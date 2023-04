Voici comment les budgets provincial et fédéral changent votre quotidien

Le budget d’un gouvernement, bien que médiatiquement attendu, soulève rarement les passions dans les chaumières. Premiers exercices budgétaires normaux postpandémie, les budgets fédéral et provincial ont davantage attiré l’attention cette année.

Il faut dire qu’ils ont été réalisés dans un contexte économique complexe combinant un ralentissement de la croissance et un niveau d’inflation toujours préoccupant. Loin de moi l’idée de vous donner mon opinion sur ces budgets — l’encre a déjà abondamment coulé parmi les chroniqueurs. Je préfère mettre ici en lumière les annonces qui auront le plus de répercussions directes sur vos finances.

Du côté du Québec

L’élément le plus important du budget Girard est ses baisses d’impôt généralisées. Les deux premiers paliers d’imposition bénéficieront dès 2023 d’une baisse d’impôt de 1 %, ce qui touche les premiers 98 540 $ gagnés par les contribuables. Si vous êtes tenus de verser des acomptes provisionnels, vous pouvez dès maintenant les ajuster en conséquence. Les retenues à la source faites par l’employeur seront modifiées le 1er juillet prochain.

Suit la modernisation du Régime de rentes du Québec (RRQ). Afin de favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés, la loi permettra aux travailleurs de 65 ans ou plus de cotiser ou non au RRQ. Ce choix pourra être fait une fois par année et dispensera également l’employeur de faire une cotisation.

Un autre point central de cette modernisation vise à ne pas défavoriser les personnes de 65 ans et plus qui décident (ou le plus souvent qui doivent)de travailler à temps partielpour subvenir à leurs besoins. Ainsi, pour ces personnes, les années de faibles revenus ne réduiront plus la moyenne des gains admissibles pour le calcul de la pension. Enfin, l’âge maximal pour reporter la pension passe de 70 à 72 ans , et c’est à partir de 72 ans que les travailleurs n’auront plus l’obligation de cotiser au régime.

S’ajoutent des modifications pour les actionnaires des fonds de travailleurs. Actuellement, ceux-ci doivent détenir leurs actions pour une période minimale de 730 jours avant d’en faire le rachat. Comme la souscription de ces actions est accompagnée d’un crédit d’impôt non remboursable, des modifications seront apportées afin de favoriser l’atteinte des objectifs de développement économique du programme.

La période de détention minimale sera ainsi allongée de façon progressive pour atteindre cinq ans en 2026. Une nouvelle règle limitera l’accès au généreux crédit d’impôt non remboursable de 15 % afin de favoriser les contribuables ayant le plus besoin d’épargne. Plus précisément, vous n’aurez plus accès à celui-ci si votre revenu imposable est assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt (112 665 $).

Québec a aussi pensé aux investisseurs en cryptoactifs. Lorsqu’une transaction incluant un actif virtuel génère une incidence fiscale, le contribuable doit déjà la déclarer aux autorités fiscales. Prenant acte de l’engouement pour ces monnaies virtuelles, le budget Girard permettra au ministre du Revenu de demander aux contribuables s’ils possèdent de tels actifs et les obligera à déclarer toutes leurs transactions.

Du côté du fédéral

Le budget Freeland a prévu une augmentation du plafond de retraits pour les régimes enregistrés d’épargne études (REEE). Actuellement, les retraits sont limités à 5000 $ la première année pendant laquelle l’enfant devient admissible. Le plafond passera à 8000 $ afin d’aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Si vous avez déjà retiré 5000 $, vous pourrez retirer 3000 $ de plus dès l’adoption du budget. Les montants passent de 2500 à 4000 $ pour les étudiants à temps partiel. Que vous ayez besoin ou non de ce premier retrait, il est à envisager de le retirer et d’utiliser le capital pour cotiser au REEE de vos plus jeunes. Notez également qu’il sera maintenant possible pour les parents séparés d’ouvrir conjointement un REEE.

L’impôt minimum de remplacement (IMR) s’adresse aux contribuables ayant un revenu supérieur et consiste en un calcul fiscal parallèle visant à limiter l’utilisation abusive de nombreuses déductions afin de diminuer le taux d’imposition. Les contribuables devront payer l’impôt le plus élevé des deux entre l’IMR et l’impôt normal. Des modifications ont été annoncées afin de faire passer cet impôt de 15 % à 20,5 %. L’exemption de base de l’impôt minimum de remplacement passe de 40 000 $ à 173 000 $. Ainsi, moins de contribuables seront touchés par la mesure tout en étant davantage imposés. Dans tous les cas, rappelons qu’un contribuable peut se faire rembourser l’IMR sur une période de sept ans.

Des modifications au projet de loi C-208 auront un impact sur votre portefeuille si vous planifiez un transfert d’entreprise intergénérationnel. Des conditions seront ajoutées dès le 1er janvier 2024 afin de s’assurer que seuls les réels transferts intergénérationnels soient soustraits de l’application de l’article 84.1. Consultez votre fiscaliste.

La ministre Freeland a aussi prévu un coup de pouce pour les Canadiens à faible revenu. Les personnes bénéficiant déjà du crédit pour TPS se verront offrir un remboursement unique pour l’épicerie, de 153 $ pour un adulte, de 81 $ pour un enfant et de 234 $ pour un célibataire. Les contribuables ayant des revenus très faibles seront admissibles à la production automatique de leur déclaration de revenus afin de leur permettre d’avoir plus facilement droit aux services et programmes gouvernementaux.

La création d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) sera également facilitée afin de mieux assurer la sécurité financière des particuliers bénéficiant du crédit d’impôt pour personne handicapée. Le budget propose de poursuivre la mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible d’ouvrir le régime pour les personnes dont la capacité à conclure un contrat est mise en doute. La définition d’un membre de la famille permet maintenant d’inclure les frères et soeurs, en plus des parents, époux et conjoints de fait, afin de faciliter l’accès au régime.

Évidemment, il ne s’agit que d’un survol rapide de différentes mesures complexes, dont certaines méritent une analyse plus profonde. Vos experts financiers, comptables et fiscaux pourront répondre à vos questions supplémentaires.