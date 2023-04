La lune d’entre les jours

La lumière de la lune oscille lentement, tout doucement, comme le mouvement du sommeil. Que devons-nous à la lune ? Les peuples, pendant des siècles, eurent les yeux tournés vers elle.

Dans le chef-d’oeuvre du cinéma documentaire qu’est Pour la suite du monde, Pierre Perrault capte les mots des insulaires de L’Isle-aux-Coudres. Des capitaines habitués aux marées, d’une parole débordante, dissertent entre eux du cosmos. À l’heure des premiers vols dans l’espace, ils se demandent qui pourra atteindre la lune, tout en considérant ses vertus, ses mérites, sa toute-puissance.

Nous sommes en 1962. Au milieu du brouhaha d’un encan au profit de la paroisse, le capitaine Joachim Harvey affirme que c’est le bon Dieu qui a créé la Lune pour la Terre. « S’il avait créé la Terre pour la Lune, c’est la Lune qui aurait été habitée et non pas la Terre. Ça fait que là, la Lune, c’est elle qui fait pousser l’herbe sur la Terre. C’est elle qui crée les saisons. C’est elle qui croise les arbres. C’est elle qui croise les animaux. C’est elle qui croise le monde ! Autrement dit, c’est la nourriture de la Terre. » Et l’homme de s’empresser d’ajouter, pour que personne ne s’y trompe, que cela ne tient pas du simple dicton. Oh non ! « C’est réel, depuis des siècles ! »

À ses côtés, convaincu par cette cosmogonie, Grand-Louis souscrit à cette même vision du monde. « La lune, c’est une chose qui est ben terrible », dit-il d’un air grave à ceux qui l’entourent.

À entendre ces vieux marins d’une autre époque, la lune se trouve en quelque sorte aux origines du monde. « Tout marche avec la lune », assurent-ils, tout en expliquant comment, en perdant de ses morceaux à chacune de ses phases, elle nourrit la terre. Pourra-t-on s’en approcher un jour ? Peut-être. Tranquillement. Par étapes. D’ici quelques années, laissent-ils entendre.

Depuis, l’homme a posé le pied sur la Lune. La mission Apollo a laissé derrière elle des plaques en acier inoxydable pour en témoigner. Elles comportent la signature des astronautes, mais aussi celle du président des États-Unis, Richard Nixon. La plaque de la fusée Apollo 11, la première à se poser sur la Lune, indique, en anglais, que des hommes venus en paix, au nom de l’humanité, se sont posés là, en juillet de l’année du seigneur 1969. À qui peut bien s’adresser une telle plaque, sinon à des gens qui parlent anglais et qui tiennent Dieu, cet autre référent fuyant, comme un point de repère à jamais conséquent ?

Un demi-siècle plus tard, la mission Artemis, baptisée du nom de cette déesse soeur d’Apollo, propose de retourner sur la Lune. Outre que cela promet la diffusion de belles images de fusées et d’astronautes aux mâchoires carrées, qu’est-ce que cela nous dit sur les temps qui viennent ?

L’affaire est estimée, pour l’instant, à plus de 100 milliards de dollars. La mission souhaite faire de la Lune un pied-à-terre pour que, de là, il soit possible de se trouver à portée de fusée de la planète Mars. L’agence spatiale américaine a annoncé, en harmonie avec les prescriptions du présent, que « la première femme et la première personne de couleur fouleront le sol lunaire ».

Entre les missions Apollo et Artemis, il y a eu des milliards de dollars dépensés pour créer des boucliers antimissiles jamais complétés. L’ancien acteur d’Hollywood, Ronald Reagan, menait sur terre une guerre contre les pauvres tout en projetant dans le firmament des fantasmes sécuritaires dignes de la guerre des étoiles. Après la chute de l’URSS, plusieurs avaient suggéré de rogner encore plus dans les programmes sociaux afin que les programmes spatiaux puissent être poursuivis. Depuis se sont accumulées, en orbite autour de la Terre, des tonnes de débris.

L’administration de Bush fils a soutenu le projet Prométhée, à coups de milliards de dollars, afin de produire des lanceurs spatiaux basés sur l’usage de l’énergie nucléaire. Au fil de la courte histoire de la conquête spatiale, plusieurs accidents nucléaires se sont produits. Irradier la Terre pourra peut-être se faire un jour d’une multitude de manières.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a de nouveau le vent dans les voiles, alors que son budget avait été diminué. La conquête de l’espace reprend où elle avait culminé : sur la Lune. L’affaire est donnée de nouveau comme un accomplissement universel, mais ses intérêts privés apparaissent de plus en plus évidents.

Au bénéfice de milliardaires qui prennent plaisir à s’envoyer en l’air, beaucoup d’argent est désormais dépensé pour résoudre des problèmes spatiaux de première importance. Des physiciens ont ainsi travaillé, ces dernières années, à des avancées scientifiques afin de trouver le moyen de sabrer le champagne et de trinquer en apesanteur.

Les vannes financières sont de nouveau ouvertes du côté de l’espace. Cette très onéreuse aventure coloniale promet des bénéfices juteux à ceux qui entendent pousser l’expansion de leurs intérêts, y compris hors de l’atmosphère.

Signe des temps, les publicités pour nous vendre des automobiles ressemblent désormais plus que jamais à un embarquement pour une mission interstellaire. « C’est le début d’une nouvelle exploration », affirme d’un ton grave la réclame d’un de ces fabricants de carcasses de tôle montées sur des rondelles de caoutchouc. « Aventurez-vous vers un nouveau monde », affirme une autre publicité. Partez, ajoute-t-on, « encore plus loin vers l’infini ». Même du côté de l’idiotie ? Elon Musk n’a pas envoyé dans l’espace une automobile électrique pour rien. Les grands de notre monde apparaissent engagés à faire parade dans le ciel de tous les instruments forgés pour nous détruire.

La dégradation de notre environnement ne fait plus de doute. Même les esprits chagrins, ceux enclins à se fermer les yeux devant la réalité, l’admettent enfin. Une nouvelle conquête lunaire, est-ce bien le tonique intellectuel dont l’humanité a besoin pour s’arracher au vide sidéral de la bêtise qui la pilote ?

La lune, « c’est une chose qui est ben terrible », dirait plus que jamais Grand-Louis.