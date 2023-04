Mettre Picasso en bouteille

Dans le questionnaire de Proust — test que l’auteur de la magistrale Recherche n’a pas créé, mais auquel il se livra plusieurs fois —, il répondait à la colle suivante en 1884 à l’âge de 13 ans : « Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ? » : « Pour la vie privée des génies ».

À l’heure où la vie privée des célébrités tient de l’obsession collective, sa réponse paraît saugrenue. Il est bon de tout mettre en perspective, mais notre époque, en faisant la morale aux géants du passé, ne cherche-t-elle pas aussi à se conforter ? À éroder le pouvoir de l’acte créateur sur les esprits ? Samedi prochain sera souligné pourtant en fanfare dans le monde le cinquantenaire de la mort de Pablo Picasso.

Du puissant et prolifique peintre des Demoiselles d’Avignon et du Rêve, qui allait révolutionner la planète artistique notamment avec le cubisme, on a souligné ces dernières années beaucoup le mauvais caractère.

Tyran domestique et tyran tout court, colérique impénitent. Trop genré pour être honnête. Depuis plusieurs années, une relecture de son œuvre colossale à la lumière des excès de sa vie était de mise.

Dans l’après #MoiAussi, des socles ont tressailli. On avait alors pris l’habitude de voir des panneaux indicateurs opposer les portraits des muses du géant andalou à leur détresse conjugale. Au Musée national des beaux-arts du Québec en 2021, l’expo Picasso. Figures, présentant ses chefs-d’œuvre sur le corps humain, se liait aux enjeux d’actualité, en rappelant la misogynie et la violence psychologique du monstre sacré. C’était légitime, quoique délicat à cuisiner. Trop de mises en garde gâtaient le plaisir. On sortait de là perplexes. Au Brooklyn Museum de New York, une exposition est consacrée à Picasso, au féminisme, mais aussi à la complexité du génie. En Europe, les polémiques sur sa vie demeurent le sujet d’ouvrages littéraires. Reste que les musées de Paris, de Madrid, d’Antibes et d’ailleurs, en cette année anniversaire, mettent le cap sur l’œuvre avant tout. Effet de ressac.

Il eût été dommage que sa célébrissime toile monumentale Guernica ne témoigne plus autant qu’autrefois des atrocités de la guerre civile espagnole — de toutes les guerres, par extension. Ses créatures en convulsion éclairent les malheurs de l’Ukraine. Le cri d’horreur en noir et blanc de ce tableau, dont la vue bouleverse au Musée Reina Sofía à Madrid, retrouve son sens. C’est quand même Picasso, et son héritage relève du coup de tonnerre.

Mâle blanc par excellence, ogre affamé, soit, mais également peintre le plus important du XXe siècle, qui allait tâter de tous les genres en 50 000 œuvres sur tous supports entre l’Espagne et la France, sa terre d’adoption. Figure de proue de l’art moderne, pacifiste, peintre prodigue dès l’enfance, phare de la bohème parisienne. Nourri aux arts premiers, à Goya, à mille sources, mais unique.

Loin de moi l’intention de nier le patriarcat, dont il est issu, à l’origine de tant d’injustices. Ce règne a aidé des maîtres et des gueux à se hisser vers les sommets en étouffant d’autres voix, dont celles des femmes. Tant mieux si les œuvres de celles-ci sont mises en valeur sur les cimaises. Tant mieux si de grands artistes vivants ne peuvent plus couvrir leurs crimes en se drapant dans leur talent ! Mais les morts ne peuvent plus témoigner. Ne réduisons pas les phénix à leurs errances. Non pour excuser des comportements — tout en y décelant aussi des signaux d’époque —, mais afin de cerner leur processus artistique et de trembler sous l’onde de choc. Sinon, des générations entières risquent de lever le nez sur les trésors de l’art en égarant leurs enchantements.

Entendons-nous : le Minotaure fit le malheur de ses femmes et amantes, consommées, peintes puis jetées en général après usage. Dépressions, morts, conflits : ses enfants légitimes ou non en ont bavé de concert. Il portait la déveine à ses proches. Mais Picasso aurait pu être un meurtrier sans perdre ses dons artistiques pour autant. L’un n’exclut pas l’autre. Le dérèglement des sens prôné par Rimbaud engendra aussi son lot de chefs-d’œuvre. Le génie n’est pas affaire de morale. La partie se joue ailleurs.

Et si mieux valait en fin de compte séparer la vie de l’œuvre pour en saisir la pleine portée ? « Un livre est le produit d’un autre “moi” que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices », estimait Marcel Proust dans Contre Sainte-Beuve. À ses yeux, toute œuvre d’art est enfantée par le moi profond du créateur que ses biographes ne parviendront jamais à cerner. En somme, le grand écrivain français nous mettait en garde contre la tentation d’enfermer les génies dans des petites bouteilles avec une tête de mort sur l’étiquette. Car ils s’en échapperont toujours.