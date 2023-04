L’IA et la naissance du socialisme

Si la lutte des classes est le moteur de l’Histoire, comme l’écrivait Marx, il est temps de passer à l’inspection mécanique. Ces dix prochaines années, les IA génératives comme ChatGPT pourraient à la fois créer une richesse inouïe et menacer des centaines de millions d’emplois. Mais pas de panique : la Silicon Valley a la solution.

Tout le monde soupçonne que les avancées actuelles en intelligence artificielle auront un effet transformateur sur les sociétés partout dans le monde. La banque américaine Goldman Sachs va plus loin et prédit l’ampleur de cette transformation.

Dans une analyse publiée fin mars, elle confirme que les nouvelles technologies sont le moteur de changement qui gronde le plus fort ces jours-ci. N’en déplaise à Marx, elles ne touchent à peu près pas la classe ouvrière. Elles menacent avant tout les cadres intermédiaires et des professionnels parmi les plus en vue de l’économie du savoir : avocats, notaires, écrivains, etc.

Selon Goldman Sachs, l’intelligence artificielle générative telle qu’incarnée par le populaire ChatGPT de la société californienne OpenAI pourrait éliminer dans les prochaines années pas moins de 300 millions de ces emplois généralement bien rémunérés partout dans le monde. Surtout, elle pourrait affecter des travailleurs principalement situés dans les économies développées.

Le Canada, les États-Unis et l’Europe sont dans le collimateur de ces robots vraiment pas omniscients, mais certainement très polyvalents, dit la banque américaine. Dans ces trois régions se trouvent environ les deux tiers des emplois menacés par les modèles de langage élargis, surnommés LLM par les experts en IA (pour « large language models »), dit la banque américaine.

Une nouvelle lutte

ChatGPT et ses différentes imitations rendront désuets 300 millions d’emplois. Mais elles pourraient en même temps créer une valeur ajoutée de 6650 milliards de dollars américains.

Car sans soulever l’ironie d’une telle prédiction, Goldman Sachs prédit que ces IA génératives — dans ce sens où elles peuvent générer des images ou du texte qui semblent avoir du sens à nos yeux de bêtes humains — gonfleront de 7 % le PIB mondial au cours de la prochaine décennie.

Personne chez Goldman Sachs n’a osé prédire que le salaire des travailleurs touchés serait bonifié à la hauteur des gains de productivité promis par l’émergence de ces applications d’IA. Si on se fie aux derniers essors économiques stimulés par la mise en marché de technologies de cassure, on peut deviner déjà à qui profitera cette vague d’innovation.

Aux patrons, bien entendu. Seule sur son site Web, Dall-E est en train de dessiner une image de Karl Marx qui rit dans sa barbe…

Le meilleur des mondes

Sam Altman est le p.-d.g. et fondateur d’OpenAI, le labo qui a créé ChatGPT. Il ne tire pas un très gros salaire de son travail. La revente de ses premières entreprises en a fait une personne indépendante de fortune. Il côtoie régulièrement les plus riches investisseurs de la Silicon Valley, dont Peter Thiel et Elon Musk. Il fait partie de ces patrons qui sont les plus susceptibles de s’enrichir grâce aux IA comme ChatGPT.

Il est l’archétype de l’entrepreneur techno de la Silicon Valley : capitaliste de jour, socialiste de nuit. Il soutient le concept de revenu minimum garanti, ce versement sur une base régulière d’un salaire de base à tous les citoyens. Ce concept a fait jaser au Canada juste avant la pandémie. Puis, pendant les premiers mois de la pandémie.

Grâce à Altman, le revenu minimum garanti est de retour dans l’actualité. Il est présenté comme la solution universelle aux turbulences à venir provoquées par l’IA.

« La principale raison d’être de l’automatisation est de concentrer la richesse (et par conséquent le pouvoir) dans un très petit nombre de mains. L’Amérique a défié à répétition ce genre de situation dans le passé, et nous devons le faire à nouveau. »

« Ce que je propose aujourd’hui — où nous nous entendons pour créer un plancher mais pas de plafond — produirait une énorme hausse de la prospérité des États-Unis et nous gardera en tête de l’économie mondiale. Les pays qui concentrent leur richesse au sein d’un petit nombre de familles font moins bien à long terme ; si nous n’avançons pas de façon radicale vers un système plus juste et plus inclusif, nous ne serons plus un leader mondial bien longtemps. »

« L’automatisation promet de créer plus d’abondance qu’on peut l’imaginer. Elle va changer notre relation avec le travail. Si tout le monde en bénéficie, nous avancerons plus rapidement vers un monde meilleur. »

Sam Altman a écrit cela… en 2017. Six ans plus tard, il a mis au monde une technologie qui, si on extrapole sur les prévisions de Goldman Sachs, pourrait avoir deux conséquences majeures.

Ou bien elle exacerbera encore un peu plus un écart de richesse déjà agrandi ces vingt dernières années par les révolutions numériques précédentes. Ou alors, elle rendra les travailleurs si productifs et si riches qu’ils auront plus de temps à consacrer à d’autres activités, comme leurs loisirs ou leur famille.

D’un côté, Karl Marx. De l’autre, Sam Atlman. Laquelle des deux théories semble la plus probable ?