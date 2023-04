L’appel à manifester circulait déjà depuis plusieurs jours lorsque les manifestants se sont rassemblés devant la bibliothèque de la ville de Sainte-Catherine dimanche, pour perturber l’heure du conte avec la drag queen Barbada, une activité de lecture ludique qui se tient ponctuellement depuis plusieurs années dans les bibliothèques, les librairies et les écoles à travers la province. Signe des temps, il a fallu ce week-end déplacer l’atelier dans un lieu secret, pour la sécurité des participants.

La rhétorique des manifestants était bien huilée, on commence à reconnaître la chorégraphie ; celle de la panique anti-queer qui se présente dans des habits puritains, pour parler soi-disant au nom de la protection de l’enfance. S’agissant des drag queens, lesquelles sont de plus en plus visibles et aimées par le grand public, le message se déploie généralement ainsi : fort bien, la drag, mais cela n’a pas sa place dans les bibliothèques, ni d’ailleurs dans les écoles ou quelconque lieu fréquenté par des enfants. L’argument tient essentiellement au fait qu’une drag queen ne peut pas s’adresser aux enfants parce qu’elle propose une performance nécessairement sexualisée.

Que les drag queens existent ne pose pas de problème, dira-t-on, pourvu qu’elles restent confinées aux bars, aux cabarets, au monde de la nuit, aux marges. On refuse que cette pratique artistique puisse se déployer dans un univers autre que celui qu’on associe à la transgression, et on dépeint tout effort en ce sens comme un geste de prédation. La rhétorique est poussiéreuse, mais elle est bien vivante.

La classe politique s’est montrée sensible à la perturbation de l’heure du conte avec Barbada, reconnaissant même que cet événement doit être mis en lien avec une hostilité grandissante qui s’exprime à l’égard des minorités sexuelles. L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité mardi une motion déplorant « la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+ dans la sphère publique ».

Sur Twitter, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, a également dénoncé les événements de Sainte-Catherine. « INACCEPTABLE », a-t-elle tweeté au sujet des propos tenus contre Barbada en marge de la manifestation. « OUVERTURE », a-t-elle ajouté, toujours en majuscules, « voilà le message que lance Barbada. Elle peut compter sur mon soutien ».

Cette posture de principe peut sembler rassurante — d’autant plus que les caquistes ne se sont jamais gênés pour refuser de reconnaître, même symboliquement, la haine et les discriminations que subissent certains groupes. On saluera qu’il soit encore possible pour la Coalition avenir Québec de déplorer publiquement la montée de l’homophobie et, particulièrement, de la transphobie dans la province. Reste que là où ça compte vraiment, le gouvernement manque de cohérence.

Depuis quelques semaines, la députée libérale Jennifer Maccarone talonne le gouvernement à ce sujet, en soulignant que l’organisme Interligne, qui offre une ligne d’écoute d’urgence pour les personnes LGBTQ+, lutte pour sa survie en raison d’une grave carence de financement. Or, la CAQ a aussi, au cours des cinq dernières années, attribué un demi-million de dollars en subvention à PDF Québec, selon ce que rapporte The Rover. Ce groupe, s’il faut le rappeler, déploie depuis plusieurs années une énergie considérable à militer pour ralentir ou limiter les droits acquis au Québec par les personnes trans, et à pousser dans l’espace public un discours visant à délégitimer leur existence.

À chacun sa mission, il ne s’agit pas d’en appeler à la censure, mais voyant cela, on se demande en quoi le gouvernement caquiste s’engage réellement à contrer la haine de plus en plus décomplexée envers les minorités sexuelles, et tout particulièrement envers les personnes trans.

Il ne faut pas chercher très loin pour s’apercevoir que la panique antiqueer et antitrans prend du galon chez nous. Alors qu’aux États-Unis, on multiplie des lois reléguant les personnes trans à la mort sociale en les effaçant de la vie publique et en les criminalisant de diverses manières, il serait naïf de croire que ce vent de réaction ne souffle pas ici aussi. Les manifestants rassemblés à Sainte-Catherine le week-end dernier en témoignent, de même que la controverse entourant la soirée de la fierté LGBTQ+ dans la Ligue nationale de hockey, qui, jeudi, a rattrapé le Canadien avec le refus de Denis Gurianov d’y être associé. Mais il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg.

Il faut voir la haine, le vitriol, l’acharnement suscité par la seule évocation de ces questions. Il faut aussi porter une attention particulière à la normalisation croissante des discours qui rabattent le genre sur le sexe biologique, qui reconstruisent méticuleusement l’association, déconstruite par des décennies de lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, entre la diversité sexuelle, la déviance et la prédation.

Il faut aussi voir que ce discours annonce autre chose. La transphobie est aujourd’hui le paratonnerre et la porte d’entrée de l’extrême droite, en ce sens qu’elle renforce et avance de pair avec tous les discours qui s’appuient sur la biologisation des comportements sociaux et la naturalisation des hiérarchies sociales. La perturbation de l’heure du conte avec Barbada est en ce sens plus qu’un incident isolé. Surtout, il annonce l’urgence de construire des solidarités pour contrer une haine palpable et croissante.