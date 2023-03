Les libéraux mal-aimés

Les libéraux sont devenus à la politique québécoise ce que les Maple Leafs de Toronto sont au hockey : peu importe contre qui ils jouent, on se réjouit de les voir perdre.

Mais à défaut d’être aimé, le club de la Ville Reine peut au moins compter sur ses joueurs vedettes pour imposer le respect, tandis que le Parti libéral du Québec n’arrive même plus à s’attirer un minimum de considération.

Au fil des ans, les Québécois ont assisté avec un mélange de tristesse et de colère à la déchéance du parti de Jean Lesage et de Robert Bourassa, qui les avait fait entrer dans la modernité. Depuis l’échec des tentatives de réconciliation constitutionnelle, c’est comme s’il n’avait cessé de régresser. Sous le règne de Jean Charest, le PLQ a présidé à une véritable perversion des moeurs politiques. Puis Philippe Couillard lui a fait perdre le peu d’intérêt pour l’affirmation de la différence québécoise qu’il pouvait encore avoir ; il était pratiquement rendu à s’en excuser.

La dégelée subie aux mains de Québec solidaire dans ce qui était un château fort, une circonscription où les francophones représentent à peine la moitié (53 %) des électeurs, donne la mesure de la détresse du PLQ. Gabriel Nadeau-Dubois a été le premier surpris de l’ampleur de la victoire de son parti.

Il n’y a pas lieu de s’interroger sur les ratés de l’organisation du parti dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Si les partisans libéraux n’ont pas voté, c’est tout simplement parce qu’ils ne voulaient pas voter. Certes, le résultat de l’élection partielle ne pouvait avoir aucun effet sur l’équilibre des forces à l’Assemblée nationale, mais le PLQ est tout sauf inspirant.

Bien sûr, les électeurs n’ont pas voté contre la justice sociale ou la nécessité d’une économie forte, que Marc Tanguay associe aux « valeurs libérales ». Ils ont plutôt jugé que d’autres pouvaient aussi bien, sinon mieux, les défendre. Même les anglophones n’avaient pas envie de voter pour le « parti des Anglais ».

En novembre dernier, l’ex-sénateur André Pratte, qui s’est porté volontaire pour relancer le PLQ, écrivait dans Le Devoir que « le travail de reconstruction sera encore plus difficile s’il s’amorce sur les ruines d’un champ de bataille ». C’est bien le cas. Même les meubles qu’il disait vouloir sauver ont été emportés dans la tourmente.

• • • • •

La victoire dans Saint-Henri–Sainte-Anne est évidemment un baume pour QS après les résultats décevants du 3 octobre dernier. Il ne fait aucun doute que Guillaume Cliche-Rivard constitue une addition de qualité à la représentation solidaire à l’Assemblée nationale. Sa victoire témoigne éloquemment de la capacité de mobilisation de Québec solidaire à Montréal, mais son problème d’attractivité en région et en banlieue demeure entier.

Il est plus facile de courir un seul lièvre que deux à la fois. Au cours des dernières semaines, QS a pu adapter son discours au goût des électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne sans trop se soucier des autres, insistant bien plus sur les irritants de la loi 96 sur la langue qu’un gouvernement solidaire corrigerait que sur les raisons pour lesquelles ses députés l’ont appuyée.

Au lendemain de l’élection, Gabriel Nadeau-Dubois a présenté le nouveau député comme un véritable indépendantiste, mais QS s’est bien gardé de soulever la question de l’avenir politique du Québec durant la campagne. Prôner l’intégration des immigrants et distribuer un dépliant rédigé uniquement en anglais semblait pour le moins inconséquent.

Paul St-Pierre Plamondon n’avait pas tort de dire que Québec solidaire avait mené « une campagne plus libérale que le PLQ ». À moins de se résigner à demeurer un parti strictement montréalais, cela ne pourra pas être le cas aux prochaines élections générales.

• • • • •

La progression de trois points du Parti québécois par rapport à son résultat du 3 octobre correspond exactement à la hausse de ses intentions de vote dans l’ensemble du Québec enregistrée par les sondages. C’est sans doute encourageant, mais on est très loin des 30 % et plus qu’il recueillait jadis dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Si QS demeure un frère ennemi, c’est cependant par rapport à la Coalition avenir Québec, qui courtise le même électorat, que le PQ peut le mieux mesurer ses progrès. Aux dernières élections générales, l’écart approchait les 10 points en faveur de la CAQ ; lundi, il était de 2 points à l’avantage du PQ.

Il est vrai que le jeune candidat caquiste s’est retrouvé bien seul. Le désintérêt manifeste affiché par son parti lui a donné des allures d’agneau sacrificiel. Le premier ministre Legault n’a pas mis les pieds une seule fois dans Saint-Henri–Sainte-Anne durant la campagne pour appuyer le président de l’aile jeunesse de son parti.

M. Legault n’avait sans doute aucune raison de s’associer par sa présence à une cause perdue d’avance, mais la quatrième place de la CAQ ne peut que renforcer l’impression d’un gouvernement aussi étranger à la métropole que l’opposition officielle peut l’être au reste du Québec.