Les contrées éternelles de Shakespeare

Je m’amuse parfois à imaginer ce que de grands auteurs du passé auraient écrit sur les événements des époques postérieures à leur vie. William Shakespeare, entre autres. Après avoir mis en scène des hordes de tyrans cruels et corrompus, quelle encre empoisonnée aurait-il déversée sur les délires criminels d’Adolf Hitler qui embrasèrent l’Europe au XXe siècle ? Plus près de nous, que brosserait le grand Will autour du règne de Donald Trump et de ses velléités de reprendre la tête de la Maison-Blanche ? Sans doute lui prêterait-il quelques traits du personnage de Falstaff pour la corpulence, la bouffonnerie, les mensonges, la lâcheté, sans le brillant esprit du modèle. Également des aspects du roi Lear au rayon de l’aveuglement qui conduit à sa perte. Et du Coriolan pour l’hybris et le narcissisme, moins le courage. Macbeth, Richard II, Richard III, bien d’autres monarques abreuvés à des sources obscures prendraient de concert la pose pour illustrer l’homme qui poussa ses troupes à l’assaut du Capitole en terre d’Amérique au XXIe siècle.

On se plaît à voir dans l’ancien président une figure politique monstrueuse privée de son Shakespeare. Reste que l’ivresse du pouvoir n’a pas d’époque. Sinon les œuvres du dramaturge britannique seraient dépassées, moins jouées, quand elles tiennent l’affiche sur tant de scènes occidentales.

Plusieurs pièces de l’auteur élisabéthain exposent les mouvements erratiques qui enflamment le peuple contre les élites. Aujourd’hui, des complotistes et des laissés-pour-compte prennent la rue dans maints coins du globe. Les sociétés se scindent entre factions ennemies, autant qu’hier, avec des armes nouvelles et dématérialisées. Qu’en aurait donc tiré le poète de Stratford-upon-Avon ? On l’imagine un peu bouche bée devant les avancées de l’intelligence artificielle… N’empêche que sa fascination pour la psyché humaine en ses ténébreux dédales dévoile des démons indomptables.

Je suis allée samedi voir Rome à l’Usine C, qui allie une mise en scène épurée de Brigitte Haentjens et un texte retraduit de l’anglais en franco-québécois par son grand complice Jean Marc Dalpé. Les patriciens s’y expriment en un français châtié, les plébéiens en parler populaire, sacres inclus. Les écarts de langage et les costumes parfois anachroniques prennent leur sens, même quand ils frôlent la caricature. Car tout roule en terrain familier. D’autant plus que l’Amérique de Trump et ses casquettes rouges s’y voient livrées en parallèle. La décadence d’hier à l’ombre des sept collines de Rome tend le miroir aux temps présents.

Sept heures et demie durant, ce qui comprend deux entractes, c’est long. Pourtant, rares étaient les spectateurs à sortir avant la fin de ce spectacle inégal mais vibrant. Intrigués, épuisés ou fascinés, la plupart revenaient frétiller sur leur siège après les pauses. Il faut dire que bien des sinistrés du verglas profitaient de l’occasion pour s’y réchauffer… Shakespeare de ses flammes noires nous rendait une lumière, que de beaux éclairages exaltaient. Trois musiciens dans l’ombre scandaient l’action comme un chœur.

À travers ce cycle de grandes tragédies romaines — Le viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus — se déploient le mal et le malheur, les ascensions politiques, les luttes pour la démocratie, les heures d’entraide, la montée et le déclin de l’Empire romain. Avec une trentaine d’interprètes sortis des quatre coins de la salle et un décor minimaliste invitant à mille projections, l’orgueil, la trahison et l’injustice dominent le jeu, du dernier roi de Rome à la République puis à l’Empire jusqu’à la décadence des dictateurs corrompus, sous l’assaut des barbares. Titus Andronicus, la plus désordonnée et sanglante des œuvres de Shakespeare (du « gore » avant la lettre), clôture la marche.

Je regardais la coupe mohawk de Sébastien Ricard, éblouissant dans le rôle de Coriolan. Ses cheveux accentuaient la barbarie du personnage complexe, valeureux, revanchard, méprisant envers le peuple qu’il transcendait sur les planches. Ça lui donnait des airs de « Rambo » Gauthier.

Contemporain, le barde britannique. Assez pour donner l’impression que le dernier acte de Rome va se jouer demain sur nos propres terres ou juste à côté. Tous les auspices le crient. L’actualité en répercute l’écho. Trump nargue et manipule l’Amérique de plus belle. Et s’il allait remporter les prochains suffrages par-delà ses crimes ? Tant d’empereurs romains se seront tirés de très mauvais pas avant lui. Le parallèle invite au doute.

On quitte le théâtre en hébergeant Shakespeare en nous. Des pièces ahurissantes se jouent dans l’arène publique. Comment ne pas y voir l’ombre du grand Will planer sur ce récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur ?