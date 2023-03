L’inflation des profits

Inégaux devant l’inflation. Statistique Canada nous dit que la rémunération hebdomadaire moyenne affichait une progression de 3,4 % à l’échelle canadienne — de 4,5 % au Québec — en décembre par rapport à 2021. Le tout serait à mettre dans la perspective d’une hausse annuelle moyenne de 6,8 % de l’inflation entre les quatrièmes trimestres de 2021 et de 2022. Pour les entreprises ? L’augmentation annuelle des profits oscillait autour des 10 % à la fin de décembre.

On connaît la réalité des surprofits des compagnies pétrolières. Dans ZoneBourse, on peut lire que l’inflation par les profits des entreprises considérées dans leur ensemble est ressortie au début de mars lors d’une séance de réflexion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne tenue en Finlande. Reprenant l’information de l’agence Reuters citant trois sources, « les données articulées dans plus de deux douzaines de diapositives présentées aux 26 décideurs ont montré que les marges bénéficiaires des entreprises ont augmenté plutôt que de diminuer, comme on pourrait s’y attendre lorsque les coûts des intrants augmentent si fortement ».

« Il est clair que l’expansion des bénéfices a joué un rôle plus important dans l’histoire de l’inflation européenne au cours des six derniers mois environ », a déclaré Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management, selon les propos recueillis par Reuters. « La BCE a échoué à démontrer ce qu’elle fait dans le contexte d’une inflation davantage axée sur les bénéfices. »

Changement de comportement

Récemment, la Banque du Canada retenait que lors de la reprise post-pandémie, les entreprises ont été nombreuses à changer leurs comportements en matière de fixation des prix en réaction à une croissance élevée des coûts, à une forte demande et à des contraintes d’approvisionnement généralisées, selon les résultats de l’Enquête sur les perspectives des entreprises du troisième trimestre de 2022. Entreprises et concurrents faisant face aux mêmes difficultés, les consommateurs se voyaient contraints d’accepter des prix plus élevés, faute de choix. « Dans ces conditions, les entreprises ont procédé à des augmentations de prix plus marquées et plus fréquentes qu’à l’habitude », a-t-on pu lire.

Ce comportement s’est modifié. Dans l’enquête suivante du quatrième trimestre, il est souligné que la plupart des entreprises ont déjà repris, ou reprendront bientôt, leurs comportements d’avant la pandémie, à savoir changer les prix de façon peu fréquente, attendre des signes concrets d’augmentation des coûts et surveiller de près les prix de la concurrence.

Profits en hausse

Ainsi, les données de Statistique Canada publiées en février ont fait ressortir que, dans le secteur non financier, le bénéfice net avant impôts a augmenté de 6,5 % entre les troisième et quatrième trimestres de l’an dernier. L’on s’en doute, la progression la plus importante a été enregistrée par l’industrie de la fabrication des produits du pétrole et du charbon. Mais globalement, ce bénéfice a augmenté dans 31 des 39 industries non financières recensées.

L’augmentation se chiffre à 10,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2021. Sur cette période, la poussée la plus prononcée du bénéfice net avant impôts a été observée du côté des autres grossistes-marchands (+17 %), sous l’impulsion inflationniste. Suivent l’extraction du pétrole et du gaz (+16,8 %) et la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+16,2 %), aidées par la flambée des cours énergétiques. Les magasins d’alimentation n’ont pas à rougir, affichant une hausse de 9,3 % de leur bénéfice sur cette base annuelle.

Pour sa part, le bénéfice net avant impôts du secteur financier a augmenté de 9,3 % entre les troisième et quatrième trimestres, inscrivant une hausse dans 9 des 13 industries financières. La hausse du revenu net d’intérêt et une activité de négoce particulièrement fébrile en cette année 2022 troublée sur les marchés sont parmi les principales causes. Sur un an, la progression s’établit à 9,8 % comparativement au quatrième trimestre de 2021.

Hausse plus forte des marges

Mais ce qui précède vaut pour la croissance des profits.Quant à la marge bénéficiaire, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques retient que le taux de bénéfice net moyen des trois premiers trimestres de 2022 s’établissait à 9,1 % pour l’ensemble des entreprises, contre une moyenne de 7,6 % pour la période 2014-2019, soit une majoration de 20 %. Pour la branche d’activités non financières, la marge bénéficiaire était de 7,1 % contre 5,8 % (soit une hausse de 22 %) et pour le segment financier, de 28,4 % contre 23 % (soit une augmentation de 23 %).

On l’a vu dans l’alimentation. Une grande observation ressortait des données financières trimestrielles des entreprises publiées en novembre 2022. Pour reprendre le libellé de Statistique Canada, les magasins d’alimentation connaissent une croissance importante de leur marge bénéficiaire. Pour eux, la marge bénéficiaire moyenne avant impôt s’établissait à 2,2 % avant 2020 et à 3,5 % au cours des trois premiers trimestres de 2022, ce qui représente une augmentation de 1,3 point de pourcentage entre les deux périodes retenues, ou de 59 %. Alors qu’elle se maintenait, sauf exception, sous les 3 % entre le premier trimestre de 2017 et le quatrième de 2019, elle a atteint une moyenne de 3,7 % à partir de 2020.