Une forêt urbaine à mieux protéger

Lendemain de tempête de verglas et de pannes d’électricité majeures : je ne vous parlerai pas de notre manque de résilience face à ces intempéries qui risquent de se reproduire plus régulièrement dans le futur. Je ne parlerai pas non plus de notre désarroi collectif et individuel quand la panne se prolonge au-delà de 24 heures. Ni de notre propension à tenter de trouver systématiquement des coupables à ces longues périodes sans énergie pour alimenter tous nos bidules électroniques. J’ai plutôt envie de vous parler de forêt urbaine.

Pendant cette tempête de verglas, il nous est venu le souvenir de 1998. On a revu les images des pylônes qui s’effondraient, mais aussi de ces arbres majestueux qui se tordaient et se fracassaient sous le poids de la glace accumulée. Cette fois-ci, pas de bris pour les géants éclectiques, mais nos arbres, eux, en ont pâti de nouveau. Nos forêts urbaines ont souffert et, aujourd’hui encore, on voit partout les dégâts causés par le climat.

Parlons climat justement. La valorisation et la préservation de la forêt urbaine sont une réponse essentielle pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Elle joue un rôle crucial pour le bien-être des citoyens en ville, que ce soit grâce à de petits boisés, à des microforêts, à des regroupements d’arbres dans les espaces verts ou à des arbres de rue. Elle constitue également un refuge précieux pour la biodiversité, en accueillant une multitude d’espèces animales et végétales.

Ajoutons que ces nombreux arbres urbains contribuent à la régulation de la température et à la réduction des îlots de chaleur urbains. Sans oublier que ces arbres séquestrent du carbone et aident à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bref, les forêts urbaines contribuent à limiter l’augmentation des températures globales et à l’adaptation des villes face aux changements climatiques.

Cependant, ces forêts urbaines font face à de nombreux défis. L’étalement urbain, la fragmentation des habitats, la pollution, les espèces envahissantes et les tempêtes météorologiques sont autant de facteurs qui mettent en péril ces précieux écosystèmes. Il est donc crucial de mettre en place des mesures pour protéger et valoriser ces arbres urbains. C’est là qu’entre en jeu le concept de foresterie urbaine, qui rassemble les activités de planification, de préservation, de valorisation et de plantation des arbres en ville.

Son rôle au sein des gouvernements de proximité est d’intégrer la forêt urbaine dans la planification et l’aménagement du territoire. Par exemple, cela peut contribuer à prendre en compte les espaces verts et les corridors écologiques lors de la conception de nouveaux projets urbains, afin de garantir la continuité des habitats et de favoriser les déplacements de la faune et de la flore.

Encore faut-il avoir les ressources nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle planification. C’est là que le bât blesse, car une telle réalisation demande une expertise spécialisée, une main-d’oeuvre suffisante et d’importantes dépenses d’argent. Encore une fois, les villes ne sont pas égales dans ce domaine.

Bien que les grandes villes détiennent une bonne expertise dans le domaine, les moyennes et petites villes n’ont pas les connaissances internes requises. C’est pourquoi elles doivent développer l’habitude de faire appel aux chercheurs pour les aider. D’ailleurs, l’Université Laval a mis sur pied la Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu (CRAUM). De son côté, l’UQAM a sa Chaire de recherche sur la forêt urbaine. Une autre avenue peut aussi être la création de communautés de pratiques interurbaines pour développer et mutualiser l’expertise.

Un autre problème important est le manque de disponibilité de la main-d’oeuvre. Il est déjà difficile pour les grandes villes d’avoir le nombre d’émondeurs et travailleurs horticoles requis, alors imaginez les autres. Certes, les entreprises privées peuvent pallier les besoins ponctuels, mais la valorisation et la préservation de la forêt urbaine demande un entretien régulier. Sinon, c’est là que les arbres deviennent vulnérables et s’abîment plus facilement lors de tempêtes comme celle que nous avons subie la semaine dernière. Il faudra penser à des solutions de mutualisation interurbaine des ressources là aussi.

Parlons des fonds publics maintenant. Bien entendu, il faut être en mesure de payer l’expertise et la main-d’oeuvre. Cependant, le problème central concerne principalement le financement de la plantation des arbres et leur entretien. Pendant que la construction des trottoirs et des rues peut être financée par de l’emprunt, les arbres doivent être payés au comptant. À moins que ce coût soit intégré dans le financement d’un projet de construction d’une rue ou d’un parc, par exemple. Tout cela parce que l’arbre n’est pas considéré comme une infrastructure et ne peut pas être capitalisé selon les règles comptables en vigueur.

En conséquence, les gouvernements de proximité ont plus de flexibilité et de capacité financières pour investir dans l’asphalte que dans les arbres. Ceux-ci ne sont pourtant pas seulement des décorations dans nos rues, ce sont des infrastructures fondamentales augmentant notre capacité à faire face aux défis climatiques. Ils améliorent autant, sinon plus, la qualité de vie des citoyens que toute autre infrastructure. Alors, si l’on veut être en mesure de relever ce défi immense en protégeant et en valorisant la forêt urbaine, il faudra enfin régler ce problème financier pour les municipalités québécoises. Voilà une tâche qui me semble prioritaire pour le renouvellement du prochain pacte fiscal entre Québec et les municipalités.