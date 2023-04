Écrire à la face cachée de la Lune

Les oiseaux recommencent à gratifier mes matins de leur chant. La lumière atteint enfin les choses. J’émerge d’un sempiternel hiver. Il y a chez certaines personnes des hivers qui peuvent durer des années. Aujourd’hui, je t’écris, à toi, tapie dans l’ombre, partie de moi que j’ai rejetée si longtemps. Je t’écris de ce nid élaboré au travers des années avec des brindilles de tristesse, des larmes de glaise, des pierres fulminantes ; un nid et sa longévité possible.

Je sais maintenant que tu ne me quitteras pas, que tu es là en sentinelle pour me protéger de ce qui sinon pourrait me blesser de nouveau. Tu es une envoyée du trouble de la personnalité limite.

Tu es née avec mon premier sentiment d’abandon. Ma détresse t’a extirpée de ton songe. Tu te demandais pourquoi l’on t’avait affublée de cette lourde tâche de toujours montrer les dents, d’arracher au bonheur sa longévité. Tu te demandais pourquoi la membrane de ton coeur était aussi épaisse.

Tu t’es entraînée pour avoir la force d’un ouragan dans le but de me séparer de ceux que j’aimais. Pour toi, si j’étais seule, je ne serais pas blessée. Tu savais que l’amour peut blesser la plupart du temps. Je te croyais, quittant de nombreuses relations prometteuses.

Maintenant je sais ton nom et ton origine. Je comprends que ta confiance a été érodée puisqu’un jour, un premier amour espaçait nos appels sous prétexte qu’il était avec des amis avant de ne plus jamais donner signe de vie, un jour un homme a profité de mon engourdissement pour profiter de mon corps sans mon consentement, un autre jour, un homme m’a fait croire que j’étais celle qu’il aimait et puis s’en est retourné avec son ex-copine. Un autre jour, c’était un homme mythomane qui m’avait menti sur toute la ligne, même jusqu’à son nom de famille.

Les tours édifiées en leur nom croulaient en un claquement de doigts, de même que ma confiance, et ça te laissait aphone. Depuis, la méfiance systématique des lacs tranquilles ; tu t’es convaincue qu’il te fallait constamment être hypervigilante afin d’être prête à courir.

Il aura fallu que j’apprenne à m’aimer en premier, une tâche très rebutante quand l’on pense que notre valeur est associée aux choses tragiques qui nous sont arrivées.

Aujourd’hui tu me regardes aimer. Je suis encore un peu rigide, cependant, mes poings fermés sont devenus des mains tendues.

Se rebeller, c’est aimer encore malgré ce qui nous est arrivé, se dire, mon saut sera plus haut que ce mur, et je verrai enfin ce qu’il y a de l’autre côté parce que les larmes n’appartiennent pas seulement à la tristesse. Regarde, je me laisse aimer par un homme et je ne trouve pas ça étrange. Tu constates enfin que ce n’est pas tout le monde qui est mal intentionné. Tu penses à l’ordre naturel des choses, aux fleurs qui ne demandent qu’à se frayer un chemin dans la terre puis un chemin vers la lumière.

Ces réalisations ne seraient pas possibles sans ma sobriété. Tu acceptes de ne plus avoir d’huile pour alimenter ton feu. En échange, j’accepte que, comme une plaie devenue une cicatrice qui marque l’épiderme, tu restes ici avec moi, dans cette grande aventure qu’est la vie. Nous sommes ensemble, non pas dans la fatalité, mais dans une opportunité de naissance.

Il m’aura fallu nager dans la vase de plusieurs dizaines de rencontres avec des thérapeutes, chacun m’enseignant à sa façon le langage du silence. Il aura fallu que je creuse avec mes mains d’enfant, que je trouve ce cri originel logé là où naissent les améthystes, là où existe le murmure des obsidiennes.

Tu grelottes de l’autre côté de la lune, je t’apporte ma chaleur. J’ai de l’amour pour toi. Tu n’es pas une antagoniste. Je nous aime. En te tenant la main, ces moments où je me laisse tomber prennent fin. Je comprends qu’il est plus bénéfique de faire confiance à l’avenir que de redouter que le passé revienne, et ça, c’est le plus beau présent que l’on puisse s’offrir.