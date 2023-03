L’âge de l’innocence

C’est une vague de reconnaissance et même d’amour qui a porté Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) vers un vote de confiance record de 98,5 % au XVIIIe congrès du Parti québécois.

Vu de l’extérieur, le résultat de l’élection du 3 octobre dernier — le pire de son histoire — apparaît bien modeste, mais les militants réunis à Sherbrooke n’en avaient pas moins le sentiment d’une renaissance, dont ils attribuent largement le mérite à leur chef.

Ils devraient aussi remercier le ciel d’avoir inspiré à la candidate de Québec solidaire dans Camille-Laurin la mauvaise idée de subtiliser un dépliant du PQ dans une boîte à lettres. Sans son désistement, PSPP aurait sans doute été battu. Qui sait ce qu’il serait advenu de lui ?

Il demeure néanmoins vrai qu’il a mené une campagne remarquable, et son refus de prêter serment au roi a marqué les esprits, mais son plus grand mérite aux yeux des militants est sans doute d’avoir replacé l’indépendance au centre du discours péquiste, sans les bémols de l’étapisme ou des « conditions gagnantes ».

Ce ne sont pas les défaites qui ont nourri la contestation des chefs péquistes dans le passé, mais leur tiédeur présumée envers la souveraineté ou la défense du français. Dans un cas comme dans l’autre, PSPP est présentement au-dessus de tout soupçon.

Certes, il n’est pas question de revenir au scénario de l’élection référendaire. Le référendum demeure un passage obligé, mais cette « refondation » du PQ se veut une sorte de retour à la pureté de ses premières années d’existence.

• • • • •

Il y a indéniablement des facteurs encourageants. Le vote péquiste est mieux réparti dans l’ensemble du Québec que celui de QS et du Parti libéral du Québec, de sorte que les nombreuses deuxièmes places obtenues le 3 octobre pourraient très bien faire du PQ la solution de rechange au gouvernement Legault. Surtout le jour où M. Legault lui-même tirera sa révérence.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Malgré ses déboires des dernières années, le PQ est le parti dont la part du financement assuré par ses membres et ses sympathisants est la plus importante, qu’il s’agisse du montant total ou du nombre de donateurs. Le surplus a été de 1,2 million en 2022. À ce rythme, il aura les moyens de ses ambitions en 2026.

Selon le récent sondage Léger-Le Devoir, 48 % des francophones voteraient Oui à un éventuel référendum. Il y a là un vaste bassin d’électeurs potentiels pour le PQ, dont l’engagement envers l’indépendance est indiscutable, alors que celui de QS est sujet à caution.

L’automne dernier, c’est le PQ qui a pâti le plus du dysfonctionnement du mode de scrutin. Le paysage politique est également bien différent de ce qu’il était en 1976, quand un parti qui comptait seulement six députés s’est soudainement retrouvé au pouvoir. La nouvelle réalité multipartiste rend une telle explosion pratiquement impossible.

La progression enregistrée par les derniers sondages ne rapproche pas moins le PQ de la « zone payante », où chaque point additionnel peut se traduire par une récolte de sièges aussi disproportionnée que l’inverse.

La principale ombre au tableau demeure sa sous-

performance chez les jeunes électeurs. Les moins

de 30 ans sont pourtant très présents au sein du parti, y compris à l’exécutif national, et constituent la moitié des délégués au congrès. Il leur faudra trouver le moyen d’être plus contagieux, mais il n’est pas évident qu’un nouveau budget de l’an I ou un Livre blanc sur le modèle écossais suffiront à dissiper la méfiance que les politiques dites identitaires du PQ inspirent à une grande partie de la jeune génération.

• • • • •

« C’est une période exaltante pour militer au PQ », a lancé PSPP à l’issue du congrès, mais il a aussi averti que la « route sera[it] remplie d’embûches ». Il est certain que la réapparition du PQ sur le radar va aussi l’exposer à de nouvelles attaques, mais sa progression pourrait aussi l’exposer à des tentations auxquelles il lui est présentement facile d’échapper, comme cela est arrivé dans le passé, quand l’âge de l’innocence a fait place à celui de la recherche du pouvoir.

Pour le moment, un indépendantisme intransigeant est sans doute le positionnement le plus rentable pour le PQ, mais ramener au bercail ceux que les tergiversations consécutives au référendum de 1995 avaient éloignés ne suffira pas nécessairement à reprendre le pouvoir, sans lequel rien n’est possible.

Au milieu des années 1970, ceux qui ont fait la promotion de l’étapisme, puis du « bon gouvernement », n’étaient pas des fédéralistes déguisés qui cherchaient à faire dérailler le projet souverainiste. Ils croyaient sincèrement que c’était la seule façon d’atteindre l’objectif.

Même Jacques Parizeau, dont personne ne peut mettre en doute la foi indépendantiste, avait jugé nécessaire de renoncer à la question claire et directe qu’il souhaitait poser quand il était dans l’opposition, dans l’espoir de convaincre les électeurs plus modérés. Les mêmes causes ont la fâcheuse habitude de produire les mêmes effets.