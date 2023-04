Des livres en trop

Depuis hier, on peut parler de phénomène de pharmacie comme on dit « roman de gare ». Ginette Reno confirme le slogan : « Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même une amie. » Peut-être verrons-nous la populaire chanteuse faire des séances de signatures entre l’allée de Geritol et celle des Tums.

« Laissez faire la sertraline, madame la pharmacienne, je vais prendre le Ginette à la place. »

J’adore Ginette, j’ai même acheté son gin (Gin-ette), mais je comprends les libraires d’être furieux d’avoir été exclus de la mise en marché de son autobiographie. Un de mes amis, ex-libraire retraité, me disait cette semaine : « Hé, Blanchette ! Les libraires ont besoin de livres comme ceux-là pour pouvoir garder la poésie sur les rayons. Et de la poésie, il en faut dans la vie ! »

Je bisse. Le jour où ChatGPT pourra imiter Miron, on s’en reparle. La différence entre un robot et un poète, c’est que ce dernier a une âme. Il peut même en crever, c’est vérifié. Bon, en attendant, il reçoit aussi des bourses et des prix littéraires pour manger, pour poursuivre son œuvre. Sinon, son âme se dissout dans le lisier de l’indifférence. Et le poète sait bien que ni Walmart ni Jean Coutu ne veulent de ses états d’âme, sauf pour lui vendre des antidépresseurs.

Imaginez la vie sans l’arbre qui vous cache imaginez la nuit sans l’ombre d’un doute.

Comme Roland Giguère ou Nelligan, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs mots courent encore dans les rues.

Mais il ne faut pas trop se leurrer, un des livres qui a cartonné en 2022 même si vous avez acheté Le mage du Kremlin, c’est Pierre Gervais. Au cœur du vestiaire, de Mathias Brunet, sur les potins de la LNH…

Trop, c’est comme pas assez

Tous ces romans pandémiques écrits durant les confinements successifs conjugués aux mémoires de baby-boomers qui occupent leur retraite comme ils le peuvent commencent à faire des petits. Cela dit, à moins de s’appeler Ginette Reno, moins de 1 % des manuscrits sont publiés, et Gallimard a même demandé aux écrivains wannabe de surseoir aux envois de manuscrits sur son site Web en 2021. Une première en plus d’un siècle !

Un éditeur moyen en reçoit mille par an, mille enveloppes qui s’empilent dans un coin de bureau, vu de mes yeux vu. Si cet éditeur publie moins d’une dizaine de livres dans l’année, dont un ou deux d’auteurs inconnus, on peut facilement conclure que la plupart de ces écrits resteront lettre morte.

Et pourtant, il se publie au Québec 8000 titres par an (en 2019, et 10 000 en 2010), auxquels vous ajoutez 40 000 titres d’éditeurs français (un peu moins de la moitié de ce qui est publié en France : 100 000 par an). Donc, vite fait, les libraires se retrouvent avec 1000 nouveaux titres francophones par semaine à placer sur leurs tables. Ils sont dépassés. Et les journalistes et autres influenceurs de la chaîne du livre aussi.

« On se tire dans le pied », m’a confié une éditrice. Et un autre m’avoue du bout des lèvres que bien des livres ne seraient pas publiés sans subventions. Mais pouvons-nous laisser la littérature (et notre culture) être soumise aux seules lois du marché et des pharmacies ?

La terre se couvre d’une nouvelle race d’hommes à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même ce qu’un tel mot a pu jadis désigner.

Les acteurs du milieu à qui je parle me chuchotent que c’est le point de saturation dans une économie où l’on se dispute notre attention avec férocité. Et plus il y a d’auteurs qui se livrent à des strip-teases dignes du burlesque (aussi appelés « putes à clics ») sur les réseaux sociaux pour vous harponner, moins il y a de lecteurs : un tiers de moins de livres vendus par titre par auteur en France entre 2007 et 2016 selon les autrices Hélène Ling et Inès Sol Salas dans leur excellent essai Le fétiche et la plume, qui porte sur « la littérature, nouveau produit du capitalisme. »

Un livre n’a que quelques semaines pour s’imposer, deux ou trois mois avant d’être délogé par la vague suivante. On « dégraisse » les tables et, hop, on retourne les boîtes chez l’éditeur. En un mot, oui, le livre est devenu un produit comme un autre avec une obsolescence programmée et, non — pour répondre à un commentaire bien naïf que j’entends parfois —, atteindre un seul lecteur ne justifie pas tous les déboires et débours compte tenu des étapes laborieuses et autres « épreuves » impliquées dans la fabrication d’un ouvrage. Sinon, ça s’appelle un don d’organe.

Faire maigre

Et n’allez pas croire qu’avec leurs maigres 10 % de redevances sur le coût de votre livre, les auteurs se graissent la patte, tant s’en faut, surtout qu’un best-seller tire à 3000 exemplaires. Ginette a court-circuité les 40 % qui vont dans la poche des libraires. D’où les hurlements.

