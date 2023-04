Impénitence artificielle

C’est magique. On n’a qu’à demander, cela apparaît dans l’instant. Dessine-moi un mouton, mais un mouton orange qui vole dans le ciel du New York des années 1930 et dans le style de Salvador Dali. Pouf, il s’affiche. Écris-moi un poème sur Pierre Poilievre, comme si l’auteur était Edmond Rostand. Les alexandrins s’enfilent devant vos yeux. Ponds-moi une chronique de 900 mots sur la catho-laïcité de François Legault en empruntant les tics d’écriture de Jean-François Lisée.

Wo ! Un instant ! Est-il sur le point de me voler ma job, celui-là ? Il n’aura fallu que quelques semaines entre l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) en ligne et sa convocation devant les juges. « Plagiaires », « machines à collage » sont des mots forts utilisés par les plaideurs pour vilipender les amas d’algorithmes dont l’impact dans la vie artistique ou journalistique peut devenir dévastateur pour les créateurs.

L’IA « est un parasite qui, s’il est autorisé à proliférer, causera un préjudice irréparable aux artistes, maintenant et à l’avenir », a déclaré à CBS News Matthew Butterick, un des avocats de trois artistes californiens poursuivant la compagnie Stability AI. Ce logiciel est utilisé par 10 millions de personnes chaque jour. Ses concurrents DreamUp et Dall-E 2 offrent essentiellement la même technologie et le même service.

« Tout va bien »

Les images et textes créés par l’IA sont-ils des créations originales ? Les propriétaires de ces robots disent évidemment que c’est le cas. « Est-ce qu’une personne peut regarder la photo de quelqu’un d’autre et en tirer des leçons et faire une image similaire ? » plaide David Holz, p.-d.g. de Midjourney, dans un entretien à l’Associated Press. « Dans la mesure où les IA apprennent comme les gens, c’est un peu la même chose, et si les images sortent différemment, alors il semble que tout va bien. »

Oui, c’est exactement la même chose que l’inspiration d’un humain, mais seulement si vous estimez que votre calculatrice a du génie chaque fois qu’elle arrache une racine cubique. Il n’y a, en fait, aucune intelligence dans le système probabiliste qui déduit froidement de son stock de données la forme statistiquement la plus proche de ce que vous avez demandé. Sans données à copier et réorganiser, rien n’en sortirait. Toute l’industrie de l’intelligence artificielle mourrait du syndrome de la page blanche. Seuls des humains — et pas tous — arrivent, certes à partir de leur expérience personnelle, à inventer du neuf.

Bref, l’IA ne peut que régurgiter ce qu’elle a consommé. Or, à qui appartiennent ces données ? Elles sont soit du domaine public, dont l’usage est autorisé par tous, soit de sites privés protégés par des droits d’auteur, ce que les maîtres des instruments en ligne semblent avoir décidé d’ignorer.

Selon l’analyse de l’expert en ces matières Andy Baio, Stability AI a nourri son robot avec des gigatonnes d’images glanées tous azimuts, y compris dans les banques privées, notamment de la très chatouilleuse Getty Images. Getty a dégainé ses avocats londoniens pour réclamer son dû. Baio a trouvé des images venant de Vanity Fair et de la compagnie Disney — elle aussi très à cheval sur les droits d’auteur. Il a aussi constaté que furent pillés des sites d’artistes toujours vivants dont les œuvres servent désormais de point de référence pour la génération spontanée de dérivés infinis. Non, ils n’ont été ni consultés ni rémunérés.

La « capacité de l’IA à inonder le marché avec un nombre pratiquement illimité d’images [similaires] infligera des dommages permanents au marché de l’art et des artistes », affirme encore l’avocat Butterick. Ce qui est vrai pour l’image l’est évidemment pour le texte.

Pas seulement. J’ai en tête une bédé publiée en 1974, Les mange-bitume. Dans cette extrapolation folle de la société de la voiture, tous les humains vivent dans des fourgonnettes à conduite automatique alors que des robots s’occupaient de tout. Les satellites retransmettent des films, informations et séries produits par ordinateurs recombinant des images et des scénarios antérieurs. L’auteur Jacques Lob (également idéateur du Transperceneige d’origine) et le dessinateur José Bielsa n’étaient pas que des bédéistes, mais des prophètes. Et s’il devient envisageable de bientôt faire cracher une série Netflix par une IA, à quand une version synthétique de Mordus de politique ? Comprenez mon émoi.

L’impossible pause

Il y a donc tout à fait lieu de décréter une pause dans le développement de l’IA, comme demandé fin mars par un aréopage de penseurs, dont Yoshua Bengio. Une pause qui, évidemment, n’aura jamais lieu, la course aux milliards étant enclenchée entre les géants de la Big Tech. Le meilleur exemple est Google, dont la directrice de la supervision éthique, Timnit Gebru, a perdu son emploi précisément pour avoir recommandé la prudence.

Si même il était théoriquement possible, dans quelques démocraties, d’imposer un arrêt à la mise en ligne de ces logiciels, la Chine, la Russie, ou les sociétés occidentales par le biais des paradis numériques, ne pourraient être freinées. Les juges doivent clarifier de toute urgence la question des droits d’auteur pour empêcher le pillage numérique des créateurs.

Les législateurs doivent faire de même. L’encadrement légal n’a jamais su précéder les dangers technologiques, mais si le G7, le G20 et l’OCDE servent à quelque chose, ce devrait être l’élaboration de règles communes urgentes sur ces questions, sachant que les États voyous agiront, quoi qu’on fasse, en voyous.

C’est net, les compagnies d’IA tentent de forcer le jeu en utilisant la méthode Uber : on fonce dans le magasin de porcelaine, tant pis pour les modeleurs, polisseurs, tourneurs et autres mouleurs, qui s’arrangeront avec les morceaux et la colle. Au nom de tous les auteurs et créateurs — et en particulier des commentateurs politiques —, disons non à l’ubérisation des droits d’auteur.

jflisee@ledevoir.com ; blogue : jflisee.org