Ricardo veut combattre l'IA par l'IA

Ricardo Larrivée n’a plus besoin de nom de famille. En revanche, il lance ces jours-ci la recommandation personnalisée de recettes et d’aliments, un service numérique animé par une intelligence artificielle qui, espère-t-il, lui permettra de voir son prénom davantage présent partout au Canada, en français et en anglais.

Présenté dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle d’ICI Radio-Canada Télé, Mon Ricardo+ est un nouveau service dans les deux langues offert en échange d’un frais d’abonnement de 3 $ par mois. Pour la PME Ricardo, cette nouveauté coche plusieurs cases dans le développement de ses activités commerciales.

C’est un moyen d’essayer de séduire les internautes anglophones vivant hors Québec. Cela lui permet de renforcer sa collaboration avec l’épicier canadien Sobeys, propriétaire de l’enseigne IGA. « Un outil comme celui-là en anglais est plus efficace pour nous que de produire un magazine », illustre la directrice numérique de Ricardo, Julie Laporte.

Mon Ricardo+ propose à ses abonnés d’obtenir des recommandations personnalisées, de regrouper leurs recettes favorites, de créer des menus et une liste d’épicerie hebdomadaires, le tout sans affichage publicitaire. Cela devrait appuyer un peu plus la présence imposante de Ricardo dans le Web québécois. Ricardocuisine.com était reconnu il y a quelques années pour être le site Web québécois le plus fréquenté de la province durant la fin de semaine.

Les recettes d’abonnement gonfleront les revenus de la portion médiatique du petit empire culinaire, qui représentent en ce moment environ la moitié de son chiffre d’affaires. L’autre moitié comprend la vente de livres et d’articles de cuisine.

Entre menace et occasion

Le succès de Ricardo repose sur sa marque, dont la notoriété est en partie redevable à une stratégie Web impeccable. Quiconque au Québec cherche une recette sur la Toile verra le site Ricardo apparaître très tôt dans ses résultats de recherche.

L’arrivée de l’intelligence artificielle générative ChatGPT peut menacer un site comme celui de Ricardo. L’IA développée en Californie fournit toutes les recettes du monde à la simple demande. Elle en fait beaucoup plus, ce qui a mené Microsoft à rapidement l’intégrer à son moteur de recherche Bing.

Cette combinaison d’IA et de recherche fait trembler bien des entreprises numériques, y compris Google. Le potentiel transformateur de ChatGPT sur le modèle d’affaires publicitaire du Web actuel n’est pas marginal.

Cela n’inquiète pas la responsable de la stratégie numérique de Ricardo. « ChatGPT peut créer des recettes, mais on a un avantage : nos recettes sont testées en cuisine, chose que ChatGPT et que nos concurrents ne font pas », dit-elle. « L’IA pour nous n’est pas une menace. On le voit comme un outil potentiel qu’on peut développer. »

Le service Mon Ricardo+ a été créé conjointement par l’agence numérique Turbulent et par les experts en IA de Moov AI. Tout est cent pour cent québécois dans ce projet, note d’ailleurs le cofondateur et vice-président science de Moov, AI Olivier Blais. « Ce n’est pas un simple moteur de recommandation. Beaucoup d’énergie a été mise pour créer une solution réellement utile. »

Par exemple, elle peut réduire « de 10 à 15 % » la facture d’épicerie d’une famille typique. Détail non négligeable en cette ère de forte hausse du coût des aliments…

Cela pourrait aller plus loin, ajoute Olivier Blais. Les recommandations pourraient tenir compte de la météo. Il pleut ? Pas de barbecue. Il fait froid ? Voici une bonne soupe chaude… « En IA, la prochaine évolution sera de fournir des recommandations plus précises à partir de données diversifiées », dit-il.

Julie Laporte ajoute qu’un outil de dialogue capable d’orienter les internautes aiderait Ricardo à mieux répondre aux nombreux commentaires laissés sur son site Web. « Ça ne paraît pas, mais nous sommes tout de même une petite entreprise », rappelle Mme Laporte. Une entreprise qui connaît la recette…