La mobilité n’est pas automobile, elle est humaine

Aujourd’hui se déroule une deuxième vague de manifestations devant les écoles du Québec. Cette initiative est portée par le mouvement « Mettons fin à l’insécurité routière sur le trajet scolaire ». Créés par des parents et d’autres citoyens après le décès de la petite Mariia Legenkovska qui se rendait à pied à l’école, ces rassemblements ont réussi à attirer l’attention des autorités locales et du gouvernement du Québec. Toutefois, rapidement, commec’était prévisible, l’actualité nous a rapidement fait oublier ce triste événement. Heureusement, il y a cette nouvelle journée de sensibilisation pour nous rappeler l’importance d’agir plus rapidement.

On connaît la chanson, ce n’est pas la première fois que nous vivons de tels événements. Chaque fois on se dit : « Pas un mort de plus ! » Puis ça tombe dans l’oubli, encore. Malgré tous les efforts des gouvernements de proximité et des communautés pour mettre en place des mesures efficaces localement, le bilan des piétons tués sur les routes s’aggrave chaque année. C’est absolument intenable.

Pourquoi, après toutes ces années, sommes-nous incapables d’induire un changement profond qui inverserait définitivement la tendance ? La réponse pourrait se trouver, ou plutôt ne pas se trouver, dans le Code de la sécurité routière du Québec (CSR) et le tome 5 de ce dernier. Le tome 5, c’est le document qui encadre et édicte la signalisation routière.

L’humain à proprement parler n’existe pas dans ces encadrements routiers. C’est là que se trouve tout le problème. Il sert essentiellement à éviter que des véhicules entrent en collision avec d’autres usagers et non à protéger spécifiquement les humains qui se déplacent. Il balise les déplacements harmonieux et coordonnés de moyens de transport routier.

Soulignons un aspect important du rôle du Code. Ceux qui signent les plans des aménagements et de la signalisation routière, les ingénieurs et les agents techniques, ont l’obligation de se référer au CSR et au tome 5. Conséquemment, si ce n’est pas dans les documents, ils ne peuvent pas signer les plans et les autorisations. Alors, si une communauté veut expérimenter de nouveaux types d’aménagement, sans encadrements prescrits, ça devient difficile d’être agile et de s’adapter rapidement. On peut bien faire des projets pilotes, mais ça demeurera une mesure temporaire.

Le 14 février dernier, l’Association québécoise des transports (AQTr) lançait son mémoire Franchir un nouveau cap en sécurité routière au Québec. Dans son document de 60 pages, réalisé par des dizaines d’experts en mobilité, l’AQTr arrive à la conclusion qu’il est impératif de changer le CSR pour induire des changements majeurs. Sans une transformation en profondeur du Code, point de salut. L’Association appelle à une modernisation du Code pour prioriser les modes actifs de la mobilité.

Elle ajoute ceci : « Afin de franchir un nouveau cap en sécurité routière au Québec, il est temps de changer de discours. La mobilité n’est pas automobile, elle est humaine. L’usager non protégé n’est pas un usager vulnérable, il est un usager à part entière. Les déplacements faits en automobile n’ont pas priorité sur les autres types de déplacement. L’automobile génère la majorité des problèmes de sécurité routière sur le réseau. »

C’est un cri du coeur pour un changement de culture profond. C’est aussi ce cri du coeur que lancent aujourd’hui ces personnes qui manifestent devant les écoles. Elles demandent des changements de moeurs sur la route. Ce n’est plus l’heure des campagnes de sensibilisation. Soyons honnêtes, nous avons constaté depuis longtemps l’échec complet de cette méthode. Il faut sortir le gros arsenal réglementaire et forcer les changements.

Les gouvernements de proximité et les communautés ont besoin de nouveaux outils pour innover et expérimenter des aménagements qui vont répondre à leur réalité. Ils connaissent mieux que quiconque leurs besoins. Ces besoins sont aussi différents d’une ville à l’autre et d’un quartier à l’autre. L’uniformisation mur à mur du CSR et du tome 5 est inadéquate. Pour faire les choses différemment, on doit avoir une légalisation plus flexible.

Les villes ne peuvent pas changer ou modifier le CSR et le tome 5. Si on veut agir plus rapidement et avoir plus d’agilité, on devrait leur permettre de le faire. Cela offrirait l’occasion de mieux accompagner les milieux de vie qui veulent se prendre en main en expérimentant de nouvelles mesures. Il faut le rappeler, les pouvoirs sont à Québec, mais les besoins sont dans les villes.

Cette tâche cruciale incombe à la ministre des Transports du Québec. Elle doit prioritairement s’attaquer à la réforme du CSR et provoquer un changement radical de culture. Car ce qui se passe sur nos routes, c’est radical, c’est de la violence envers les humains. Ce travail doit s’appuyer sur deux principes : la protection des humains et une plus grande autonomie pour les gouvernements de proximité.