Damnées drag queens

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Hosanna s’est échappée du Red Light. Cela fait plusieurs semaines qu’on ne l’a pas revue. Avec ses cotillons et ses dentelles, son maquillage et ses faux cils, et surtout ses airs de pauvrette, elle aurait pris la poudre d’escampette un de ces soirs. Certains l’auraient vue errer près du pont Jacques-Cartier avec son ami Cuirette, tous deux se tenant par la main. Les rumeurs les plus folles disent qu’elle se serait installée sur la Rive-Sud. Peut-être en avait-elle assez des paillettes et des spotlights. Un personnage de la Main dans un bungalow défraîchi d’une banlieue aseptisée, on n’avait jamais vu ça ! Michel Tremblay a dû en faire des insomnies.

On raconte même que la plus célèbre drag queen du théâtre québécois lirait des livres pour enfants dans une bibliothèque perdue entre Candiac et Saint-Constant, prêchant la bonne parole aux petits sans oublier de leur dire de ne pas se bousculer dans les rangs.

Qu’est-il donc arrivé à nos drag queens ? « C’est la mode », ânonnait un animateur de radio qui ne croyait pas si bien dire. Car, le phénomène n’est pas que québécois. Il est mondial. Il n’y a pas qu’à Sainte-Catherine que les « grandes folles » se sont recyclées dans le « conte » pour enfants. Chez l’Oncle Sam, il y a longtemps que la Duchesse de Langeais a troqué les ors de la scène pour les réfectoires de garderies afin de prêcher la bonne parole genrée. Selon le Times, sur l’île britannique de Man, une drag queen aurait expliqué à des enfants de 11 et 12 ans qu’il y avait 73 « genres » — pas un de plus, pas un de moins — et surtout comment on pouvait prélever à une fille un bout de peau pour lui fabriquer un pénis.

On s’ennuierait presque de la légende d’Hermaphrodite. Rappelez-vous, celui qui devint à la fois homme et femme après avoir été agressé par une naïade en se baignant dans le lac de Carie. C’était quand même autre chose !

Lorsqu’il s’agit d’imiter les États-Unis, la France n’est jamais en reste. On a donc vu des drag queens dans une bibliothèque près de Rennes présenter, en partenariat avec le ministère de la Culture, un spectacle intitulé

Uniques en son genre. À Paris, dans le XIIIe arrondissement, près de la Butte-aux-Cailles, un atelier de lecture en a invité une comme oratrice. À Bordeaux, dans le cadre du mois de la petite enfance sur l’égalité filles-garçons, l’une d’elles a organisé un atelier de « maquillage sensoriel » pour enfants de 18 mois à 4 ans. Même chose à Toulouse, où Shanna Banana et Brandy Snap ont lu des livres dans un centre pour jeunes du quartier Saint-Cyprien.

Chaque fois, cela fait évidemment du buzz. Et la presse de s’en étonner… et d’en faire ses choux gras. Comme s’il ne coulait pas de source que ces pseudo-spectacles n’étaient finalement que de médiocres séances de rééducation destinées à propager la plate morale de la théorie du genre. L’opération ne trompe personne. À quand des strip-teaseuses et des gogo boys pour apprendre aux enfants à se brosser les dents ?

Autrefois maîtresses de la subversion qui se riaient des genres et de l’ambivalence sexuelle, voilà nos drag queens transformées en tristes commissaires de la bonne parole genrée. Voilà l’« interdit d’interdire » métamorphosé en « fais-pas-ci-fais-pas-ça… et n’oublie pas de te laver les mains ». Quelle triste fin pour celles qui furent les maîtres du quiproquo, du second degré, de l’équivoque et de l’ambiguïté. Mais il faut bien gagner sa vie…

Loin de moi l’idée de mépriser ces artistes. Longtemps après la pièce de Michel Tremblay, le somptueux film de Mathieu Amalric, Tournée, nous avait rappelé la beauté baroque du monde du burlesque dont les drag queens ont toujours fait partie. Sauf qu’une fois les projecteurs éteints et le rideau tombé, l’habile jeu de séduction se transforme en petit catéchisme, les déguisements voluptueux en caricature de femmes aux limites du sexisme et la fantaisie burlesque héritée du carnaval en plat réalisme socialiste à la sauce gaie.

Qu’on est loin de la dérision de Michou, décédé il y a trois ans à peine, et qui, pour réveiller les nuits parisiennes, avait monté une parodie avec ses potes, un teinturier qui chantait faux et un barman copain de régiment, avant de devenir la reine de Montmartre. Au moins, l’« homme en bleu » n’aura pas vu cette déchéance, lui qui sifflait deux bouteilles de champagne par jour et disait que l’eau c’était « pour se laver les fesses ».

Étrange phénomène digne d’une époque puritaine qui voit les drag queens coloniser les garderies et la presse culturelle nous faire la morale. Quand la Duchesse de Langeais se prend pour Madame Bec-Sec et Hosanna pour un pasteur de la diversité, c’est peu de dire qu’on a changé d’époque.

« Les enfants doivent être indulgents envers les grandes personnes », me direz-vous avec les mots de Saint-Exupéry. On ne saurait si bien dire. De grâce, rendons leur neutralité aux écoles et aux bibliothèques, leur innocence aux enfants et leur fantaisie aux drag queens. Le mélange des genres n’est pas toujours un succès. Quand l’art dégénère en moraline, ce n’est bon ni pour l’art ni pour la morale.