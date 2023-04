C’est une curiosité qui a circulé ces derniers jours sur le Web, le genre de chose que l’on rencontre à tout hasard et qui tout de suite retient l’attention — pardon, quoi ? Dans un document diffusé par le journaliste Lee Fang daté du 6 avril, le FBI formule un avertissement : « La diffusion d’un film pourrait entraîner une intensification des menaces pesant sur les infrastructures pétrolières et gazières. »

Cette semaine, The Intercept rapportait aussi que le Kansas City Regional Fusion Center (KCRF) avait également lancé un appel à la vigilance, à la diffusion, dans les cinémas, d’un film mettant en scène des actes de sabotage visant des infrastructures pétrolières et gazières.

Sans évoquer un quelconque élément factuel susceptible de démontrer le caractère véridique de la menace, tant le FBI que le KCRF encourageaient les acteurs du secteur énergétique à faire preuve d’une vigilance accrue, le film ayant le potentiel d’« inspirer » des actions violentes « tout particulièrement à l’égard des pipelines ». On invitait également les employés de l’industrie pétrogazière, les corps policiers comme les citoyens à communiquer toute information susceptible d’aider à déceler des activités dites suspectes.

Le film en question est un long métrage de fiction (oui, de fiction) intitulé How to Blow Up a Pipeline, réalisé par Daniel Goldhaber. Présenté pour la première fois au TIFF cet automne, le film est présenté en salle aux États-Unis depuis la semaine dernière, et au Canada à compter de vendredi. Salué par la critique, il met en scène Theo, une jeune femme ayant développé une leucémie après avoir grandi dans un quartier densément pollué. En compagnie de ses acolytes, un groupe rassemblant des gens aux motivations diverses, elle entreprend de faire exploser un pipeline, dans l’ouest du Texas.

Lorsque même un geste de sabotage fictif en appelle à une surveillance aussi étroite, on devine que le sujet est sensible. C’est tout de même fort de café : le film ne vise pas à former des militants capables de faire exploser des installations pétrogazières en un tournemain, il ne s’agit certainement pas d’un mode d’emploi. L’histoire est inventée. Les personnages sont fictifs. Les lieux représentés le sont aussi. Sauf qu’il ne faudrait pas donner aux gens l’idée et les moyens de se révolter !

Heureusement, il est encore possible de faire des films, d’écrire des livres sur les figures et les moments révolutionnaires du passé. En revanche, il semble qu’imaginer une insurrection projetée dans un avenir immédiat constitue une entreprise trop risquée. On notera l’ironie : on nous gave à n’en plus finir de dystopies, de récits sur la pénible survivance des humains dans un monde ravagé, on souligne à gros trait le caractère inévitable de la violence dans les sociétés détruites par la crise climatique : The Last of Us, Snowpiercer, Handmaid’s Tale, on pourrait dérouler la liste longtemps.

L’avenir qu’on imagine est toujours celui de l’échec cuisant de la solidarité dans les sociétés postapocalyptiques : guerre de tous contre tous, repli sur des formes sociales passéistes, punition perpétuelle et généralisée pour l’inaction passée. Ce fatalisme prend des airs de prophétie autoréalisatrice. Or, lorsqu’il s’agit d’imaginer un scénario dans lequel des personnes utilisent, ici et maintenant, les leviers politiques dont elles disposent pour éviter le pire, la fiction devient suspecte. Cette crainte en dit long sur l’imaginaire politique de notre temps.

Le point sensible ici semble se situer dans les connivences qu’entretient le film avec un autre monde que l’État, l’institution policière et l’industrie pétrolière mettent sous haute surveillance : celui de la pensée politique.

Si le film de Daniel Goldhaber n’a aucune aspiration documentaire, il reprend néanmoins le titre d’un ouvrage du militant, chercheur et enseignant suédois Andreas Malm. How to Blow Up a Pipeline est un petit livre paru en 2020 chez Verso Books. Il a d’ailleurs été traduit en français en France (La Fabrique) et au Québec (Éditions de la rue Dorion), et publié sous le titre Comment saboter un pipeline.

L’essai pose une série de questions simples : face à l’urgence climatique, au caractère existentiel et immédiat de la menace qui plane sur l’humanité, les militants écologistes doivent-ils s’autoriser à recourir à la violence contre la propriété ? Et si le moment n’est pas venu d’envisager ces tactiques, à quel moment deviendra-t-il justifié de s’en prendre aux infrastructures qui détruisent le vivant ?

Le mouvement écologiste, explique Malm dans ce livre, s’est toujours tenu loin de l’usage de la force offensive, cultivant même un attachement particulier à la non-violence. Mais dans un monde qui brûle, l’action directe dirigée contre le capital pétrolier apparaît(ra) comme une méthode de plus en plus logique. Après tout, il s’agit bel et bien de l’axe d’affrontement qui déterminera, ni plus ni moins, la suite du monde : l’exploitation des énergies fossiles ou la vie. C’est l’un ou l’autre.

Quel sera le point de bascule ? À partir de quel moment apparaîtra-t-il légitime au plus grand nombre de faire sauter des pipelines ? Voilà la question qui reste en suspens. C’est peut-être ce qui rend tout exercice d’imagination sur ce thème aussi périlleux : ce point de bascule pourrait être l’affaire d’un avenir qui se conjugue de plus en plus au présent.