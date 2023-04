Comment mesurer le rendement en gestion active?

Pour le néophyte, il est difficile de naviguer dans l’univers de l’investissement boursier. Même pour celui qui s’y connaît, son langage reste très technique. Un peu comme lorsqu’on essaie de se débrouiller pour discuter des détails d’un projet de rénovation avec son entrepreneur.

Depuis quelques années, l’accès à une de multitude de sources d’information sur la gestion de portefeuille autonome représente à la fois un cadeau, une source de confusion et un facteur d’erreurs potentielles. Les adeptes de la gestion passive voudront vous vendre l’idée que pour s’enrichir, il suffit de copier les indices boursiers, ce qui aura pour effet de diminuer vos frais de gestion. Les robots-conseillers peuvent également concevoir des portefeuilles et, puisque le marketing de ces solutions est souvent basé sur des frais plus bas, il y a fort à parier que plusieurs utilisateurs croient investir en gestion passive lorsqu’ils utilisent des fonds négociés en bourse (FNB). Mais qu’en est-il réellement ?

Gestion active et gestion passive

La gestion passive consiste à reproduire la composition d’un marché. Ainsi, le rendement de votre portefeuille représentera celui de ce marché, autant en ce qui concerne ses hausses que ses baisses. Les FNB indiciels et certains fonds communs utilisent cette stratégie.

À l’opposé, la gestion active suppose un choix dans les titres du portefeuille. Inévitablement, cela creusera une différence avec les résultats du marché, celle-ci pouvant parfois être favorable, parfois défavorable. Il est question de gestion active lorsque des titres boursiers sont sélectionnés par vous-même ou par votre courtier en valeurs mobilières, ou encore si vous recourez à des fonds communs activement gérés. Il est tout à fait possible de retrouver ce type de gestion tant dans les portefeuilles gérés que dans les FNB, qui ne sont pas tous passifs.

Vous me connaissez maintenant de mieux en mieux, et vous devez avoir compris que je prends rarement position en faveur d’une position ou d’une autre. Plusieurs éléments peuvent en effet faire pencher la balance en faveur de la gestion active ou de la gestion passive. Pour les portefeuilles importants, il me semble toutefois approprié de combiner les deux.

Certains marchés se prêtent par ailleurs mieux que d’autres à l’une ou l’autre de ces stratégies. La composition d’un portefeuille pourrait, par exemple, privilégier la gestion active pour des marchés concentrés et volatils, alors que le marché américain, très diversifié, ouvrirait davantage la porte à de la gestion passive.

Deux ratios à retenir

Si vous privilégiez la gestion active, comment pouvez-vous déterminer si les frais de gestion supplémentaires demandés en valent le coup (et le coût) ?

Le ratio d’information est une mesure très utile pour évaluer le rendement « actif » d’un portefeuille ou d’un fonds comparativement à son indice de référence, rapporté à sa volatilité. Plus celui-ci est élevé, plus la capacité du gestionnaire à sélectionner les titres et à choisir leur pondération de façon à créer de la valeur est grande. Ce ratio mesure donc sa compétence à composer un portefeuille en prenant un risque actif, par le biais de choix basés sur des informations financières factuelles et des éléments plus qualitatifs — comme les données de l’environnement économique — et en sélectionnant des titres qui ne font pas partie de leur indice de référence. Il est recommandé d’utiliser un ratio d’information basé sur une longue période afin d’évaluer le gestionnaire sur un cycle de marché complet.

Le ratio de Sharpe, quant à lui, mesure la relation entre le rendement d’un titre et son risque. Il est utile parce qu’au-delà du dilemme entre gestion active et gestion passive, il fait ressortir le niveau de risque (volatilité, mesurée par l’écart-type) auquel l’investisseur est exposé. Il est ainsi possible de prioriser des investissements qui offrent moins de risques pour plus de rendement, ou à rendement égal par rapport aux indices de référence.

Idéalement, le ratio de Sharpe est supérieur à 1, ce qui signifie que la performance dégagée est meilleure que celle du taux du placement sans risque. Un ratio de Sharpe négatif est donc signe que le risque n’en vaut pas tellement la chandelle. Encore une fois, la période de comparaison doit être la même.

Enfin, dans ce type d’analyse, il faut toujours porter attention à l’indice de référence utilisé afin de réfléchir aux limites de cette comparaison. Collaborer avec un expert demeure ma première recommandation pour la majorité des investisseurs désireux de s’y retrouver, mais vous avez maintenant aussi en main deux incontournables indices à mesurer.

Maintenant, est-ce que la gestion active est plus chère ? Vous le saurez dans une chronique prochaine. Disons seulement, pour l’instant, que comme dans n’importe quelle industrie, certains acteurs sont très rentables… alors que d’autres n’en valent pas le coût. Ni le coup.