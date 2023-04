Des nouvelles du Mexique

Les nouvelles de violence depuis la frontière mexicaine, début mars, n’étaient que trop familières. Des Américains à la recherche d’une escapade touristique et de chirurgie esthétique bon marché se sont retrouvés enlevés, pris en otage et victimes d’une fusillade qui a fait trois morts, dont une passante mexicaine qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Les deux survivants américains ont été découverts à côté des cadavres de leurs deux amis — ils étaient tous noirs — dans une bicoque à la périphérie de Matamoros, ville gigantesque et pauvre à côté de Brownsville, au Texas, sur l’autre rive du Rio Grande. Que les assassins soient adhérents d’une faction du Cartel du Golfe, une bande narcocriminelle apparemment impitoyable, n’est pas surprenant. Ce qui est remarquable, en revanche, c’est que cette faction, le Groupe Scorpion, s’est publiquement excusée pour les tueries et a prétendument livré les cinq ravisseurs à la police mexicaine.

J’ai connu Matamoros il y a 24 ans, lors d’un reportage pour un livre au sujet de l’ALENA et de son effet sur les ouvriers américains dépouillés de leur emploi d’usine et sur les Mexicains qui les ont récupérés avec une réduction de salaire considérable. Mon but n’était pas d’expliquer la sociologie mexicaine — à l’époque, je voulais faire comprendre le cynisme et les sales tactiques des politiciens des États-Unis, du Mexique et du Canada qui ont promulgué un accord de « libre-échange » qui affichait comme programme la modernisation économique et l’enrichissement des trois pays, ainsi que la « stabilisation » du Mexique.

Selon le dogme néolibéral des présidents Carlos Salinas de Gortari, George H. W. Bush et Bill Clinton, et du premier ministre Brian Mulroney, tout le monde allait bénéficier d’une croissance déclenchée par la magie des marchés libérés d’un protectionnisme maléfique. Tout cela fut un leurre — à part la forte protection du maïs mexicain quasi sacré, les tarifs mexicains et américains étaient déjà suffisamment bas pour ne pas entraver l’échange. Le but principal de l’ALENA était la protection des investissements américains contre l’expropriation, mais aussi contre le chantage des autorités civiles et des syndicats mexicains pas toujours respectueux de l’autorité de la loi. Le résultat du « protectionnisme » des biens américains inséré dans le chapitre 11 de l’ALENA a été la croissance énorme des maquiladoras, usines de bas niveau technologique et aux bas salaires, étalées le long de la frontière mexicaine, de Matamoros, dans le golfe du Mexique, à Tijuana, sur la côte pacifique.

Avec l’assurance que ni le gouvernement mexicain ni les voyous du coin n’allaient rançonner les propriétaires gringos, le nombre d’emplois dans la zone industrielle a explosé, dépassant le million. Simultanément, des centaines de milliers de paysans, cultivateurs traditionnels de maïs sur de petits terrains ejidos (créés dans les années 1930 par le président Lázaro Cárdenas, qui a exproprié de grandes propriétés pour distribuer de petites parcelles de terrain aux pauvres), ont vendu ou simplement quitté leurs terrains communaux à cause de Salinas, qui les a privatisés en 1992 afin, en partie, de démontrer aux Américains son engagement envers l’ALENA et les principes libéraux. S’ensuivit une migration massive vers le nord — mieux valait travailler dans une maquila 48 heures par semaine que de concurrencer des fermes industrielles du Nebraska. Une fois piégé dans un emploi d’usine pour 1 $ l’heure, l’ancien paysan avait deux choix pour s’en sortir : franchir la frontière sans papiers pour travailler au noir en Amérique en dessous du salaire minimum, ou travailler pour les narcotrafiquants, entrepreneurs en plein essor dans les villes à croissance rapide, comme Matamoros, Juárez et Nogales. Et voilà l’autre atout du libre-échange : les narcotrafiquants bénéficient d’une augmentation du commerce transfrontalier avec plus de camions et de main-d’oeuvre avide et indigente pour cacher et transporter les stupéfiants.

J’avoue qu’il y a une culture violente, parfois aléatoire, au Mexique qui n’a rien à voir avec l’ALENA ou l’oppression cupide, aveugle et arrogante du voisin nord-américain. Environ 100 000 Mexicains ont officiellement disparu (de même que 550 Américains), une grande portion ayant été victimes des cartels. Parmi eux, je compte mon cousin mexicain, Gregorio Cordova MacArthur, perdu de vue en avril 1973 à l’âge de 21 alors qu’il faisait de l’autostop — après que la vieille bagnole de son compagnon de route fut tombée en panne — de Mexico à destination de San Francisco. Malgré les efforts de ma cousine Elizabeth et de mon père, l’enquête n’a pas avancé au-delà des conjectures d’un détective privé selon lesquelles Gregorio a été volé, abattu et enterré dans l’anonymat.

Comment expliquer qu’il y ait tant de desaparecidos ? Dans Routes sans loi, son récit de 1938 sur les effets durables des purges anticatholiques des années 1920 par le président Calles, Graham Greene a décrit un Mexique n’ayant « aucun espoir nulle part ». Greene, catholique converti et très partial, déclara : « Je ne suis jamais allé dans un pays où vous êtes tout le temps plus conscient de la haine. » Je ne suis pas d’accord avec mon étoile littéraire et politique, mais je comprends son émotion, et peut-être sa confusion face à une culture souvent hallucinatoire. Déclarant sa désapprobation quant aux tueries de Matamoros dans une lettre écrite à la main, le Groupe Scorpion a critiqué « l’indiscipline » de ses employés et réclamé le respect de « LA VIE ET l’Intégrité des innocents ». De plus, « nous nous sommes engagés à assurer que les Erreurs commises ne seront PAS réitérées et que Les Responsables paieront. Qui Qu’ils Soient ! » On ne les connaîtra jamais.

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient au début de chaque mois.