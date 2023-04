Le premier ministre Legault avait recommandé à tous les Québécois de profiter du congé de Pâques pour se reposer en famille. Quelle mouche l’a piqué encore une fois pour qu’il se rue sur son compte twitter et reprenne à son compte des propos de Mathieu Bock-Côté qui ne pouvaient que semer la controverse ?

Chacun son métier. M. Legault n’est pas un chroniqueur, dont les propos peuvent provoquer des discussions passionnées, mais qui n’engagent que lui. Par la bouche du premier ministre, c’est l’État qui parle, avec le devoir de cohérence que cela impose.

Depuis l’adoption de la loi 21, le gouvernement est soupçonné de « catho-laïcité ». La dernière chose à faire était d’alimenter cette méfiance en faisant l’éloge du catholicisme, de qui le Québec serait redevable d’une solidarité unique en Amérique du Nord.

Alors que le ministre de l’Éducation vient précisément d’invoquer la laïcité de l’État pour justifier le bannissement des salles de prière souhaitées principalement par des musulmans, la sortie de M. Legault ne pouvait qu’enflammer les esprits.

Et puis, il y a le fond de la question. On connaît la haute estime dans laquelle le premier ministre tient M. Bock-Coté, mais il n’est pas obligé de prendre tout ce qu’il écrit pour argent comptant. C’est comme s’il avait besoin d’un guide quand il s’aventure en dehors de sa zone de confort économique.

Croit-il vraiment que la solidarité à la québécoise est à ce point exceptionnelle et, si oui, que nous la devons à notre héritage catholique ? Un remarquable esprit communautaire s’est développé dans les pays de religion protestante et M. Legault serait peut-être surpris d’apprendre que la solidarité est une des valeurs importantes véhiculées par le Coran.

• • • • •

Ce n’est pas tellement dans la pratique individuelle de la charité encouragée par la Société Saint-Vincent-de-Paul que la solidarité québécoise se manifeste. Année après année, nous sommes ceux dont la contribution aux organismes de bienfaisance est la plus faible au Canada. Cette statistique ne fait sans doute pas foi de tout, mais il peut arriver que la solidarité soit moins spontanée qu’imposée.

Certes, il y a parfois d’impressionnantes campagnes de financement pour secourir les victimes d’un sinistre ou permettre à un individu de bénéficier de soins médicaux qui ne sont accessibles qu’à grands frais, mais on assiste à de semblables élans de générosité un peu partout.

M. Legault ne cesse de répéter, pour le déplorer, que nous sommes les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord, ce qui nous vaut un filet social plus développé.

Cette forme de solidarité orchestrée par l’État n’a rien à voir avec la charité chrétienne.

En diminuant l’impôt sur le revenu, comme cela a été le cas dans le budget présenté le mois dernier, le gouvernement vient cependant nuire à la solidarité dont le premier ministre se fait le chantre.

Non seulement il a réduit la capacité d’intervention de l’État qui permet à cette solidarité de s’exprimer, mais il a accru l’iniquité en faisant en sorte que les contribuables mieux nantis profitent davantage de la baisse d’impôt que ceux qui le sont moins.

• • • • •

Le premier ministre n’a pas à s’inquiéter : tout comme on peut marcher et mâcher de la gomme, il est tout à fait possible d’adhérer à une conception laïque de l’État tout en cultivant l’amour du patrimoine. Personne ne lui demande d’abattre la croix du mont Royal, ni de débaptiser la rue Sainte-Catherine.

Il serait évidemment absurde de nier l’omniprésence de l’Église catholique dans l’histoire du Québec. Après l’écrasement de la révolte des Patriotes, elle a assurément contribué à préserver la personnalité canadienne-française.

Pendant plus d’un siècle, les communautés religieuses ont également joué dans les domaines de la santé et de l’éducation un rôle que la société civile n’a su assumer que tardivement. Il serait néanmoins hasardeux de chercher à établir une filiation entre l’oeuvre pionnière d’une Jeanne Mance et les « anges gardiens » qui se sont dévoués corps et âme durant la pandémie.

Il est vrai que des personnalités religieuses marquantes, comme Monseigneur Parent, le chanoine Grand’Maison ou le père Lévesque, ont participé activement à l’édification du Québec moderne, mais cela s’inscrivait dans un mouvement d’émancipation résolument laïque.

Il y a suffisamment de raisons d’être fiers de notre passé sans que le premier ministre sente le besoin d’en inventer. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées.