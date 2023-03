Le fracas des destructions planétaires

Ça vaut la peine d’aller se pointer au Centre Phi, dans le Vieux-Montréal. Pour les oeuvres de réalité virtuelle ou autres qui nous plongent tête baissée en des psychés d’artistes. Plusieurs témoignent sur mille tons de l’évolution des technologies et du monde en transformation rapide. Je suis allée y faire un tour cette semaine. Dehors, ça sentait encore le feu de l’immeuble patrimonial à la place D’Youville devenu charnier, après l’imbroglio des responsabilités face aux locations Airbnb illégales. Effet de négligences individuelles et collectives, comme on l’aura compris. Et je revoyais le bel édifice de coin de rue et sa tourelle, en comparant l’avant et l’après-catastrophe. Celle qu’on n’a pas voulu voir venir. Que faire pour empêcher le pire ? Ces questions-là se posent toujours trop tard, bien entendu.

Puis j’ai assisté au lancement de presse de Chaos et mémoires, en montre jusqu’au 11 juin. Clou de l’exposition : l’oeuvre immersive FRAMERATE. Le pouls de la terre de l’artiste britannique Matt Shaw, avec son studio ScanLAB Projects. Dans une petite salle obscure, chacun s’asseyait puis se déplaçait autour des huit écrans accrochés au sol, au plafond, aux murs. Ses images témoignaient des avant et des après-tragédies, comme le bâtiment montréalais désormais en ruine. Elles me semblaient résonner avec la rue. Mais sur un autre thème : l’environnement. Se déploie devant sa cause à échelle mondiale l’incurie généralisée face à des enjeux capitaux. À force d’allumer des incendies sur la planète sans percer de fenêtres d’évasion, ça va finir plus tôt qu’on pense. L’humanité danse sur son volcan les yeux bandés pour ne pas voir la lave couler. Malheur à nous !

Au Centre Phi, sur ces écrans de chaos, des paysages urbains ou naturels défilent en accéléré. Ils mutent, exhibent les altérations causées par le temps et l’occupation humaine. L’installation fut conçue en Grande-Bretagne à partir de milliers de scans quotidiens en haute résolution 3D, sur de longues périodes de captation. Un montage halluciné s’est créé à partir des données innombrables.

Pareilles mutations de l’inanimé et de l’animé sur Terre, ni notre oeil, ni notre esprit, ni même une caméra traditionnelle ne pourraient les enregistrer. Mais diffusées ici à haute vitesse, les carrières se creusent, les bâtiments s’érigent, s’habitent, se détruisent. Des vaches dans leur enclos bougent avec une telle frénésie qu’on ne distingue plus les détails de leur morphologie. Les actions des corps en furie deviennent mouvements, lumières et sons à peine déchiffrables. Un vortex temporel entraîne les mortels vers son abîme spatio-temporel. Tout passe, tout lasse, tout casse.

Quand la caméra capture le rythme des saisons dans la campagne britannique, les cycles deviennent poétiques. Au jardin, la poussée, la floraison des fleurs, la chute des feuilles, la tombée de la neige, le retour du printemps créent l’enchantement visuel. D’autres métamorphoses se révèlent moins gracieuses. Des villes sont bousillées, des lacs se vident, des territoires s’effacent.

Dans notre époque anthropocène, par-delà l’action constante des forces de la nature, les effets des émanations des usines, des travaux urbains, de la course à la consommation des termites humains s’exposent sans pitié. La beauté des fleurs aussi. On les remercie de s’épanouir avant de faner. Car, en gros, ce spectacle d’une vingtaine de minutes ne vise pas la béatitude du spectateur. Elle le jette plutôt dans un broyeur.

Une oeuvre écologiste alarmiste de plus, que cette installation aux huit écrans ? Peut-être, mais on n’en verra sans doute jamais assez. Après un flot de documentaires, de films de fiction, de livres, d’installations et de reportages sur les apocalypses programmées, qui d’entre nous a changé en profondeur ses habitudes de vie ? Quels gouvernements ont voulu déraciner des modèles économiques fondés sur le profit ? Elle est si lente à mouvoir, la machine planétaire, et les dommages qu’elle cause sont si rapides. Comme dans ce FRAMERATE.

Au téléjournal, la réalité entonne des lamentos de fin du monde. Des agrégats de déchets plastiques dénaturent les rochers brésiliens. Cette semaine, António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, annonçait la rupture du cycle de l’eau par la destruction et la contamination des écosystèmes. Rien que ça ! Des forces se mobilisent, des dirigeants avancent des pions timides sur le damier vert. Les jeunes ont mal à leur avenir et protestent en choeur. Bonne chance !

Alors on n’a pas fini de regarder les falaises s’écrouler et les fleuves s’assécher. Certains créateurs s’entêtent par-dessus le marché à nous les offrir en spectacle. Tant mieux ! Le public a besoin d’électrochocs répétés. L’art sert aussi à ça. Pas juste à délasser.