L’écran de fumée

L’ancien rédacteur en chef de l’édition vancouvéroise du Sing Tao Daily, Victor Ho, a formulé un constat à glacer le sang de tous ceux qui croient encore en la détermination du gouvernement de Justin Trudeau d’aller au bout des allégations d’ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, M. Ho a validé l’affirmation selon laquelle presque tous les médias canadiens de langue chinoise seraient tombés entre les mains des propriétaires redevables au régime communiste en Chine. « Je ne vois aucun média ou média social de langue chinoise au Canada — à quelques rares exceptions près — qui soit indépendant et libre de l’influence de Pékin, a-t-il déclaré. Qui ose s’opposer au Parti communiste chinois (PCC) et s’éloigner du discours officiel de Pékin ? Les organes de presse ont été récupérés par Pékin ou s’autocensurent de façon très stricte. »

Depuis que les révélations sur l’ingérence chinoise dans les élections fédérales de 2019 et 2021 sont sorties dans les médias canadiens-anglais, il y a maintenant six semaines, M. Trudeau fait tout pour éviter que les Canadiens connaissent le fin fond de la vérité dans cette affaire. La nomination de l’ancien gouverneur général David Johnston comme rapporteur spécial est loin de satisfaire les critiques. Au contraire, cette nomination d’un ami de longue date de la famille Trudeau, mandaté pour enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère, a surtout pour but de faire gagner du temps à un gouvernement qui ne semble manifestement pas pressé d’agir.

M. Johnston, dont le rapport final n’est attendu qu’à la fin de l’année, doit néanmoins faire une recommandation d’ici le 23 mai concernant la nécessité ou pas de tenir une enquête publique sur l’ingérence étrangère lors des derniers scrutins fédéraux. Cela dit, rien dans la réponse du premier ministre ne laisse entendre qu’il procéderait rapidement à la mise sur pied d’une telle enquête advenant que M. Johnston en fasse la recommandation. En fait, M. Trudeau semble tout faire pour nier le problème.

De passage dimanche dernier à Tout le monde en parle, le premier ministre a multiplié les prétextes pour ne pas tenir une enquête publique. « On a des gens qui travaillent en sécurité nationale qui pourraient être mis en péril si on parle ouvertement du travail qu’ils sont en train de faire », a-t-il expliqué à l’animateur Guy A. Lepage. Or, une enquête publique n’est pas incompatible avec la protection des informations secrètes pouvant affecter la sécurité nationale ou l’identité des agents du Service canadien du renseignement de sécurité qui les ont collectées.

Le principal objectif d’une telle enquête serait de déterminer quand et comment M. Trudeau et ses principaux conseillers ont été mis au courant des allégations d’ingérence chinoise, de même que ce qu’ils ont fait par la suite avec ces informations. Cela fait plusieurs semaines déjà que la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, a promis aux membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de divulguer les dates auxquelles M. Trudeau aurait reçu des mises à jour des services de renseignement à propos de ce dossier — promesse à laquelle elle n’a pas encore donné suite.

M. Trudeau a finalement cédé aux pressions des néodémocrates après avoir longtemps essayé d’empêcher le témoignage de sa cheffe de cabinet, Katie Telford, devant ce comité. Le refus de M. Trudeau mettait en péril l’entente de soutien et de confiance avec le NPD, qui permet aux libéraux de rester au pouvoir, le forçant, éventuellement, à accéder à la demande des partis de l’opposition. Mais le témoignage de Mme Telford, qui est censé avoir lieu la semaine prochaine, risque de tomber à plat si les députés ne disposent pas préalablement des informations promises par Mme Thomas.

Et il est peu probable que Mme Telford partagera volontairement des informations sensibles concernant son patron en comité parlementaire. D’où la nécessité d’une enquête publique avec les pleins pouvoirs de contraindre les témoins à répondre sous serment.

Cette semaine, le gouvernement a publié le décret précisant le mandat de M. Johnston. Ce dernier aura accès aux documents secrets et, « si nécessaire selon son estimation », à des documents protégés par la confidentialité du cabinet. Il reste à voir comment le rapporteur spécial compte se prévaloir de cet accès.

Il n’empêche que les deux autres instances mandatées par M. Trudeau pour se pencher sur les allégations d’ingérence chinoise — le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) — n’auront pas accès aux documents ayant trait aux délibérations du conseil des ministres.

Cela fait des années que les membres du CPSNR, créé en 2017 pour examiner des questions de sécurité nationale, demandent au Bureau du conseil privé de changer la loi pour leur permettre d’accéder à certains documents du conseil des ministres qu’ils considèrent comme nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Sans succès. Rappelons que le gouvernement Trudeau avait permis au juge à la retraite Paul Rouleau de consulter des documents du cabinet lors de son enquête sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, au début de 2022.

En général, les délibérations du Conseil des ministres doivent rester secrètes. Il en va du bon fonctionnement du gouvernement. Mais s’il existe une occasion où déroger à cette règle s’impose, c’est bien dans le cas où l’intégrité de notre système électoral est remise en question. Si M. Trudeau continue de se cacher derrière l’écran de fumée qu’il a créé avec la nomination de son rapporteur spécial, le NPD devra se poser de sérieuses questions quant à la pertinence de son appui à ce gouvernement.