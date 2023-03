Le second lauréat des Oscar

J’aimerais revenir sur À l’Ouest, rien de nouveau de l’Allemand Edward Berger, seul vrai résistant à la déferlante d’Everything Everywhere All at Once au gala des Oscar dimanche dernier. Cette production Netflix, à voir au foyer, déjà consacrée aux BAFTA britanniques, n’a-t-elle pas récolté au Dolby Theatre, en plus de la statuette du meilleur film international, des lauriers pour sa caméra, sa musique et ses décors ? Véritable prouesse sous le raz-de-marée du soir.

Le cinéma classique perd du terrain, ces Oscar le crient, mais certaines voix prédisent déjà sa mort. Pas si vite ! Il touche autrement, traîne des bagages précieux. Laissons-lui ses lueurs. À l’Ouest, rien de nouveau ne prétend pas explorer le multivers comme Everything Everywhere All at Once — devenu intouchable par son audace formelle malgré ses côtés brouillons —, mais le lauréat numéro 2, pourtant académique, bouleverse. D’une réalisation impeccable, merveilleusement mis en musique, adapté du roman semi-autobiographique de l’Allemand Erich Maria Remarque, le film pose un regard pacifiste sur la guerre de 1914-1918. Du quotidien des soldats au front, on suit le voyage au bout de la nuit. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, cet univers nous interpelle. Le retour en arrière semble parler d’un conflit d’aujourd’hui.

« Je suis jeune, j’ai vingt ans ; mais je ne connais de la vie que le désespoir, l’angoisse, la mort et l’enchaînement de l’existence la plus superficielle et la plus insensée à un abîme de souffrance », écrivait le romancier en 1929. À l’écran, son propos désespéré se décline dans le bruit et la fureur.

Pourtant, des scènes analogues, on en a vu maintes fois au cinéma. Durant la Grande Guerre, au fond des tranchées, des soldats claquant des dents à Verdun ou ailleurs reçoivent des obus sur la tête, rampent dans la boue et appellent leurs mères avant de trépasser. Entre Charlot soldat de Chaplin (1918) et 1917 de Sam Mendes (2019), en passant par Paths of Glory de Stanley Kubrick (1957), tant d’autres, leur misère n’a pas vieilli. Chaque génération la connaît intimement grâce aux images filmées.

Alors, pourquoi ces binettes hagardes sous leurs képis parmi de dérisoires remparts creusés nous procurent-elles une autre impression que devant les films précédents ? À cause des tranchées, sans doute. On croyait ce type de combat relégué à un passé militaire enfoui, comme les charges de cavalerie au champ d’honneur. Or, c’est bien pour dire… La guerre en Ukraine nous présente aux infos d’identiques fossés boueux où croupissent des soldats sous pluie de bombes. La sensation de revenir un siècle en arrière désempare.

Au XXIe siècle, on imaginait des conflits modernes, non moins sinistres par ailleurs, utiliser des armes informatiques, en paralysant les ondes chez l’adversaire. Mais les mêmes cargaisons de chair à canon balisent les sentiers de la guerre. Ça fait frémir. Les affrontements doivent-ils toujours provoquer de pareils bains de sang ? Les dirigeants n’apprennent-ils rien des grands conflits précédents ? Comment faire fléchir les bellicistes ? Toutes ces questions hantent le film et nos quotidiens.

Rappelons que les Allemands avaient reçu À l’Ouest, rien de nouveau avec une brique et un fanal. Son scénario s’était concentré sur certains segments de la brillante oeuvre littéraire, en sacrifiant ou en modifiant des pans importants du récit. Périlleuse entreprise que celle de se mesurer à un roman canonisé chez lui. Là-bas, chaque lecteur communie devant l’autel. Ça rend les esprits féroces quand un cinéaste ose altérer le trésor national. À l’Ouest, rien de nouveau avait été porté à l’écran dès 1930 par l’Américain Lewis Milestone, en une version oscarisée interdite de distribution par les nazis, mais plus fidèle à l’oeuvre écrite. Un téléfilm s’était frotté sans trop de casse au même roman. Edward Berger fut le premier Allemand à adapter l’oeuvre phare. Les cibles de proximité se trouvent fragilisées d’office. Nul n’est, dit-on, prophète en son pays.

Cette semaine, à Berlin autant qu’à Munich, les sourires doivent se figer au coin des lèvres après ces honneurs américains pour le film boudé d’un compatriote. À moins que les Allemands ne le snobent de plus belle. Reste que les cinéastes ont le droit d’offrir des adaptations libres d’oeuvres littéraires. Ça se fait d’ailleurs partout. Le reste de la planète n’est pas viscéralement attaché au roman d’Erich Maria Remarque, il est vrai. Un affranchissement qui nous sert, car le film de Berger résonne mieux en nous. Dans ses choix artistiques classiques mais percutants, comme à travers son appel à tous les cessez-le-feu. Son message pacifiste paraît plus percutant qu’hier, étant donné l’état pitoyable du monde, mais sera-t-il un jour entendu ? « Imagine », chantait John Lennon à tout vent.