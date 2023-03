L’action et l’agitation

On ne peut certainement pas accuser le ministre de la Santé Christian Dubé de passivité, ni d’un manque d’imagination. Il ne passe pratiquement pas une semaine sans qu’il sorte un nouveau lapin de son chapeau.

Il ne faut cependant pas confondre action et agitation. On ne peut pas lui reprocher d’explorer de nouvelles avenues, même s’il y a des limites à innover après une succession continue de rapports et de réformes, mais plusieurs de ses initiatives semblent viser surtout à donner l’impression que le gouvernement ne ménage aucun effort pour redresser le réseau de la santé, sans réellement changer les choses.

On verra si la création de la nouvelle agence Santé Québec réussira à « shaker » les colonnes du temple, comme le promet M. Dubé, mais on voit mal à qui ou à quoi il servira concrètement de mesurer, de façon très subjective, le degré de satisfaction des usagers des différents établissements, sinon à nourrir sa passion des tableaux de bord, qui se multiplient depuis son arrivée à la Santé.

Ainsi, lors de sa visite à l’hôpital, chacun recevra un code QR qui lui permettra de répondre à un questionnaire en ligne. Que nous apprendra de nouveau cette espèce de service des plaintes ? Il peut assurément être désagréable d’être accueilli par une infirmière ou un médecin qui ne semblent montrer aucune sympathie, mais là n’est généralement pas le problème. Ce qui irrite le plus les usagers est bien connu : l’interminable attente à l’urgence ou sur une liste opératoire.

Il suffit de consulter le site indexsanté.ca, où l’achalandage et le temps d’attente à l’urgence dans chaque établissement sont indiqués presque en temps réel, pour savoir où l’humeur sera la plus maussade.

• • • • •

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, s’est réjoui de l’accueil positif qu’a reçu le message publicitaire comparant la situation précaire de cet oiseau « vraiment sick » qu’est le faucon pèlerin avec celle du français au Québec. Il faut dire que les félicitations ont été plutôt rares durant les années qu’il a passées à l’Éducation.

La prolifération des anglicismes dans la langue courante, chez les jeunes comme chez les moins jeunes, est assurément préoccupante, et tout ce qui peut contribuer un tant soit peu à sensibiliser les Québécois au défi que constitue la survie du français sur le continent nord-américain est le bienvenu.

Là encore, il ne faut cependant pas que l’agitation tienne lieu d’action. M. Roberge a présenté la publicité du faucon comme un avant-goût du plan qu’il doit dévoiler à l’automne. Il est à espérer qu’il sera plus structurant.

Quand il est entré en fonction, son prédécesseur immédiat, Simon Jolin-Barrette, avait promis des « mesures costaudes ». On a vite compris qu’on ne lui avait pas permis d’aller aussi loin qu’il l’aurait souhaité et de présenter cette « nouvelle loi 101 » que promettait la Coalition avenir Québec. Au fil des décennies, on a pourtant eu tout le loisir de mesurer les limites de la publicité et des mesures incitatives en matière de langue.

• • • • •

Il peut arriver qu’une action bien réelle constitue en réalité un aveu d’impuissance, comme l’illustrent les annonces concernant la fonderie Horne qui ont été faites en grande pompe cette semaine.

Le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, et sa collègue des Affaires municipales, Andrée Laforest, ont semé la consternation et la colère chez les résidents du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, qui devront être relogés même si le gouvernement prétend toujours amener la fonderie à se conformer aux normes d’émission d’arsenic fixées par la Santé publique.

Le déménagement dans un nouveau quartier, dont l’emplacement reste à déterminer, pourrait s’échelonner sur une période de cinq ans, a indiqué Mme Laforest. Selon ce qu’a expliqué son collègue de l’Environnement, les émissions d’arsenic devraient alors s’être limitées au seuil de 15 nanogrammes par mètre cube, ce qui réduirait le risque de cancer de 45 %, et l’établissement devrait avoir présenté un plan — sans échéancier — pour les réduire à 3 nanogrammes.

Si le gouvernement s’est résolu à ordonner le déplacement, avec les drames humains que cela va inévitablement provoquer, c’est qu’il ne croit pas vraiment que les émissions d’arsenic, sans parler du plomb et du cadmium, vont pouvoir être ramenées à un niveau acceptable dans un avenir prévisible.

Le dilemme est réel. Provoquer la fermeture de la fonderie causerait aussi des drames, dans une région où les emplois ne pleuvent pas, mais comment expliquer aux familles qui devront quitter leur foyer que le gouvernement agit pour leur bien plutôt que pour celui d’une multinationale dont les profits se comptent en dizaines de milliards ? Un peu d’agitation avec ça ?