance des passeports, du traitement des demandes d’immigration ou simplement de la paie des employés de l’État.

· · · · ·

Plus exaspérante encore est cette désinvolture avec laquelle M. Trudeau s’acquitte de ses fonctions. Ses prédécesseurs avaient leurs défauts, mais à l’époque de Stephen Harper, de Jean Chrétien, de Brian Mulroney ou encore de Trudeau père, la main semblait ferme et la direction claire. Ils répondaient même aux questions.

On a parfois la désagréable impression que le capitaine s’est endormi à la barre. Les décisions se prennent avec une lenteur désespérante et les crises s’éternisent. Pourrait-on imaginer la capitale d’un autre pays du G7 paralysée pendant des semaines par une bande de camionneurs qui poussaient la provocation jusqu’à se prélasser dans un spa installé devant le parlement ?

L’insouciance du premier ministre en matière d’éthique est tout aussi désolante, des vacances sur l’île privée de l’Aga Khan aux sinécures bien rémunérées offertes aux membres de sa famille à l’organisme de bienfaisance UNIS, en passant par son intrusion grossière dans le dossier de SNC-Lavalin.

« Le Canada est de retour », avait-il lancé le soir des élections de 2015. Pendant un bref moment, certains y ont cru. Un vent de trudeaumanie a balayé la planète, mais ceux qui croyaient avoir trouvé en lui une sorte d’antidote au trumpisme ont vite déchanté. Si un doute subsistait, le défilé de mode auquel il s’est livré lors de son voyage en Inde leur a fait comprendre qu’ils avaient plutôt affaire à un boyscout.

La perte de prestige du Canada, consacrée par un deuxième échec d’affilée dans sa tentative de retrouver un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, n’a rien d’étonnant à voir à sa procrastination dès qu’on sollicite ses services. La force d’intervention rapide qu’il avait promise en 2017 est maintenant reportée à 2026, et plusieurs doutent qu’elle voie jamais le jour.

Il y a pourtant un domaine où on ne peut pas reprocher la moindre nonchalance à M. Trudeau. Il ne ménage aucun effort pour imposer sa vision centralisatrice du fédéralisme. À cet égard, la mise au pas des provinces dans les négociations sur le financement des services de santé constitue un indéniable succès.

Malgré les prétentions autonomistes de la Coalition avenir Québec, le gouvernement Legault a bien compris que le dossier constitutionnel était cadenassé et qu’il est inutile d’insister. On ne l’entend plus revendiquer de nouveaux pouvoirs, pas même la déclaration de revenus unique, encore moins un nouveau statut pour le Québec. Il en est plutôt rendu à défendre devant les tribunaux les lois qu’il se croit encore autorisé à faire adopter.

Ses revendications sont dorénavant d’ordre pécuniaire. Il était presque gênant de voir M. Legault sauter de joie quand M. Trudeau est venu annoncer que le chantier maritime Davie aura droit à une petite fraction des commandes prévues dans la Stratégie nationale de construction navale.

S’il fallait qu’Ottawa accepte maintenant de participer au financement du troisième lien, il y verra sans doute une victoire encore plus glorieuse que ne l’aurait été l’enchâssement de l’accord du lac Meech dans la Constitution.