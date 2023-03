La drogue des lâches

Je ne décolère pas. J’ai d’abord lu les témoignages recueillis par ma collègue Josée Blanchette (« SHOOTER ! — La culture du viol, cul sec ! ») sur l’utilisation du GHB, la drogue du viol, dans les bars. Puis, j’ai entendu d’autres témoignages. Je connaissais le phénomène. C’est l’ampleur qui me sidère. « Je ne connais aucune fille qui ne s’est pas fait violer ou agresser, raconte une des victimes. Même chose pour le GHB. Toutes les filles l’ont vécu ou connaissent quelqu’un de proche à qui c’est arrivé. » Elles avancent un chiffre : « C’est 90 % de filles qui sont touchées. C’est pas un débat ! » Ce serait 5 % que ce serait déjà intolérable.

Mes coups de sonde confirment. C., 30 ans : « Pour avoir moi-même été droguée au GHB plusieurs fois (et parce que toutes mes amies l’ont été aussi), on sait que c’est un problème depuis une décennie. Je suis passée proche de me faire agresser une couple de fois, mais j’ai toujours eu l’avantage de traîner avec des gars, donc je suis un peu moins accessible et mieux protégée. Plusieurs amies se sont fait violer. »

V., 50 ans : « Perso, je connais deux filles qui se sont faites droguer, sans viol ou agression. Une qui s’est ramassée à l’hosto, l’autre qui s’est retrouvée à quelques coins de rue de chez elle, complètement perdue. » G., 25 ans, rapporte ne connaître personne qui s’en dise victime, même si les rumeurs abondent. Impossible, donc, de quantifier correctement le phénomène. Sa seule existence est scandaleuse.

Que faire ? « Je ne pense pas que si tu écris une chronique là-dessus, les gars vont dire : “hey, dans Le Devoir, M. Lisée a dit que c’était pas correct, alors on s’abstient” ! » C’est mon fils de 21 ans qui me parle ainsi. Comme quoi, chez nous, l’irrévérence est héréditaire. Mais il a raison. Il faut frapper extrêmement fort. Utiliser tous les leviers disponibles pour venir au secours de nos jeunes femmes et rendre ce comportement criminel, comment dire ?, imbuvable.

On me rapporte que des vidéos très bien faites sur le consentement sont montrées dans les écoles. Mais face aux racailles, aucune explication logique ne tiendra. Les messages de prévention doivent se rendre à leur niveau : en bas de la ceinture. Je testerais les slogans suivants, qui devraient être affichés là où ils ne peuvent y échapper : au-dessus des urinoirs. « Le GHB, la drogue des lâches ». Je déclinerais : « Le GHB, la drogue préférée des loosers » ; « Le GHB, pour ceux qui n’ont pas de couilles ».

Une seconde série porterait sur les conséquences de son utilisation. Pas les conséquences sur les filles… ils s’en balancent, de toute évidence. Mais sur eux. Gros plan sur un de ces jeunes mecs qui se remet d’une bonne gifle. Écrit en haut : « j’avais enfin une blonde, elle m’a claqué ». En bas : « Ella a su pour le GHB. Les filles se disent tout. »

Il y aurait aussi celle-ci, mettant en vedette un prisonnier bien baraqué et tatoué, à l’air salace, regardant droit devant. En haut, on lirait : « Avec le GHB, tu triches pour cinq minutes de sexe. » En bas : « Ensuite, tu es ma bitch pour cinq ans en dedans ! »

Versant intimidation, il y aurait aussi : « Grâce au GHB, ta photo ici ! », écrit au-dessus des photos d’arrestation — face, profil — d’accusés d’utilisation de la drogue du viol. La case du milieu laisserait place à un miroir.

La sensibilisation dans les écoles secondaires, cégeps et universités pourrait commencer par un visionnement de Promising Young Woman, où la protagoniste piège un à un les soûleurs et empoisonneurs de femmes, pour mieux les châtier. Ça leur donnera une bonne frousse (et des trucs aux filles). Il faut s’adresser aux autres jeunes hommes, les non-lâches, dont la réputation est une victime collatérale de ces comportements criminels, autrement plus graves pour les filles, évidemment. Mais leur colère doit servir de levier pour isoler, ostraciser, neutraliser les violeurs.

M., 24 ans, raconte : « Souvent les hommes crient “pas tous les hommes !” quand on parle de culture du viol. Ils ont raison. Toutefois, le nombre d’hommes dangereux et d’hommes qui ferment les yeux devant les comportements de leurs amis est assez élevé pour que, pour ma propre sécurité, je doive me méfier et agir comme si c’était bel et bien “tous les hommes”. »

Voilà comment les violeurs au GHB (et les autres) pourrissent la vie de toute la jeune faune qui aimerait flirter en paix et ne pas se tenir constamment sur ses gardes dans ces lieux où, par définition, on cherche l’insouciance et le plaisir.

D’ailleurs, ces publicités devraient être sociofinancées par un nouveau groupe, celui des gars insultés qu’on les prenne pour des lâches. Je propose : les Gars en Hostie contre les Barbares (bandits ? bâtards ? baveux ?), les GHB contre le GHB.

Le ministre de la Sécurité publique devrait toutes affaires cessantes prendre ce sujet à bras-le-corps. En faire une question nationale. Pour commencer : obliger les bars à s’équiper de caméras de sécurité dernier cri. Notre génie de l’intelligence artificielle, Yoshua Bengio, devrait produire un algorithme permettant à ces caméras de repérer tout mouvement suspect de versement de substance dans un verre, prendre le cliché et le projeter sur les écrans du bar ! Et puis, ajoute C., « me semble que les bars pourraient être mieux outillés pour nous aider, pis c’est très vrai que le staff est souvent saoul, donc ça rend ça compliqué ».

Mon fil Twitter a-t-il senti ma colère à ce sujet ? Il m’affiche un texte sur une loi au Nigeria. Les violeurs y sont chirurgicalement castrés, et toute personne qui viole un enfant fait face à la peine de mort. Doit-on faire de même ici ? Je ne le propose pas. Je me contenterais de cinq ans de castration chimique pour un premier délit. Je suis parlable pour 25 ans en cas de récidive.

Ce qui nous permettrait de poser cette dernière affiche, au-dessus des urinoirs de bars : « Le GHB ? Si la castration vous intéresse ! »

jflisee@ledevoir.com / blogue : jflisee.org