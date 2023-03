Lent retour à l’accessibilité à la propriété

Avec une Banque du Canada faisant une pause et à l’approche du printemps apparaissent les premiers signes d’amélioration de l’accessibilité à la propriété. L’abordabilité reste toutefois un enjeu. L’impact de la correction des prix de l’immobilier résidentiel et de la hausse des revenus des ménages aura bien besoin d’un coup de pouce venant des taux hypothécaires.

Selon la plus récente lecture de la Banque Nationale, l’accessibilité à la propriété s’est améliorée au Canada au quatrième trimestre de 2022, et ce, pour la première fois en neuf trimestres. La baisse, de 2,1 points de pourcentage, se veut « non seulement l’amélioration la plus importante depuis plus de trois ans, mais aussi la fin de la plus longue séquence de baisse de l’accessibilité à la propriété depuis l’épisode 1986-1989 ».

L’explication vient d’une baisse des prix des logements pour un deuxième trimestre consécutif, et ce, au rythme le plus rapide depuis 1990, et de la hausse continue des revenus des particuliers et des ménages. Ce fut suffisant pour compenser l’augmentation de 17 points de pourcentage du taux hypothécaire de référence de cinq ans utilisé dans le calcul au quatrième trimestre, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2008, soulignent les économistes de l’institution.

Une fois cela dit, « cela ne signifie pas pour autant que le logement médian est désormais abordable au Canada, puisque le paiement hypothécaire en pourcentage du revenu s’est établi à 64,6 %, soit le deuxième niveau le plus élevé depuis 1981 ».

Pour Montréal, l’amélioration a été de 1,6 point de pourcentage, pour atteindre 47,2 %. Ce poids du paiement hypothécaire reste toutefois historiquement élevé, se maintenant loin au-dessus de la moyenne de 20 ans de 30,7 % pour cette ville. Il se chiffrait à 51,8 % pour une propriété résidentielle non détenue sous forme de condominium, de 35,9 % pour un condo. « Ce taux se situe toujours à 12,4 points de pourcentage au-dessus du niveau enregistré il y a un an, en raison de la hausse de 7,2 % du prix des maisons durant cette période et de la montée en flèche des taux d’intérêt », ajoutent les économistes de la Nationale.

Pour un premier acheteur, avec un prix du logement représentatif de 575 170 $ pour un non-condo et de 398 420 $ pour un condo, il fallait respectivement 52 et 32 mois pour accumuler la mise de fonds initiale en supposant un taux d’épargne de 10 %.

À Québec, l’abordabilité s’est améliorée de 0,5 point de pourcentage, à 31,2 %, mais pour demeurer également bien au-dessus de la moyenne à long terme de 23 % pour cette ville. Pour un premier acheteur, au prix d’un logement représentatif de 373 172 $ dans le non-condo et de 253 390 $ dans le condo, il fallait respectivement 29 et 19 mois pour amasser la mise de fonds initiale.

À quand la baisse des taux ?

Nous prévoyons une poursuite de la baisse des prix des logements et des taux hypothécaires, ce qui, combiné à une hausse des revenus, va accélérer l’amélioration de l’accessibilité à la propriété, disent-ils. Mais quand faut-il espérer une première contribution des taux hypothécaires ?

Le scénario dominant prévoit le maintien du taux directeur de la Banque du Canada à son niveau actuel pendant une bonne partie de 2023, le temps de mater l’inflation et de ramener l’ancrage des attentes inflationnistes dans l’intervalle cible de 1-3 % de la banque centrale.

Dans leurs dernières prévisions, les économistes du Mouvement Desjardins soulignent que le secteur résidentiel continuera de se détériorer cette année sous l’effet de l’érosion de la capacité d’emprunt des ménages. Ils font ressortir que, si l’on considère l’achat d’une propriété au prix moyen de 465 000 $ au Québec, avec une mise de fonds de 10 % et un amortissement de 25 ans, les mensualités hypothécaires ont bondi, en moyenne, à 2550 $ à la fin de 2022 par rapport au creux de 1350 $ atteint au cours des six premiers mois de la pandémie. « Pas étonnant que les premiers acheteurs, qui disposent en général d’une faible mise de fonds, soient nettement moins nombreux à accéder à la propriété. […] Ceux-ci représentaient environ la moitié des achats de propriétés avant la remontée des taux d’intérêt », mettent-ils en exergue.

Quant au portrait d’ensemble, une analyse des données du quatrième trimestre de 2022 d’Equifax Canada fait ressortir que le détenteur moyen de prêts hypothécaires verse près de 170 $ de plus en paiements hypothécaires mensuels qu’avant la pandémie, un montant qui devrait encore augmenter. « D’autres produits à taux variables, comme la marge de crédit hypothécaire, sont également fortement touchés, les paiements mensuels minimums ayant augmenté de 24 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. »

Selon les projections de Desjardins, la baisse du prix moyen des propriétés résidentielles, qui s’établit déjà à 8,1 % au Québec depuis le sommet d’avril 2022, devrait atteindre 17 % d’ici la fin de 2023. Du côté des taux hypothécaires, on devrait tabler sur le début d’un repli l’an prochain, avec un taux hypothécaire partant de 6,19 % pour un terme d’un an pour finir 2024 autour de 4,74 % (selon une moyenne pondérée fixe et variable). Le taux sur l’échéance de trois ans passerait de 6,14 % à 4,94 % dans l’intervalle et celui de cinq ans, de 6,49 % à 5,99 %. Quant au taux préférentiel, qui influence le loyer du crédit à la consommation, les prévisions de l’institution l’amènent autour de 4,45 % à la fin de 2024, contre 6,7 % à la fin du troisième trimestre de 2023.