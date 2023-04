Épuisement et contre-offensive

Alors, cette contre-offensive ukrainienne, ça vient ? Pas si vite, disent les autorités de Kiev, qui ont vu ces derniers temps se multiplier les pseudo-annonces, analyses ou fuites d’informations… selon lesquelles, ce printemps, en mai ou juin, sera lancée la grande contre-offensive qui libérera l’Ukraine du joug de l’armée russe.

L’idée selon laquelle une telle opération se prépare, sans que l’on connaisse ni le moment ni le lieu où sera tentée la percée, est juste.

Elle n’est pas cachée par les premiers intéressés. Depuis le début de 2023, les soutiens occidentaux de Kiev ont multiplié les annonces sur l’envoi de matériel, à cette fin précise. Et puis, il s’agit d’un impératif de la guerre ukrainienne : pas question, pour Kiev, de « reconnaître la nouvelle réalité sur le terrain », pour reprendre la formule du régime de Moscou lorsqu’il appelle à des « négociations » qui reviendraient à geler et à entériner les pertes ukrainiennes. Ce qui permettrait à la Russie — à un évident moment de faiblesse sur le terrain — de refaire ses forces.

L’idée est juste et crève les yeux comme une nécessité, mais les autorités ukrainiennes ne veulent pas vendre la peau de l’ours russe avant de l’avoir tué. Non seulement, disent-elles, les conditions d’une telle contre-offensive ne sont pas réunies, mais même lorsqu’elles le seront, ce ne sera pas nécessairement la bataille qui décidera de toute (la) guerre.

« Nous devons contrer de toutes les manières possibles la perception selon laquelle cette contre-offensive sera la bataille décisive de la guerre », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, dans une interview au Financial Times le 29 mars.

Quant à Oleksii Reznikov, le ministre de la Défense, il avait souligné, le 27 mars à la télévision estonienne ERR, « les fortes pressions » que son pays reçoit, de la part des Occidentaux (gouvernements, services de renseignement, opinions publiques) pour « y aller et faire le travail » au plus vite.

Dans toutes ces déclarations, il faut évidemment faire la part des feintes et des fausses informations, constitutives de la guerre. En matière de feintes géniales, on se souvient qu’en septembre dernier, on avait annoncé Kherson… et ce fut Kharkiv (la ville de Kherson a été reprise plus tard, en novembre).

Quelles sont les conditions d’une contre-attaque qui pourrait regagner au moins autant de terrain que celles de septembre et de novembre ?

Il y a les fameuses livraisons d’armes, de véhicules et de munitions… Si on regarde les super-chars finalement annoncés en janvier après moult hésitations (allemandes, américaines), voici où on en était, fin mars, sous réserve du secret qui peut toujours entourer ce genre d’opérations : entre les demandes des généraux ukrainiens (250 véhicules), les promesses additionnées de 11 pays (150) et les livraisons effectives (peut-être 25 aux dernières nouvelles), on est encore loin du compte.

Il y a la météo, avec le dégel et les boues du printemps, qui peuvent représenter des empêchements majeurs, rédhibitoires… ce qui — comme le facteur précédent — milite en faveur d’une attente d’encore deux ou trois mois.

Facteur crucial, enfin : l’état des troupes ennemies… Là, les nouvelles sont bonnes pour les Ukrainiens. Le siège de la ville de Bakhmout par les Russes (troupes régulières + mercenaires), et plus généralement du front du Donbass, a globalement échoué, bien que Moscou y ait « mis le paquet ».

La super-offensive d’hiver a fait « pschitt » ; les pertes ont été immenses (des deux côtés, mais pires encore pour les Russes), la ville n’a pas été (entièrement) prise : ce qui de facto est un échec russe. Épuisement, ruptures de stock, manque de chair à canon, querelles entre états-majors : les analyses répétées de sources comme l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) de Washington vont toutes dans ce sens.

Cela donne à Kiev, dans cette guerre massacrante et inhumaine déclenchée par Vladimir Poutine, des motifs d’espoir et une fenêtre d’opportunité, avant que les troupes et équipements russes ne se « refassent », l’automne venu.

Une fenêtre estivale… vers la libération ?



François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com