Une pharmacie littéraire (et politique)

Ce que j’ai préféré du livre La petite pharmacie littéraire, ce sont les ordonnances à la fin, tantôt une « vitamine pour un amour sans fin » (L’amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez), tantôt un « comprimé de réconfort contre l’abandon » (Lait et miel de Rupi Kaur), ou plutôt un « accélérateur d’anticonformisme et de cynisme » (Contes de la folie ordinaire de Bukowski).

Sinon, le bouquin d’Elena Molini — elle-même libraire qui prescrit des livres pour soigner l’âme — s’inscrit dans la plus pure tradition chick lit, assez mièvre merci, parfait pour accompagner un rhume de printemps, et encore… il risque de virer en sinusite. https://bit.ly/41e0gP0

Mais j’en retiens l’idée d’une littérature qui soigne, le personnel ou l’universel, une littérature qui bouscule et nous fait remettre en question la sphère intime et sociale, voire politique, par le biais de livres dont nous ne soupçonnons même pas l’existence.

Allons-y avec ma posologie crocus du printemps ou d’incontournables récents qui traînent dans les marches de l’escalier parce que je les aime.

La petite pharmacie littéraire Elena Molini, Éditions Michel Lafon, Paris, 2023, 336 pages.

Tout d’abord, un tonique pour écrivains qui poireautent au Salon du livre de Québec et se questionnent sur la pertinence de publier en soupirant « La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres » : La littérature est une affaire politique d’Alexandre Gefen, des entrevues avec des écrivains français sur la fonction de la littérature et son engagement politique, nécessaire aux démocraties.

J’aime bien cette phrase de Yannick Haenel : « La littérature est du côté de ce qui dit non. » Il ajoute : « Ce qui importe n’est pas que des écrivains prennent la parole dans le débat public, mais que leurs œuvres elles-mêmes interrogent ce qu’il en est du monde dans lequel on vit ; ce qui est important, c’est qu’elles pensent, à travers des inventions de phrases, des intensités romanesques ou même à travers des ouvertures poétiques, la dévastation dont nous sommes les témoins : à la fois l’horreur économique, la destruction de la planète et la mise à sac du langage. » Et vlan ! Annie Ernaux, Laurent Gaudé et Marie Darrieussecq sont de la partie, avec une vingtaine d’autres.

On se sent moins seul en attendant le chaland.

La littérature est une affaire politique Alexandre Gefen, L'Observatoire, Paris, 2022, 368 pages.

Comme sels de bain ou huiles essentielles en inhalations ou comme douche froide pour ceux qui se bercent encore d’illusions, je conseille les Questions brûlantes de Margaret Atwood. Ce recueil de conférences et d’essais divers de l’autrice de La servante écarlate et de plus d’une cinquantaine d’œuvres de fiction marque un arrêt sur image de notre civilisation.

Les textes réunis vont de 2004 à 2021, c’est dire s’ils touchent à des questions politiques et sociales actuelles. L’écrivaine — notamment de fictions spéculatives (elle a écrit La servante écarlate au début des années 1980) — explique : « Mes fictions de ce type extrapolent à partir de tendances et de faits actuels, qu’elles projettent dans le temps et dont elles imaginent les conséquences. » Atwood se demande dans quel type d’histoire nous évoluons : une comédie, une tragédie ou un mélodrame ?

« Nous sommes à l’intérieur d’une machine effroyable que nous avons nous-mêmes construite, et nous ne savons pas comment en sortir. » L’écrivaine canadienne s’intéresse autant à la science, à la politique qu’à l’environnement. Non sans humour, l’octogénaire fait une synthèse implacable des courants qui nous mènent et les transpose sous forme d’essais qui conduisent à la fiction.

Nous sommes capables de faire sortir les génies de leurs bouteilles, mais tenter de les y remettre paraît aujourd’hui hors de notre portée

On aurait pu la traiter de cassandre, mais c’est une visionnaire à l’intelligence vive qui sait traduire un vaste horizon en images fortes.

Citant William Blake, elle rappelle que c’est l’imagination humaine qui conduit le monde : « Comprendre l’imagination n’est plus un passe-temps ni même un devoir, c’est une nécessité ; parce que, de plus en plus, si nous l’imaginons, nous serons capables de le faire. » Le pire comme le meilleur, d’ailleurs.

Questions brûlantes Margaret Atwood, Éditions Robert Laffont, Paris, 2022, 480 pages.

Une tisane de CBD contre la solitude, le livre de Camille Toffoli (Filles corsaires, Prix des libraires essais 2022) S’engager en amitié s’adresse aux ados, mais peut faire de l’effet à tout le monde. À l’heure où le couple est remis en question et où beaucoup de jeunes (génération Z, Y et même X) placent leurs amitiés avant l’amour, cet essai tombe pile.

