Mon royaume

J’avais 25 ans quand j’ai écrit Royaume scotch tape, mon premier recueil, et 27 lorsqu’il a été publié. Un peu plus jeune, j’avais écrit un autre livre, que j’ai envoyé à toutes les maisons possibles et imaginables, sans retour positif. Je m’étais dit : ce n’est pas grave, personne ne me doit la publication. J’étudiais en lettres, je connaissais l’histoire littéraire, savais que tant d’écrivains et écrivaines que j’admirais avaient été peu lus de leurs vivants, ou avaient été découverts bien après leur mort. Je savais qu’une reconnaissance institutionnelle n’était pas garante de talent ; j’avais usé le banc d’assez de salles de classe pour être au courant.

Royaume scotch tape, je l’ai réécrit peut-être 100 fois, entre mes cours, entre mes jobs étudiantes que je cumulais pour me les payer. J’ai trouvé une maison d’édition parce que j’y faisais des petits boulots et qu’on m’avait demandé si j’écrivais : je leur avais alors donné mon manuscrit. J’ai été éditée avec un soin scrupuleux par des éditeurs qui faisaient leurs premières armes en édition : après avoir travaillé par la suite avec de nombreuses autres personnes, je sais la rigueur dont ils ont fait preuve à l’époque.

J’ai été entourée de la présence de mes amies quand le livre est sorti. Je me disais : même si j’en vends 50, ça me suffit. C’était un livre sur l’avortement, sur les solidarités intellectuelles et amicales. C’était aussi un livre sur la lecture, où je voulais que les références littéraires agissent comme des briques pour construire un royaume pour soi, un royaume fragile, mais qui existe. Un royaume scotch tape.

Dans la presse à grande diffusion, j’ai eu d’excellentes critiques, inespérées pour une nobody. Puis est arrivée une lettre ouverte dans un journal, signée par une bonne part de l’intelligentsia poétique québécoise, qui dénonçait entre autres le fait que ma maison d’édition, une maison d’édition à l’histoire longue, eut embauché des « jeunes » pour éditer des recueils qualifiés de « mercantiles » — parmi ces recueils, le mien. La presse spécialisée, où les critiques étaient aussi les poètes qui allaient constituer mon milieu, a aussi dénoncé le travail d’édition, en même temps que l’inégalité des registres de langue, comme s’il ne s’agissait pas d’un choix artistique pesé. D’une part, on a regretté que je ne parle pas assez de mes racines haïtiennes et, d’autre part, on s’est demandé pourquoi je parlais tant de ma famille — pourtant, d’Annie Ernaux à Maggie Nelson en passant par Saidiya Hartman, nombre d’écrivaines l’ont aussi fait. Le bon vieux trope de l’écriture de l’intime qui ne serait pas réellement de la littérature, comment pouvait-on l’incarner avec aussi peu de recul critique sur sa propre positionnalité ? On a critiqué les césures des vers, les thèmes que je choisissais. Un poète a écrit que, parce que j’avais voulu faire un jeu intertextuel et cacher des références littéraires sans guillemets, on devait présumer que les seules bonnes lignes du recueil étaient celles empruntées à d’autres.

Pour me rassurer, je me suis encore rappelé l’histoire littéraire, les critiques contre Toni Morrison ; Nelly Arcan, boudée de son vivant, ridiculisée. Pas que je pensais avoir le même talent qu’elle, mais je suis arrivée à me convaincre que ces critiques n’étaient pas un reflet de ma valeur. J’aurais voulu ne pas avoir à être si résiliente. Pendant ce temps, j’ai vu mes amis publier des livres. Si certaines critiques étaient parfois plus tièdes envers leur travail, je ne me suis jamais départie de l’impression d’avoir été le sujet d’une entreprise de démolition sans comparaison.

Ça fait huit ans. Je n’en ai jamais réellement parlé publiquement. Je le fais aujourd’hui par désir de poser des mots sur cette histoire. Parce que Royaume scotch tape est enseigné dans plusieurs pays, a fait l’objet de mémoires de maîtrise, qui me prouvent que le livre est moins médiocre que ce qu’on en disait. Avec le recul, je peux attester qu’il ne s’agit pas d’un livre parfait, mais il parvient à parler à la fois aux intellectuels et au grand public : pour cette raison, il demeure ma plus grande fierté littéraire.

Je veux raconter cette histoire parce que je ne veux pas qu’elle arrive à d’autres qui, comme moi, ne viennent pas d’un milieu littéraire, artistique ou aisé, à d’autres que rien ne prédestine à publier un livre et qui le feront pourtant, et à qui on voudra faire croire que ce n’est pas leur place. Ce qui m’est arrivé dépasse de loin les mauvaises critiques (je n’en veux même pas aux personnes qui les ont rédigées, dont une, des années plus tard, s’est d’ailleurs excusée) : ce qui m’est arrivé m’apparaît le produit d’une structure qui n’admet pas la différence. Je suis contente d’avoir été trop jeune et trop naïve à l’époque pour la nommer ainsi : c’est ce qui m’a permis de continuer à écrire. Et cela, je ne le regretterai jamais.