Regard socio-économique sur la crise sanitaire

La fin des plans gouvernementaux de soutien aux revenus s’est conjuguée à une flambée inflationniste et à une austérité monétaire musclée pour créer un cocktail amer, voire indigeste pour les entreprises et les ménages. En ce troisième anniversaire du début de la pandémie, seule la mort de plus de 51 000 Canadiens décédés de la COVID-19 comporte un coût plus élevé.

Cette mise en perspective du véritable coût de la pandémie se retrouve dans l’introduction d’une étude de Statistique Canada jetant un regard socioéconomique sur les trois ans de la crise sanitaire, débutée officiellement le 11 mars 2020.

On y observe que sur le plan macroéconomique, après la mise en arrêt de pans complets de l’économie dans le sillon de l’éclosion de la pandémie, l’activité économique a repris une erre d’aller pendant la majeure partie de 2022 sous l’action d’une demande latente sinon refoulée, pour être suivie d’une décélération en fin d’année sous l’impulsion des secteurs sensibles aux taux d’intérêt. En décembre, le PIB réel affichait une hausse de 2,7 % par rapport au niveau observé avant la pandémie.

Dans une présentation faite le 9 mars devant la Chambre de commerce du Manitoba, la première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, a mis en exergue le bon positionnement du Canada au sein du G7 en matière de progression du PIB, de l’inflation et de l’emploi. Pour ensuite avertir que « nous continuons d’avoir l’un des taux de croissance de la productivité les plus bas parmi le G7 ». Et les ménages canadiens restent parmi les plus endettés par rapport à ceux de ces pays.

Statistique Canada a mesuré qu’après avoir augmenté fortement au début de la pandémie, la productivité du travail a diminué pendant sept trimestres consécutifs avant de progresser au deuxième et au troisième trimestre de 2022. Dans l’intervalle, les coûts unitaires de main-d’oeuvre ont bondi de 13 % par rapport au niveau de référence d’avant la COVID-19.

Les entreprises ne l’ont pas eu facile

La conjoncture a surtout été dominée par un accroissement des tensions sur le marché du travail dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre et de nombre record de postes vacants, que la pandémie est venue exacerber. Pénurie de main-d’oeuvre, distorsion de la chaîne d’approvisionnement, montée des prix des intrants et hausse des coûts d’emprunt : nombre d’entreprises ne l’ont donc pas eu facile. Le nombre d’entreprises actives était entièrement revenu aux taux observés avant la pandémie à la fin de 2021. Ensuite, le nombre de fermetures a dépassé le nombre d’ouvertures depuis l’été 2022, ce dernier tombant en novembre à son niveau le plus bas en plus de deux ans. S’ajoute une insolvabilité des entreprises en nette progression en 2022.

Les ménages encore moins

Chez les particuliers et les ménages, la fin des programmes gouvernementaux de soutien au revenu a été suivie d’une explosion du coût de la vie et d’une forte poussée des taux d’intérêt. L’épargne nette de la tranche inférieure des 40 % des ménages gagnant un revenu a diminué d’environ 12 % au troisième trimestre par rapport au début de la pandémie, alors que les ménages vulnérables sur le plan économique ont enregistré des niveaux d’endettement supérieurs à la moyenne.

« Les pressions sur le coût de la vie, surtout en ce qui a trait aux aliments et au logement, sont demeurées élevées, les prix continuant d’augmenter à un rythme plus accéléré que celui de la croissance des salaires. » Statistique Canada observe une hausse marquée de la proportion des dépenses consacrées à l’épicerie. « En décembre 2022, les aliments dont les prix ont augmenté de 10 % ou plus représentaient les deux tiers des dépenses en aliments. » L’agence illustre, à titre indicatif, que les prix ont augmenté de 8,6 % entre la fin de 2014 et la fin de 2019. La hausse a été de 15,8 % en seulement deux ans, entre décembre 2020 et décembre 2022.

Logements en crise

Au chapitre du logement, bien que le prix des propriétés ait amorcé un repli par rapport aux sommets de 2022, le coût moyen d’une maison au Canada demeurait, à la fin de 2022, supérieur de 33 %, ou de 179 000 $, aux niveaux observés avant la pandémie. S’ajoute à l’équation une progression de 18 % des coûts d’intérêt hypothécaire l’an dernier. Avec, pour résultats, que « l’Indice d’accessibilité à la propriété de la Banque du Canada, lequel mesure la difficulté d’accéder à la propriété, a atteint son plus haut sommet depuis 1990 ».

« La hausse des coûts d’emprunt a poussé de nombreux propriétaires potentiels à quitter le marché, ce qui a aggravé la situation d’un marché locatif déjà très difficile. » Ce problème d’abordabilité du logement et de hausse des prix de location s’en est trouvé amplifié par un phénomène démographique, en grande partie lié à l’immigration.

Ainsi, trois ans plus tard, le nombre total de dossiers d’insolvabilité déposés en janvier 2023 explosait de 33,7 % par rapport à janvier 2022, soit une augmentation de 33 % des dossiers de consommateurs et de 55,4 % de ceux des entreprises, selon les données du Bureau du surintendant des faillites. Au cours de la période de 12 mois qui a pris fin le 31 janvier, le nombre total de dossiers d’insolvabilité a augmenté de 15 % par rapport à la période correspondante terminée le 31 janvier 2022. Il était en hausse de 14,3 % chez les consommateurs, de 39,1 % chez les entreprises.

Et dire que, selon la Banque du Canada, il appert qu’il faut habituellement de 18 à 24 mois pour que les changements de taux directeur se répercutent sur l’économie. Le resserrement monétaire a été enclenché en mars 2022.