Selon l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, le revenu médian des auteurs était de moins de 3000 $ et leur revenu moyen de moins de 10 000 $, en 2017. 90 % d’entre eux ne gagnent pas 25 000 $ par année. Et même ça, l’IA l’empochera avec les fast books qui seront bientôt disponibles, « des textes parfaitement calibrés pour des consommalecteurs. Le néolibéralisme n’a besoin que de ça pour faire tourner la boutique », lit-on dans Le fétiche et la plume.

Depuis une trentaine d’années, survivre au mois de septembre est devenu un défi pour ceux qui se mêlent de littérature.

Cet essai décapant concernant un milieu généralement protégé des critiques (quoique Balzac avec ses Illusions perdues avait déjà mordu cette main) nous montre ce qui attend la littérature au repêchage. Le livre de papier est destiné à être « netflixé » — la consécration ! — par tranches de dix épisodes ou à servir de scénario de films comme pour Le plongeur, La cordonnière ou Women Talking, que j’ai tous trois vus récemment, mais pas lus.

« Pourquoi lire de la littérature — voire pourquoi lire tout court ? » demandent les autrices du pavé dans la mare littéraire publié chez Rivages et qui fait 400 pages. « Les armées de réserve d’écrivains et autres tâcherons du divertissement s’épuiseront dès qu’ils ne seront plus soutenus par l’illusion vitale de la valeur artistique. Dans ce domaine comme ailleurs, la logique de rentabilité spéculative, inéluctablement, tend à détruire l’économie du désir qui lui est nécessaire. »

On peut appeler ça de l’anhédonisme, une baisse de libido littéraire. De 20 à 25 % de la production annuelle de livres finirait en papier hygiénique (la cul-ture fait ce qu’elle peut) ou en cartons d’emballage qui serviront à transporter d’autres livres vers… des pharmacies.

(Et je vous suggère mes ordonnances pharmaceutiques littéraires la semaine prochaine à l’occasion du Salon du livre de Québec !)

cherejoblo@ledevoir.com

Savouré Au temps de la pensée pressée, le recueil d’éditos et articles de Jean-Philippe Pleau, animateur de Réfléchir à voix haute sur ICI Première. C’est sincère, sensible et sociologique (il est sociologue), et son rapport aux origines transcendées est touchant. La pensée coule, lentement et le deuil s’insinue, celui de Serge Bouchard aussi, le mammouth laineux, avec qui il a coanimé pendant plus de dix ans. Bref, un livre d’histoires personnelles qui accompagne bien un rhume du printemps, se prend et se laisse et nous rend à notre humanité. bit.ly/3ma7oNn Adoré Le fétiche et la plume, d’Hélène Ling et Inès Sol Salas, le genre d’ouvrage qui ne fait pas de vagues et que les éditions Rivages ont eu le courage de publier malgré tout. C’est superbement bien écrit, et toute personne qui gravite autour du livre ou s’intéresse à son déclin assuré (au même titre que les journaux papier) a intérêt à s’y mettre le nez. Les subventions (on en trouve la liste ici : bit.ly/41408l6) ne suffiront pas à sauver ce marché porté par des « intellectuels précaires » et des auteurs prêts à « se » vendre : « L’écrivain, quand il ne se prête pas volontiers à ce jeu, se voit contraint même a minima de calibrer et de vendre sa personne — autant que son oeuvre — comme produit médiatique, son storytelling comptant parfois autant que son texte, qui peut même devenir le pré-texte à ses apparitions. […] L’entrée dans l’économie de la visibilité suppose en effet de payer de sa personne. » Le livre se termine sur un nouveau rapport au texte et à la lecture, et épingle le milieu de l’enseignement désormais soumis à la séduction des GAFAM lui aussi. bit.ly/3Mjvdgf Aimé l’entretien avec l’écrivain Bret Easton Ellis sur la littérature, l’écriture et les lecteurs par Brut pour la promotion de son livre Les éclats. « Je dois ressentir quelque chose, généralement de la douleur, pour écrire. » Entièrement d’accord. C’est « le » moteur par excellence. bit.ly/430HQ5U

JOBLOG | Ces femmes qui parlent Le livre de Miriam Toews Women Talking (Ce qu’elles disent), sur ces femmes de la communauté mennonites, droguées puis violées, a donné un film profondément troublant et sobre. Adapté et réalisé par Sarah Polley dans un huis clos percutant, le film lui a fait gagner l’Oscar de la meilleure adaptation cinématographique en mars. Ces femmes ne sachant ni lire ni écrire doivent rendre une décision quant à leur avenir. Un seul homme est admis à prêter main-forte au groupe. « L’espoir de l’inconnu est bien, meilleur que la haine de ce qui est familier », affirme l’une d’elles. Un film qui porte sur le pardon, la foi, la solidarité, la sororité, la résilience et les conflits générationnels ou le choc des idées. Bref, comment avancer quand tout semble bouché devant. J’ai maintenant envie de lire le livre… bit.ly/3KyqdmK