Voici comment   faire notre devoir

Le rapport La maîtrise du français au collégial a été déposé il y a plus d’un an, mais n’a été rendu public que ces jours-ci. Les constats qu’on y fait sont indéniablement désolants. « Au terme de la scolarité obligatoire, écrit-on, bon nombre de jeunes présentent des lacunes sur le plan des compétences de base, à tel point que ce manque affecte leur réussite en enseignement supérieur. »

En fait, « 54 % des jeunes annoncent au moment de leur admission au collégial qu’ils auront un moyen ou un grand besoin d’aide en français (c’est-à-dire pour “écrire sans fautes”) en vue de réussir leurs études ».

Mais cela ne surprendra guère quiconque a un peu lu les rapports, les études et les publications de toutes sortes qui s’accumulent depuis des années sur l’état du français au Québec, et notamment dans nos établissements scolaires. On va sans cesse de constats d’échec en recommandations débouchant sur de nouveaux constats d’échec qui suscitent de nouvelles recommandations.

Cette fois, le rapport sur la maîtrise du français au collégial préconise « que le fonctionnement de la langue soit explicitement enseigné au collégial et que son enseignement soit articulé à l’écriture et à la lecture de textes », ce qui, il fallait s’y attendre, est mal reçu par les professeurs de ce niveau, qui pensent, avec raison, que cet enseignement aurait dû être fait pour tous les élèves au primaire et au secondaire. Manifestement, hélas, cela n’a pas été le cas.

On demande aussi « que l’écriture numérique devienne la pratique courante au collégial dans toutes les disciplines et que le personnel enseignant ainsi que les étudiants soient accompagnés dans son implantation », et que « les outils technologiques d’aide à la rédaction, à la révision et à la correction de textes soient enseignés et intégrés au collégial dans toutes les situations d’écriture, comme c’est le cas dans les situations socioprofessionnelles actuelles ».

Ce triste constat s’ajoute à celui d’une forte hausse des échecs à l’examen de français écrit de 5e secondaire — la COVID et l’enseignement à distance ont joué un rôle ici — et à celui d’une détérioration du français chez les élèves du privé, habituellement moins frappés par le mal.

Il y a pire encore, peut-être : même les futurs enseignants ont aujourd’hui du mal avec la langue, comme en témoignent les catastrophiques taux d’échec à l’examen final uniforme qu’ils doivent réussir.

Il faut rappeler le contexte dans lequel se déroule ce qu’il faut bien nommer des drames : celui du déclin du français chez nous, déclin contre lequel l’école peut jouer un rôle crucial, à condition de bien enseigner la langue, de faire découvrir et aimer la beauté et la magie de l’écriture et les trésors de la littérature.

En me fondant sur ces constats et recommandations qui se succèdent depuis un demi-siècle, je ne suis pas d’un grand optimisme quant à notre capacité à mettre en place des mesures à la hauteur de ces défis, et ce, même si le ministère de l’Enseignement supérieur assure faire du français une priorité. Comme pour m’inquiéter encore plus, on nous apprenait d’ailleurs justement ces jours-ci que le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Éducation font bien piètre figure en ce qui concerne le respect des échéanciers, la gestion des ressources de l’État, les bonnes pratiques et l’atteinte des cibles qu’ils se donnent.

Si on était vraiment sérieux, comme on devrait l’être, on ferait ce qu’on n’a guère fait depuis trop longtemps.

Pour commencer, il faudrait fixer des objectifs précis en se fondant sur les meilleures données probantes disponibles et en précisant les finalités qu’on vise à atteindre, ce que ces données à elles seules ne peuvent prescrire. Que dit la recherche crédible sur les meilleures méthodes d’apprentissage de la lecture ? Sur son impact sur l’écriture ? Sur l’utilisation des technologies en classe ? Pour écrire ? Quel curriculum précis préconise-t-on ? Comment est-il décliné ? Et ainsi de suite.

Ensuite, il faudrait procéder à une pré-expérimentation de ce qu’on préconise. Ce serait l’occasion de vérifier si ce qu’on envisage de faire tient la route et de le réviser au besoin.

Enfin, il faudrait procéder à l’implantation du programme et en faire un suivi attentif dans tout le système scolaire (classes, écoles, centres de services, ministère), tout en confiant idéalement une partie de cette validation à un tiers parti indépendant. La « gestion rationnelle axée sur les résultats » de Christian Boyer et Steve Bissonnette (2021) décrit bien cette procédure essentielle.

On n’a guère fait cela et les querelles idéologiques n’ont cessé de prendre une place démesurée dans nos politiques d’apprentissage de la lecture, de la grammaire et de l’écriture. On en paie aujourd’hui le prix. Il est immense pour les individus et pour l’économie, bien entendu, mais aussi pour l’avenir de notre langue et de notre culture.

Agir est un devoir. Envers nous tous, mais aussi et surtout envers les jeunes générations, qu’on ne peut priver de la maîtrise de leur langue écrite et parlée, qui est un outil indispensable pour comprendre le monde, pour être pleinement citoyen, et qui est aussi, il faut le rappeler, une des grandes sources de plaisir que la vie nous réserve.

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.