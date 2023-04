Un DESS qui promet

J’ai souvent dit et écrit que la pénurie d’enseignantes et d’enseignants que nous connaissons au Québec est un drame national. Je le maintiens.

D’insatisfaisantes réponses

Un autre drame est le cruel manque de données crédibles permettant de décrire ce qui se passe véritablement en éducation. Un récent rapport de la vérificatrice générale du Québec nous le rappelait, cette fois à propos des retards d’apprentissage causés par les fermetures des écoles durant la pandémie. Sur ce sujet crucial, disait ce rapport, on ne dispose toujours pas de portrait fiable de la situation. C’est inacceptable.

Revenons à la pénurie d’enseignants. Combien en manque-t-il, exactement ? Où ? Dans quels domaines précisément ?

Si on en croit le ministère de l’Éducation, en 2021-2022, il y aurait eu 4783 enseignants sans brevet embauchés en vertu d’une tolérance d’enseignement. C’est grave. Mais une récente étude indique que la situation serait sans doute bien pire. Si on comptabilise les suppléants et les personnes embauchées à la leçon sans brevet, les enseignants qui ne sont pas légalement qualifiés auraient été en 2018-2019, tenez-vous bien, 30 466, soit plus du quart (25,2 %) de l’ensemble des enseignants actifs. Ajoutez à cela les effets de la pandémie, les départs à la retraite, et essayez de me convaincre que ce n’est pas un drame qu’on aurait dû voir venir…

Le ministre Bernard Drainville, sachant tout cela et le prenant au sérieux comme il est de son devoir de le faire, a demandé que les universités mettent sur pied une formation qui permettrait de réagir rapidement et correctement. Les facultés d’éducation, qui ne semblent pas avoir prévu l’ampleur de ce drame national, comme c’est pourtant leur rôle de le faire, y avaient répondu en créant une maîtrise qualifiante.

Une maîtrise, dans un réseau universitaire financé par tête de pipe et où les études supérieures coûtent plus cher au public que celles de premier cycle, cela me semblait une drôle de décision. J’avais imaginé, naïvement, que ces facultés auraient décrété un état d’urgence, donné des cours les fins de semaine, l’été, durant les vacances, en ligne, et évacué les cours aux contenus discutables. Mais non.

Pire : on n’a guère documenté le taux de succès de cette maîtrise (de 60 crédits, et pas de 45, excusez du peu…), mais on peut raisonnablement penser qu’elle est trop longue et que trop peu de gens la terminent.

Il se pourrait d’ailleurs que ce soit la même chose avec les baccalauréats en enseignement. Mais, faute de données fiables, on ne le sait pas vraiment, comme on ignore aussi ce qui pousse tant de personnes formées à quitter la profession durant leurs premières années en exercice.

Imaginez la réaction si tout cela se passait dans nos facultés de médecine, d’ingénierie, de droit…

Une proposition qui doit être encouragée… et suivie de près

À la demande du ministre, parmi 13 facultés d’éducation, seule la TELUQ a répondu présente. J’estime que ce n’est pas un hasard si cette réponse émane de personnes qui défendent, depuis des années, le recours aux données probantes en éducation et le suivi des interventions.

J’estime aussi que ce n’est pas un hasard si les réactions à leur proposition sont si partagées : elle est globalement saluée par les gens sur le terrain et fortement décriée par les facultés d’éducation. Certains centres de services scolaires (CSS) d’une région au Québec ont même récemment manifesté leur volonté de mettre fin aux ententes qu’ils ont avec l’université, entre autres parce que les orientations universitaires n’incluent toujours pas, en 2023, les données probantes et la recherche scientifique…

Que propose la TELUQ ? Un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en éducation préscolaire et en enseignement primaire de 30 crédits inspiré par ce qu’a fait la TELUQ au CSS Marguerite-Bourgeoys, et qui a bien fonctionné. Ce programme, offert en ligne et asynchrone, mise aussi sur des collaborations originales avec le milieu. Il ouvrira en septembre, accueillera jusqu’à 1000 personnes qui enseignent déjà, qui possèdent un baccalauréat pertinent, mais qui ne sont pas légalement qualifiées. Le parcours dure trois ans et il comprend huit cours usuels et deux cours-stages.

Le programme assure prendre en compte les données probantes en matière d’enseignement, mais aussi celles concernant la valeur que peut avoir ce type de formation (court et non traditionnel), comparativement aux habituelles formations plus longues. Les concepteurs du programme invoquent entre autres une recherche qui a analysé les effets d’un programme alternatif (Teach for America) sur une période de plus de 10 ans.

Il fallait absolument réagir devant le drame national. Ce que propose la TELUQ a le mérite d’être une proposition crédible — et nous manquons dramatiquement de propositions crédibles.

Il reste bien entendu à voir comment tout cela va se passer en pratique. J’ai confiance que les personnes qui ont conçu ce programme, des adeptes des données probantes, vont tout mettre en oeuvre pour en faire un long et sérieux suivi selon les principes de la gestion axée sur les résultats.

Nous en apprendrons certainement des choses importantes qui pourraient bien, qui sait, inspirer à l’avenir les facultés d’éducation.