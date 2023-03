Il ne faut pas confondre éparpillement et diversification

Cette semaine, la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et les difficultés de Crédit suisse ont causé bien des émois aux investisseurs. Prise avec la nécessité d’honorer un volume trop important de dépôts dans un contexte de faible rendement des obligations dans lesquelles elle a investi, la SVB a connu des problèmes de liquidités qui ont mené à sa fermeture. (N’est-il pas surprenant, d’ailleurs, que des dirigeants si grassement payés n’aient pas anticipé de tels risques pour leur institution ! ?)

Certes, cette débâcle s’explique en partie par une mauvaise lecture de la persistance de l’inflation — que plusieurs ont cru temporaire pendant un certain temps — et les mesures radicales requises pour l’atténuer. S’ajoute aussi, en complément, le fait que cette banque dotée d’une clientèle spécialisée dans les entreprises technologiques a vu sa rentabilité directement affectée par la hausse des taux directeurs, ses propres investissements étant trop concentrés dans les obligations à long terme à taux fixe.

Ces dernières années, j’ai observé de nombreux portefeuilles individuels fortement surpondérés en titres technologiques, américains notamment. Heureux des rendements, leurs propriétaires préféraient les savourer en faisant fi du principe de base qu’est la diversification dans la construction de portefeuille. Il est facile de supposer que, pour certains, l’euphorie a fait place à quelques grandes déceptions dans les derniers mois, le cours des actions des entreprises de ce secteur ayant été frappé de plein fouet.

À l’opposé, certains investisseurs affirment aspirer à cette fameuse diversification. « Je ne souhaite pas mettre tous mes oeufs dans le même panier », disent ceux-là, ce qui est très positif. Par contre, ces derniers mélangent parfois diversification et éparpillement : par exemple en ouvrant plusieurs petits comptes REER ou CELI dans différentes institutions, en travaillant avec deux ou trois conseillers en parallèle, ou encore en conservant des cotisations dans un ancien régime de retraite à cotisation déterminée.

Bien souvent, ces choix ne sont pas des clés de diversification, mais posent plutôt des défis supplémentaires pour analyser et suivre la composition du portefeuille dans son ensemble. Ainsi, il est tout à fait possible d’avoir quatre portefeuilles équilibrés dans quatre institutions différentes gérés par des gestionnaires partageant une approche similaire et offrant une composition semblable… Cet exemple concret d’éparpillement n’apporte aucune plus-value.

Un portefeuille diversifié, ça veut dire quoi ?

Les travaux de Harry Markowitz (Prix Nobel d’économie 1990) ont prouvé qu’un investisseur peut obtenir un meilleur rendement s’il détient un portefeuille bien diversifié, soit des titres ayant des niveaux de risque différents. Pour améliorer le rapport rendement-risque, il faut, explique l’économiste de l’Université de Californie, miser sur des valeurs ayant le moins de corrélations entre elles.

La stratégie de diversification ne se résume donc pas uniquement à recourir à une composition incluant différentes catégories d’actifs, comme les obligations et les actions. Pour y arriver, il faut aussi s’intéresser à la diversification des risques en leur sein. À titre d’exemple, le portefeuille obligataire devrait être réparti entre plusieurs émetteurs privés, gouvernementaux et locaux, tout comme les placements à taux fixe devraient présenter plusieurs échéances. La sélection des titres en actions devrait impérativement être réalisée en misant sur différents secteurs d’activités industriels, car bien qu’ils soient tous affectés par le cycle économique, ils ne le sont pas de la même façon et avec la même intensité.

Par ailleurs, la représentation des titres sur les différents marchés internationaux devrait être prise en considération. Dans l’idéal, les actions retenues présenteraient aussi des niveaux de risques différents afin de diminuer la volatilité du portefeuille. De nombreux indicateurs, comme l’écart-type, le coefficient bêta et le ratio de Sharpe permettent de faire cette analyse.

Pour en finir avec l’éparpillement

Si le fait de détenir plusieurs fonds semblables (et parfois même des fonds identiques !) dans différentes institutions procure un faux sentiment de diversification des risques, la réflexion n’est pas la même s’il s’agit de produits garantis ou de comptes bancaires. Rappelons que vos dépôts de 100 000 $ (par personne, par institution) sont protégés au Québec par le biais de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Toutefois, en ce qui concerne votre portefeuille de placements, la philosophie devrait être tout autre, les placements boursiers et fonds d’investissement n’étant pas protégés par cette assurance. Le choix d’un seul conseiller ou d’une seule firme pour réaliser une analyse globale de vos placements vous permettra de potentiellement regrouper tous vos actifs, y compris vos actions dans des sociétés privées et vos investissements immobiliers.

Le choix d’un représentant en épargne collective évoluant dans une firme indépendante ou de courtage en valeur mobilière facilite l’accès au courtage et aux conseils personnalisés. Il va sans dire que le choix de cet expert doit être envisagé dans une optique de relation à long terme. Il importera de vérifier ses compétences, bien sûr, mais aussi, plus intuitivement, ce choix devra s’appuyer sur sa capacité à communiquer de façon pédagogique et transparente et sur la confiance qu’il vous inspire.

L’analyse intégrée de tous les actifs de votre portefeuille permettra, à titre illustratif, d’en vérifier le niveau de diversification actuelle, de retenir des fonds dont le style de gestion (active ou passive) et le mandat (croissance ou valeur, par exemple) se complètent, et non se dédoublent. Plus concrètement, cette démarche vous permettra d’éviter que plusieurs titres boursiers se retrouvent dans tous les fonds que vous utilisez, par exemple. Vous pourrez ainsi voir plus clair quant à la volatilité de votre portefeuille et adapter celui-ci de façon simplifiée selon vos objectifs personnels et votre tolérance au risque.

En somme, ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier ne signifie pas que quatre conseillers doivent tenir ledit panier ! Un expert compétent suffit pour aider à le transporter, en y ajoutant des titres et des fonds solides permettant une construction sécuritaire de portefeuille et facilitant son rééquilibrage.