Monde postnéolibéral

Depuis 30 ans, le monde a changé. Quand je suis entré dans la vie intellectuelle active au début des années 1990, le néolibéralisme régnait en maître. Les pays communistes venaient de s’effondrer et le mot célèbre de Margaret Thatcher, prononcé en 1980, selon lequel il n’y a pas de solution de rechange au capitalisme et à la mondialisation s’imposait comme une vérité incontestable.

Quand on avait le coeur à la bonneplace, on résistait à cet état des choses, cruel pour le monde ordinaire, mais on avait souvent l’impression de crier dans le désert. L’intellectuel américain Francis Fukuyama, en 1992, voyait même « la fin de l’histoire » dans cette victoire de la démocratie libérale inséparable de l’économie capitaliste.

Les Trente Glorieuses (1945-1975) avaient fait leur temps. Cette époque bénie où les pays occidentaux, notamment par crainte du communisme, s’efforçaient d’améliorer la vie du monde ordinaire par une certaine redistribution de la richesse, par des mesures sociales et par la reconnaissance du syndicalisme était épuisée.

Le dogme néolibéral prenait désormais sa place. Cette idéologie, qui refusait d’en être une en se faisant passer pour l’ordre naturel des choses, prônait les baisses d’impôts, surtout pour les riches et les entreprises, le libre-échange généralisé et sans contraintes, la privatisation tous azimuts et la déréglementation.

Cet empire, aujourd’hui, est ébranlé, constate Claude Vaillancourt dans La fin du néolibéralisme (Écosociété, 2023, 200 pages), un solide essai analytique dont la thèse est particulièrement originale. Sans trop nous en rendre compte, écrit Vaillancourt, « nous avons accompli un “virage discret” : la direction que nous prenons dans nos politiques et nos choix économiques, au sens large, n’est plus celle dans laquelle nous nous étions engagés depuis longtemps ». Nous serions désormais dans l’ère du postnéolibéralisme, avance celui qui est aussi romancier et militant altermondialiste de longue date.

Le néolibéralisme a échoué sur plusieurs plans. Il a creusé les inégalités sociales, n’a pas su prévenir la crise économique de 2007-2008, a précipité le réchauffement climatique et a laissé de nombreux pays démunis quand la COVID-19 a frappé. Dépendre de l’étranger pour l’essentiel quand une telle catastrophe survient n’est pas une bonne idée, a-t-on pu constater.

Aujourd’hui, le consensus néolibéral ne tient plus. L’austérité budgétaire n’a plus la cote, les baisses d’impôts sont contestées, le libre-échange, bien qu’il ait toujours cours, est contrebalancé par un certain retour au protectionnisme et l’idée de privatiser des services publics rencontre une forte opposition.

Le capitalisme n’est pas mort, reconnaît évidemment Vaillancourt, mais on assiste néanmoins à un virage vers l’économie nationale, à une hausse des dépenses publiques et à une réhabilitation des mesures sociales au bénéfice de la population. Au Canada, au Québec et aux États-Unis, par exemple, les partis de la droite classique ou du centre, actuellement au pouvoir, se sont tous, dans une certaine mesure, déplacés un peu vers la gauche.

Peut-on, si on a le coeur à gauche, se réjouir de ce virage, aussi discret soit-il ? Pas si vite, rétorque Vaillancourt. L’exercice du pouvoir, explique-t-il, repose généralement sur des convictions fortes, comme c’était le cas pendant les Trente Glorieuses et pendant l’ère néolibérale. Aujourd’hui, « l’absence de certitudes » domine.

Si les partis du centre se tournent un peu vers la gauche, une extrême droite militante, de style trumpiste, s’exprime de plus en plus bruyamment, dans le but de rameuter les laissés-pour-compte du néolibéralisme, déçus par une gauche n’ayant pas su les défendre.

Résolument campé à gauche, Vaillancourt défend la gauche dite identitaire ou woke, qui a fait siennes les luttes contre toutes les formes de discrimination, mais il insiste néanmoins sur la nécessité de tabler sur « ce qui nous rassemble » pour éviter la division.

Les partis centristes, qui sont au pouvoir dans la plupart des pays occidentaux, font face à une extrême droite agressive et sont tiraillés entre les pressions des puissants lobbys des entreprises — les GAFAM, les pétrolières, les banques — qui souhaitent maintenir leurs privilèges et les pressions des mouvements sociaux — pour la justice sociale et pour la transition écologique — animés par la quête du bien commun.

L’avenir est donc ouvert. Aura-t-il le visage d’une extrême droite triomphante, celui du néolibéralisme résilient bien qu’insoutenable à moyen terme, celui du réformisme de gauche qui va vers le bien commun à petits pas ou celui de la grande transition écologique et économique mis en avant par une gauche plus radicale ? Vaillancourt choisit la dernière option ; j’opte pour une version énergique de l’avant-dernière. On peut discuter.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.