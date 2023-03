Ottawa sait-il vraiment ce qui se passe?

Votre sans-fil coûtera moins cher ! Votre Internet ira plus vite ! Partout au pays ! C’est promis ! Eh bien, ces belles paroles et la volonté de couvrir l’ensemble du Canada de réseaux Internet avec ou sans fil abordables ne sont rien d’autre que des promesses de politicien, si on se fie à la Vérificatrice générale du Canada.

La critique de Karen Hogan mérite une attention particulière alors que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne a décidé d’approuver le rachat de Shaw par Rogers et le transfert de Freedom Mobile à Québecor. On risque de voir émerger ces prochains mois un réseau national fort probablement appelé Fizz.

Fera-t-il baisser le prix moyen payé pour le sans-fil au Canada ? On l’espère… mais peut-être ne le saura-t-on jamais clairement.

Dans un des quatre rapports qu’elle a publiés à la fin mars, la vérificatrice générale aurait aussi bien pu citer l’expression « l’empereur est nu » quand elle fait référence à la position tenue par le gouvernement de Justin Trudeau dans l’industrie canadienne des télécommunications. En tout cas, elle déshabille les responsables de la stratégie fédérale des dernières années dans les télécoms.

« Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) disposent de peu d’indicateurs pour mesurer les progrès réalisés sur le plan de la qualité et du caractère abordable de l’accès à l’Internet et à la téléphonie mobile cellulaire », écrit-elle.

Pour mesurer la variation du coût des services de télécom au pays, le gouvernement ne regarde que le prix des services et ne tient pas compte d’autres facteurs, comme le revenu des ménages. « Le prix à lui seul n’indique pas si un ménage canadien peut se permettre des services Internet ou de téléphonie mobile cellulaire », poursuit la vérificatrice générale.

En revanche, ça permet au gouvernement de croire qu’il tient ses promesses, même si la réalité démontre le contraire. Par exemple, en janvier 2022, le ministre François-Philippe Champagne s’était félicité d’avoir respecté son engagement pris deux ans plus tôt de réduire de 25 % le coût des services dans le sans-fil. Or, « le montant payé par le client moyen des fournisseurs sans fil n’a pas baissé » entre 2020 en 2022, constataient au même moment des experts indépendants.

La raison ? Ottawa ne regardait que la variation du prix de forfaits très précis qui sont rapidement devenus désuets, et donc inappropriés pour déterminer si, vraiment, les consommateurs canadiens payaient moins cher, deux ans plus tard, pour leurs services de communication sans fil.

Bien branchés ? Peut-être pas

Mieux contrôler les prix n’est pas la seule garantie faite par Ottawa ces dernières années. En tout, le gouvernement a réservé un peu plus de 3 milliards $ pour s’assurer que tous les ménages canadiens auront un accès à Internet haute vitesse au plus tard en 2030.

L’annonce de cet investissement ne s’est pas faite d’un seul coup : Ottawa a notamment bonifié de 475 millions $ en novembre dernier son Fonds pour la large bande universelle destiné à brancher tout le monde à la haute vitesse.

Or, une trop grande partie de cet argent dort toujours dans les coffres du gouvernement à Ottawa, dit la vérificatrice générale. Elle écrit avoir constaté des retards dans « la mise en oeuvre d’un certain nombre d’initiatives fédérales en matière de connectivité ainsi qu’un faible pourcentage du financement dépensé dans le cadre de ces initiatives ».

Les milliards de dollars promis pour accélérer le déploiement de fibre optique ou d’ondes cellulaires jusque dans les régions les plus éloignées du Canada ne se rendent pas à destination. Ce qui fait que plusieurs ménages et entreprises un peu partout au pays attendent encore d’avoir accès à l’Internet haute vitesse et à la téléphonie mobile.

« Les personnes en région éloignée ne peuvent pas participer à l’économie numérique ni avoir accès à l’éducation, au travail, à des soins médicaux et à des services gouvernementaux en ligne », explique Karen Hogan dans son rapport. « Une connectivité à prix non abordable ou de piètre qualité ne permet pas plus d’améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens vivant dans les réserves des Premières Nations ou dans les régions rurales et éloignées qu’une absence totale de connectivité », conclut la vérificatrice générale.

Invité par Le Devoir à répondre à la vérificatrice générale, le ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique et du Développement économique rural a rappelé que « des projets offrant des services à prix plus abordables ont été priorisés » par le Fonds pour la large bande universelle. La responsabilité quant au suivi des prix incombe au CRTC, qui devra assurer « l’amélioration des activités de mesure, la concurrence et l’abordabilité ».

Un fossé à combler

Le décalage qui existe entre les gens qui sont bien branchés et ceux qui ont un moins bon accès au réseau Internet a un nom : le fossé numérique. Ces trois dernières années, ce fossé s’est agrandi alors que de nombreux services publics sont devenus plus accessibles en ligne. La télésanté, l’éducation et la formation, le travail…

Déjà, les cibles gouvernementales étaient plutôt modestes, tant en matière de coût que d’accessibilité : la haute vitesse partout en 2030, c’est loin dans le futur. Réduire de 25 % le prix d’un nombre restreint de forfaits sans-fil n’a pas évité de voir les fournisseurs augmenter les revenus qu’ils tirent en moyenne de chacun de leurs clients.

Ces derniers jours, le CRTC a dit qu’il comptait s’attaquer à deux sources de revenus qui sont très lucratives pour les grands fournisseurs nationaux : le prix de gros qu’ils facturent aux fournisseurs régionaux indépendants qui vendent des services Internet résidentiels, et le coût des frais d’itinérance quand le propriétaire d’un sans-fil canadien accède au réseau à partir de l’étranger.

Ce sont des centaines de millions de dollars en revenus annuels qui sont en jeu. Ce sont les mêmes centaines de millions de dollars que les ménages canadiens paient de plus que leurs homologues d’autres pays pour un service pas toujours aussi accessible. L’arrivée du fameux quatrième réseau national vient avec conditions de tarification pour faire baisser les prix.

Ottawa saura-t-il s’assurer que l’objectif sera atteint ?