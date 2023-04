À l’ombre du dragon de la fonderie

Je suis allée plusieurs fois à Rouyn-Noranda, fort bien accueillie par l’équipe de son festival de cinéma. Je revois son lac Osisko chroniquement pollué, les formes baroques de la fonderie Horne en domination de paysage, les petites rues aux maisons basses et la vie culturelle animée là-bas jour et nuit. Plus loin, sa soeur abitibienne Val-d’Or paraît sauvage, farouche et désenchantée, comme une ville du Far West. Rouyn-Noranda tient plutôt de la fleur de macadam tirée d’une chanson de Ferland, « à l’ombre des cheminées, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane ». Avec, en plus des chansons, des livres, des spectacles, des petits restos et des films pour passer le temps. Clairière raffinée et asphyxiée en pleine forêt boréale.

Que Rouyn-Noranda soit devenue la capitale de l’arsenic me donne le frisson. Elle l’était déjà depuis belle lurette, remarquez. Mais bien des secrets demeuraient cachés dans les placards de la fonderie Horne, dirigée par Glencore. Depuis 1923 sont coulés dans ces bâtiments le cuivre et les métaux précieux avec des produits chimiques toxiques, arsenic, plomb, cadmium. Des déchets industriels aux émanations mortifères polluent la ville de leurs fumées. Surtout dans le quartier Notre-Dame, à l’ombre du dragon, berceau du poète Richard Desjardins.

J’ai parlé l’an dernier à Jacques Matte, un des directeurs du festival de cinéma qui se tient là-bas, lui lançant : « Attention à l’arsenic ! » Il m’a répondu, rieur comme toujours : « J’en bois un bol tous les matins. » La vie continue contre vents et marées. Les gens restent attachés à leur coin de pays, mais plusieurs se battent pour la suite du monde.

En 2019, une étude faisait éclater le scandale du taux d’arsenic pouvant dépasser 100 nanogrammes par mètre cube dans l’air (la norme québécoise est de trois) avec des impacts sanitaires catastrophiques : espérance de vie réduite, bébés nés trop petits, cancers et maladies pulmonaires à foison.

On aura tant vu rebondir ce brûlot à l’Assemblée nationale et à pleins médias. En mars dernier, l’État québécois permettait à la Fonderie Horne de s’engager à réduire les émanations d’arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d’ici cinq ans. Un taux toujours inadmissible. Glencore menaçait de retirer ses billes si des exigences environnementales trop sévères lui liaient les mains. Les élus ont abdiqué.

Samedi, à 22 h 30 à ICI Télé, le documentaire Notre-Dame-de-l’Arsenic, de Christian Mathieu Fournier et Martin Frigon, remonte le cours de ces luttes intimes. On y croise des mères et des pères révoltés, l’ancienne députée de la région, des travailleurs, des médecins, des artistes : visages humains posés sur une tragédie. L’usine fait vivre tant d’ouvriers. Certains refusent de mordre la main qui les nourrit. Ça crée des frictions citoyennes dans une municipalité où chacun connaît ses voisins. Qui souhaite la fermeture de la fonderie Horne là-bas ? Personne. Juste régler le problème des déchets toxiques déversés. La multinationale fait des concessions pour corriger le tir. Pas assez. Des questions à hauteur d’humains désemparés se posent. Qu’est-ce qu’un chez-soi sous pareils nuages ? Certains citoyens seraient relogés. Ça chauffe dans le quartier Notre-Dame.

Le film remonte plus loin. Après la COVID, des groupes de résistance s’étaient formés en 2022 pour descendre dans la rue. À coups de manifestations, de solidarités embrasées, captées par la caméra. L’ampleur des ravages sous les émanations de cette usine avait été niée au fil des ans : « Un silence acheté à coups de grosses jobs, de commandites », assure une voix. À l’écran, une mère souhaite l’exil pour ses enfants. Une autre entend rester au poste pour s’impliquer longtemps. Des artistes versent sur le feu une dose de lyrisme qui trouble et envoûte nos oreilles.

« Elle ressemble à une tumeur qui aurait poussé là, entre la forêt et la nuit. Vue d’en haut, la fonderie est soudainement belle et presque vulnérable. Son scintillement la nuit est vraiment magnifique », dit le jeune poète Jean-Lou David. Des phrases tirées d’« Arsenic, mon amour », sa correspondance avec Gabrielle Izaguirré-Falardeau, publiée chez Quartz. Tous deux sont des enfants de la ville. Leurs relations avec ces bâtiments identitaires crachant la mort par leurs cheminées y sont belles et sombres.

Quand Richard Desjardins vient chanter : « Nous aurons des corbeilles pleines / de roses noires pour tuer la haine », clôturée par ces mots : « Et s’il n’y a pas de lune / nous en ferons une », un ange passe. Puis un choeur d’enfants entonne ce « Nous aurons » en cri d’espoir. Au loin, est-ce le glas qui sonne ? De ce film sur Rouyn-Noranda, j’ai surtout ressenti son blues. Aussi le retentissant couplet de résistance des insoumis, poings levés.