L’autrice y parle même, dans un segment touchant où elle vivait avec son chum à 17 ans, des amitiés qui lui ont sauvé la vie (ledit chum était violent). Elle y décrit des frontières parfois floues entre amitié et amour, la colocation, les amitiés masculines et la grande solitude à laquelle sont confrontés les garçons cisgenres qui doivent avoir l’air viril (donc, toujours en représentation), du sport de compétition et des amitiés en ligne. Bref, un tour d’horizon des amitiés profondes qui résistent mieux au lavage/séchage que bien des amours passagères. L’amitié est une force politique sous-estimée et n’est plus reléguée aux routes secondaires de nos errements.

S'engager en amitié Camille Toffoli, Écosociété, Montréal, 2023, 136 pages.

Un antidépresseur, un aveu de fin de parcours ou un testament, au choix, que ce livre de poésie de Louise Dupré, Exercices de joie. Une femme vieillissante, femme de désir et de sensibilité, pratique la douceur « comme discipline de combat ».

« on te rend folle

et tu le sais

mais tu préfères ton tourment

à la maladie

des cœurs endurcis »

La poétesse s’adresse à nous, à moi, à toi, et à notre humanité en détresse, si souvent bafouée.

« La joie n’est pas un Éden, tu le sais maintenant, elle vient avec la disgrâce, comme la foi avec les flammes de l’enfer et les rides avec les années. »

Ton poème peut se hausser jusqu’à la joie

Un recueil qui se pose et repose du bruit ambiant, nous ramène pas très loin des cimetières qui nous attendent tandis que nous fuyons devant. « Tu veux mourir humaine. Humaine comme aimante. »

Qui sait ? La douceur deviendra peut-être une arme politique.

Exercices de joie Louise Dupré, Le Noroît, Montréal, 2022, 144 pages.

Parfois, aucun médicament n’y fera, il faut simplement un traitement-choc. Désespéré ? Affligé d’une maladie orpheline ? Parent d’un enfant difficile ? Lire L’élu de Catherine Perreault ne guérira rien, mais risque de vous couper le souffle et de relativiser vos problèmes. D’ailleurs, ces souffrances individuelles trouvent un filet bien imparfait au niveau social et médical.

Dans ce roman dédié à Éliott, la maman de cet ado autiste, lourdement affecté, se confie. Ce livre est un torrent de lave qui se déverse, de détresse poignante qu’on voudrait prendre dans nos bras, d’amour qui trouve si peu d’écho, l’amour le plus inconditionnel et désespéré qui soit. « Ton autisme finira par nous tuer tous les deux », écrit-elle.

Cette maman très solo fait face à toutes les faillites, celle du « système » aussi, n’arrive plus à travailler, doit faire trois heures de route par jour pour aller quotidiennement caresser le dos de son fils, placé à 13 ans en centre d’hébergement. Comment survivre à cet amour transpercé, cet amour guerrier qui ressemble à toutes les maternités contrariées. « J’ai déjà lu dans une étude américaine que le niveau de stress des mères vivant avec des enfants comme toi s’apparente à celui d’un soldat au combat. La différence, c’est que pour nous, la guerre ne se termine jamais. »

On ne sait pas ce que les gens vivent. Voilà pourquoi on devrait pratiquer la bonté prescrite par des fées poétesses.

En librairie le 18 avril.

L'élu Catherine Perreault, Quartz, Montréal, 2023, 224 pages.

Une dernière ordonnance de la Dre Blanchette ? Le livre Testé et approuvé 2 dirigé par Marie-Julie Gagnon : « Le Québec en plus de 100 nouvelles expériences extraordinaires ». J’ai raté la première édition, mais je suis émerveillée par le choix d’activités, les photos et les horizons déployés, qu’on soit une sportive tout-terrain ou un pantouflard. Avec l’arrivée du beau temps, j’ai envie de tester (presque) toutes ces destinations, participer à une séance de peinture lumineuse (photo) au mont Mégantic, visiter LG2 ou le Château Frontenac avec un personnage historique, écouter de la harpe en prenant le thé dans un hamac à Rosemont, pagayer dans la plus grande héronnière au monde à Sorel ou agripper une tyrolienne sur la Côte-Nord (ouf !), murmurer à l’oreille des chevaux à Saint-Boniface. Parfois, la fuite offre des Band-Aid temporaires. On ne peut pas toujours saigner.

Testé et approuvé 2. Le Québec en plus de 100 nouvelles expériences extraordinaires Collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon, Parfum d'encre, Montréal, 2023, 304 pages.