Penser est-il triste?

Penser est l’un des grands plaisirs de ma vie. J’adhère pleinement à l’idée du philosophe anglais John Stuart Mill (1806-1873) selon laquelle « il vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait ». La question ne s’est même jamais vraiment posée pour moi. Dès que j’ai commencé à réfléchir un peu sérieusement, j’ai ressenti un tel besoin de poursuivre dans cette voie que je n’ai jamais cessé de le faire.

L’exercice, évidemment, ne va pas sans frustration. On voudrait, surtout en ce qui a trait aux grandes questions comme celles concernant le sens de la vie, les fondements de la morale, l’existence de Dieu ou le commencement du monde, en arriver à des pensées claires et définitives, mais on n’y parvient jamais vraiment. L’entreprise, pourtant, ne s’arrête pas, puisque, une fois déclenchée, la libido sciendi est irrépressible.

Le philosophe allemand Schelling (1775-1854), constatant l’insatisfaction inhérente à l’acte de penser, concluait à l’« inaltérable et profonde mélancolie » qui en résultait. C’est à ce troublant constat que s’attaque le critique littéraire franco-américain George Steiner (1929-2020) dans Dix raisons (possibles) à la tristesse de pensée (Albin Michel, 2023, 160 pages), un brillant opuscule que Georges Leroux, dans Le Devoir, qualifiait de « petit chef-d’oeuvre » au moment de sa parution originale en 2005.

La pensée humaine, note d’abord Steiner, est infinie, peut explorer tout ce qui existe et même ce qui n’existe pas, mais elle demeure néanmoins dans l’incertitude quant à la réalité du territoire qu’elle couvre. « Jamais, écrit le critique, nous ne saurons jusqu’où va la pensée au regard de la somme de la réalité. » Sur les questions ultimes, en d’autres termes, « nous n’arrivons à aucune réponse satisfaisante ».

Ce « premier mobile d’affliction » rejoint le dixième et dernier, dans lequel Steiner revient sur la question de Dieu. Les efforts pour penser Dieu ou son absence, car le nier c’est encore le penser, de même que « l’énigme de la nature », sont à l’origine de « notre histoire religieuse, philosophique, littéraire, artistique et, dans une large mesure, scientifique », mais ils suscitent aussi, en dernière analyse, de la tristesse puisqu’ils ne s’accompagnent d’aucune assurance quant à leur vérité.

La science, dans son domaine, obtient des résultats plus fiables, mais, comme les autres méthodes, elle échoue au moment ultime, puisqu’elle « ne saurait apporter la moindre réponse aux questions quintessentielles qui possèdent ou devraient posséder l’esprit humain », écrit Steiner. La science peut bien nous dire qu’il est absurde de nous enquérir du moment qui a précédé le Big Bang, mais, rétorque le critique, « nous sommes ainsi créés que nous nous enquérons », avec l’inévitable insatisfaction qui s’ensuit.

Faut-il alors oublier Dieu et s’en tenir à des questions plus terre à terre pour vivre heureux ? « S’abstenir de ce questionnement, le censurer, écrit Steiner, serait annuler le pouls et la dignitas qui font notre humanité. »

Parmi les autres raisons de tristesse liées à la réflexion, Steiner retient le fait que la pensée, celle de chaque être humain, car nous sommes tous, qu’on le veuille ou non, des penseurs, est un flux incessant extrêmement difficile à maîtriser et que la vraie concentration n’est le lot que de rares esprits. En général, notre pensée, donc, reste « une affaire d’amateur ».

C’est elle qui « nous rend présents à nous-mêmes », qui fait notre singularité, mais elle demeure, en même temps, presque toujours banale en ce qu’elle reste déterminée par un « universel humain ». La vraie originalité de pensée, insiste Steiner, est « excessivement rare ».

Incessante, mais brouillonne, notre pensée se dépense, mais s’effacepresque toujours aussitôt pour sombrer dans l’oubli. On voudrait, parfois, qu’elle porte à conséquence, qu’elle se traduise en réalité, mais son passage par le langage crée un écart décevant entre la vision intérieure et sa réalisation.

La pensée d’autrui, quant à elle, nous échappe presque absolument. « Aucune familiarité, aucune finessed’analyse ne saurait assurer ni vérifier qu’on lit dans l’esprit d’autrui », note Steiner. D’où, ajoute-t-il, la difficulté des relations entre les êtres pensants que nous sommes, étrangers les uns aux autres et souvent à eux-mêmes.

Nous sommes tous penseurs, c’est vrai, mais la pensée originale etessentielle est rare, alors que la plate banalité est commune. C’est entre les deux, suggère Steiner, que se trouve la valeur d’une culture, dans l’ouverture et l’accueil qu’elle réserve à la « pensée authentique » quand elle s’exprime. Une culture qui méprise les intellectuels, au nom d’un égalitarisme doctrinaire, par exemple, se condamne à la médiocrité.

Penser est une épreuve existentielle, certes, mais la refuser serait préjudiciable à notre humanité.