La gestion active vaut-elle le coût?

Dans la chronique de la semaine dernière, nous avons distingué la gestion passive de la gestion active. S’il est clair à mes yeux que ces deux stratégies peuvent se compléter, un certain doute plane sur la question des frais entourant la gestion active. Rappelons que, contrairement à la gestion passive, celle-ci présente un coût supplémentaire que justifie le travail requis pour surpasser le marché dans son ensemble.

Les partisans de la gestion active sont convaincus de la pertinence de payer pour cet alpha, tandis que les défenseurs de la gestion passive croient que ses très faibles frais de gestion, qui servent à copier les indices, suffisent largement. Par ailleurs, le S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) est un rapport annuel qui détaille les performances de ces fonds en gestion active. Nous y apprenons qu’en 2022, plus de la moitié des gestionnaires de fonds actifs n’ont pas atteint l’objectif de battre leur indice.

Alors, pourquoi la gestion active a-t-elle toujours sa place, vous demandez-vous ? C’est que la réflexion entourant la composition d’un portefeuille ne doit pas se limiter à une réflexion sur les frais qui y sont associés et sur sa capacité à battre les indices. Il faut en effet s’intéresser à la composition de ces fameux indices dans un contexte macroéconomique plus large. Avant de se limiter à répliquer un indice, il faut tout d’abord se demander si cet indice représente un marché efficient ou irrationnel.

Naturellement, l’exemple de la bulle techno, au début du siècle, nous vient immédiatement en tête, avec la surpondération d’entreprises comme Nortel dans le TSX. Mais il ne faut pas sous-estimer les risques associés à la complexité des marchés actuels et à la correction en cours de nombreux titres qui, pourtant, semblaient encore des valeurs sûres il y a quelques années.

En copiant les indices, les fonds en gestion passive copient bien entendu les hausses, mais aussi les baisses. Ainsi, vous aurez davantage un profil penchant pour la gestion passive si vous avez une bonne tolérance à la volatilité et êtes capable de tolérer ces baisses de façon passive. Le recours à la gestion active permet de sélectionner certains gestionnaires dont le mandat est de capter le moins possible la baisse des marchés.

Si, dans les dix dernières années, une bonne répartition d’actifs était suffisante pour assurer un bon rendement, en période de turbulences et d’incertitudes, la sélection des titres, propre à la gestion active, revêtira plus d’importance dans la conjoncture du marché. Un gestionnaire pourrait ne pas avoir surpassé l’indice en 2022 pour des décisions qu’il a prises afin d’adapter la composition de son mandat au nouveau contexte économique et financier qui va s’installer pour les prochaines années. Nous pourrions donc l’en féliciter… plus tard.

En effet, il est fréquent qu’un fonds en gestion active peine à suivre le rendement des indices lorsque la croissance est fulgurante, mais il peut aussi faire preuve de plus de résilience en période de ralentissement, justement parce que ces fonds sont positionnés plus prudemment devant des marchés agités.

Quelle est la différence de prix réelle ?

Les fonds gérés activement commandent des frais de gestion plus élevés que les fonds passifs parce que les gestionnaires doivent prendre en charge la recherche sur les titres et payer des coûts de négociation. Leur analyse vise à déterminer la bonne valeur marchande des titres afin d’offrir une protection contre les baisses et ainsi réduire le risque. Les frais de gestion permettent de payer cette équipe et sa structure administrative.

Bien sûr, certains ne sont pas à la hauteur des attentes, alors il faut choisir les plus performants. Lorsque les rendements des fonds sont publiés, ils tiennent déjà en compte les frais de gestion, qui se situent en moyenne près du 2 %. Notez que plus le mandat est complexe, plus les frais sont conséquents. Par exemple, un fonds d’actions internationales coûte plus cher qu’un fonds de revenu fixe canadien. S’il est vrai qu’en théorie, vous auriez plus de rendements dans vos poches sans ces frais de gestion, nous pourrions aussi dire que nous serions tous plus riches si toutes les entreprises qui nous vendent des biens et services se gardaient moins de profits…

Ce ne sont pas les frais de gestion qui doivent attirer votre attention, mais le rendement net après les frais. C’est ce qui permet de confirmer si vous « en avez pour votre argent ». Les aperçus de fonds peuvent être utilisés pour valider les rendements que vous auriez obtenus pour une période donnée. Ainsi, la comparaison entre gestion active et passive ne doit pas se limiter à la comparaison des frais de gestion, mais bien s’étendre aux rendements historiques après déductions de ceux-ci.

Par exemple, en 2022, un fonds actif bien géré aurait perdu moins que son indice de référence, même après les frais. L’historique d’un fonds permet aussi de voir comment le gestionnaire se comporte pendant les marchés haussiers et baissiers sur une longue période. Enfin, si vous avez un portefeuille non enregistré important (personnel ou d’entreprise), la dimension fiscale s’intègre dans l’analyse comparative puisque certains fonds actifs proposent une structure fiscalement avantageuse, ce qui peut aussi justifier des frais de gestion plus élevés dans certains cas.

Concrètement, je ne vous recommande pas de limiter l’analyse de votre portefeuille actuel ou la construction de votre futur portefeuille aux seuls frais de gestion. Si la majorité des fonds ne battent pas les indices, une minorité y arrive. Un portefeuille bien construit devrait leur faire une place, surtout dans les catégories d’actifs où le marché est moins efficient, comme les actions à petite ou moyenne capitalisation et les actions internationales. Les derniers mois nous ont prouvé que les bons gestionnaires en revenu fixe méritent d’être pris en compte également.