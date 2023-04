L’internationale autoritaire

La correspondante de guerre et écrivaine catalane Maruja Torres y est allée naguère d’une comparaison imagée : « Il en va des dictatures comme des bicyclettes : si elles s’arrêtent, elles tombent. »

L’analogie décrit assez bien comment certaines des dictatures apparemment les mieux installées du monde non seulement ne sont pas tombées, mais se maintiennent et se renforcent.

Comment ? En approfondissant sans cesse leurs tendances autoritaires, en réduisant toujours davantage l’opposition et les libertés individuelles. Pour elles, toute stagnation représente un danger mortel. L’observation de Tocqueville, selon laquelle « l’ouverture » d’une tyrannie ouvre le chemin vers sa chute, a été parfaitement assimilée par les dictateurs contemporains.

L’allégorie de la bicyclette n’a pas forcément valeur universelle : il est peut-être des épisodes de despotisme éclairé (celui de Deng Xiaoping) qui la contredisent.

Mais si l’on s’en tient aux vingt dernières années, elle marche C’est exactement ce que l’on constate au XXIe siècle, à des degrés divers et à partir de situations très différentes, de façon remarquablement constante dans quatre pays exemplaires : Chine, Russie, Iran et Turquie.

· · · · ·

En 2000, la Chine n’avait jamais cessé d’être une dictature, mais s’était radicalement réformée sur le plan économique et s’ouvrait timidement sur le plan politique. La Russie avait un système hybride avec des libertés nouvelles, et une ou deux élections vraiment contestées dans les années 1990. L’Iran avait connu, avec la présidence de Mohammad Khatami (1997-2005), une sorte de compromis instable entre la dictature des mollahs et des éléments de pluralisme électif et de liberté d’expression. La Turquie était devenue, voulait-on croire, une démocratie pluripartite laïque, avec alternance au pouvoir et liberté d’expression.

Tous ces régimes se sont durcis au cours des deux décennies écoulées. La Chine est redevenue totalitaire sous Xi Jinping. Sous Vladimir Poutine, les violences commises à l’interne et à l’international sont allées de pair avec l’érosion des dernières libertés.

L’Iran des mollahs connaît une fuite en avant dans la répression féroce d’une société assoiffée de laïcité et de libertés individuelles. La Turquie du président Erdoğan a bâillonné les médias, emprisonné les opposants, mis les juges et les minorités au pas. Cependant, il y a encore des élections où, le jour du scrutin, il paraît qu’on compte correctement les voix…

· · · · ·

Ces pays ont également acquis, ces dernières décennies, une influence régionale ou mondiale qui confère une dimension géopolitique à la proposition selon laquelle les dictatures doivent avancer pour ne pas tomber.

La Chine tient un discours sur « l’inviolabilité de la souveraineté nationale », dont on voit bien l’inanité devant le massacre de l’Ukraine qu’elle ne dénonce pas, et son protégé russe qu’elle ménage complaisamment.

Les amis de la Chine et de la Russie aiment colporter des faussetés, par exemple : « La Chine n’a jamais envahi un autre pays. » Allez dire ça aux Tibétains (invasion de 1950), aux Vietnamiens (sanglante intervention chinoise en 1979), ou aux Taïwanais inquiets, dont l’écrasante majorité se considère comme une nation distincte, car démocratique.

Ou encore la proposition grotesque selon laquelle « il y avait un génocide en cours dans le Donbass contre la minorité russe ». En réalité, les 15 000 morts de la période 2014-2016 étaient surtout des combattants en armes, des deux côtés.

Parmi la minorité de civils tués, il y eut probablement autant de victimes de frappes « séparatistes prorusses » que de frappes ukrainiennes. Sans oublier l’épuration et quelques assassinats menés contre les habitants du Donbass qui, en 2014, osaient dire que leur loyauté allait à Kiev et non aux mandataires de Moscou. Car l’agression russe est aussi une épuration forcenée.

Toutes ces dictatures ou quasi-dictatures connaissent aujourd’hui des difficultés : les mollahs iraniens sont bousculés par une jeunesse qui réclame pluralisme et liberté ; Xi Jinping a abandonné le « Zéro COVID » après les manifestations inouïes de novembre dernier ; le régime Erdoğan a montré son incompétence et sa corruption après le séisme ; il pourrait le payer aux urnes le 14 mai. Quant à Vladimir Poutine…

Il est possible que le monde atteigne bientôt le point où les courbes du déclin des démocraties et de la marche triomphale des autocrates finiront par s’inverser.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com