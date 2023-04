Le grand roman américain

Encore deux ans et Montréal pourra commémorer le départ de ses Expos, exilés à Washington en 2005. Alors pourquoi parler de baseball aujourd’hui ? Peut-être parce que le printemps, en Amérique du Nord, sent toujours un peu les hot-dogs et la bière. Le soccer commence avant, le football après ; hockey et basket se jouent avec un toit sur la tête. Alors que, comme le coco de Pâques, la balle couturée annonce le retour des beaux jours. Il y a une équipe sportive à Montréal qui porte un nom d’oiseau, mais notre hirondelle, c’était les Expos.

On est pourtant loin de la relation d’amour entre le baseball et moi. Déjà identifié comme l’intellectuel de service, j’ai été ce gamin gaspésien qui, lorsque les leaders naturels formaient les équipes, était invariablement sélectionné en dernier. On me plantait dans le champ le plus éloigné et la dernière chose que je voulais, c’était que la balle arrive dans ma direction. Lancer, attraper : rien n’allait de soi. Et même pour un exercice aussi simple que de frapper des « fly » à l’entraînement, je passais régulièrement dans le beurre.

Je ne voudrais surtout pas donner l’impression de m’apitoyer sur moi-même, mais ma brève carrière d’arbitre dans les petites ligues a été tout aussi catastrophique. J’ignorais la règle d’or de l’officiel qui dit que l’erreur est préférable à l’hésitation. Le dernier endroit où tu veux souffrir d’indécision chronique, c’est derrière le marbre.

De nos jours, le baseball majeur m’inspire une saine indifférence, et même cette fièvre de la Série mondiale, aussi inséparable du flamboiement d’octobre que les belles journées de chasse à la perdrix, s’est réfugiée dans le souvenir. Mais le fait que je puisse encore, sans avoir besoin de pitonner nulle part, nommer la rotation de lanceurs partants des Braves du milieu des années 1990 (Maddux, Glavine, Smoltz, Avery) et les deux premiers tiers de l’épeurant « rôle des frappeurs » (ordre de frappe en bon français) des Blue Jays du début de la même décennie, doit bien vouloir dire quelque chose.

Une explication séduisante serait que des études universitaires en littérature ont, plus tard, réconcilié la bolle fluette et terrifiée du terrain de balle avec le fameux national pastime des Américains. Aucun autre sport n’a été aussi célébré par la fiction, n’a fait l’objet d’autant de discours savants.

Dans Double jeu. Baseball et littératures américaines, Michel Nareau écrit que « les États-Unis ont trouvé dans ce sport une continuité historique. Les moments forts de l’histoire de l’expansion du baseball ont correspondu aux périodes charnières de la nation… » C’est ainsi que, en 1845, quelques années après que Ralph Waldo Emerson eut signé, avec The American Scholar, la déclaration d’indépendance intellectuelle des États-Unis, Alexander Cartwright propose une première codification du baseball afin de différencier ce dernier du jeu anglais appelé « rounders ». Sport, culture et politique marchent main dans la main.

Le livre de Nareau date de 2012. Une décennie plus tard, le baseball, jusque dans son apparent déclin actuel, continue d’être ce cruel miroir de la société américaine, du rêve fondateur au cauchemar climatisé.

En 2016, un tricheur remportait l’élection présidentielle et s’installait à la Maison-Blanche. L’année suivante, une équipe de tricheurs, les Astros de Houston, remportait la Série mondiale (voir l’affaire des signaux volés). Et j’espère sincèrement que le parallèle va s’arrêter là, parce que les Astros, même après avoir écopé de lourdes sanctions, ont de nouveau gagné en 2022…

Nul sport, aux États-Unis, ne reflète mieux que le baseball cette tare nationale qu’est le partage inégal de la richesse. Aucun plafond salarial n’y est imposé et les multimilliardaires qui font joujou avec les équipes s’en donnent à coeur joie. En 2023, la masse salariale des Mets de New York est de 336 millions de dollars, celle des A’s d’Oakland, de 40 millions.

Sept des dix dernières Séries mondiales ont été remportées par des formations qui figuraient dans le peloton de tête des organisations les plus dépensières, et aucune par une équipe du dernier tiers de la liste. Tout comme, chez l’Oncle Sam, la pauvreté est endémique et l’hyper-richesse florissante, au baseball, le marché dérégulé est roi, le gros écrase le petit et on peut acheter un championnat.

En 1991, les États-Unis ont inventé, au Koweït, une nouvelle forme de belligérance, la « guerre Nintendo », fondée sur la supériorité technologique et un engagement minimal de troupes en chair et en os. Pour limiter les pertes humaines, la guerre serait désormais livrée à distance respectueuse de l’ennemi, à l’aide de missiles de croisière et du haut de bombardiers furtifs volant à 15 kilomètres d’altitude.

Quelques années plus tard, une très médiatisée course au record du nombre de coups de circuit claqués en une saison mit aux prises les cogneurs de pointe du baseball majeur, Mark McGwire, Sammy Sosa, puis Barry Bonds. Une affaire de gros bras dont on apprendrait ensuite qu’elle reposait elle aussi, en bonne partie, sur des avancées techniques, du domaine pharmaceutique en particulier.

Deux autres guerres plus tard, Washington mène ses attaques finement ciblées dans le confort et la sécurité pendant que, dans les stades, les baseballeurs délaissent la vitesse et les subtilités de l’amorti pour la puissance dévastatrice de la longue balle. Je vois un parallèle entre le coup de circuit et la frappe de drone. Quand la balle traverse la clôture, trottiner entre les coussins n’est guère salissant. Lors du troisième match de la dernière Série mondiale, les Phillies ont marqué tous leurs points (sept) à l’aide de cinq coups de circuits. En 2019, ces mêmes Phillies et les Diamondbacks de l’Arizona en avaient claqué 13 dans un match, un record.

On dit que les nouvelles balles « voyagent » mieux. Et les drones itou.