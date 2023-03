Coup de théâtre diplomatique, vendredi, au Moyen-Orient… et au-delà. L’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations, totalement rompues en 2016 après l’assaut de l’ambassade saoudienne à Téhéran par une foule iranienne.

Détail important : le médiateur est la Chine… pas les États-Unis ou un pays européen. C’est à Pékin que Riyad et Téhéran ont signé une déclaration commune selon laquelle ils « reprennent leurs relations diplomatiques et rouvriront leurs ambassades dans deux mois ».

Ennemis, ces deux pays le sont passionnément. « Unis » depuis des décennies — avant la rupture formelle de 2016 — par une haine mutuelle et des rivalités profondes, ce sont les leaders des deux grandes branches de l’islam.

L’Arabie saoudite est le phare de l’islam sunnite, bastion d’une version radicale de la charia qui a essaimé dans le monde entier. Source principale du 11 Septembre, cet islam militant, outre le terrorisme, pratique l’entrisme sous toutes les latitudes. Mais ce pays fut aussi l’allié étroit des États-Unis au Moyen-Orient — ce qui n’est plus vrai aujourd’hui.

En face : l’Iran chiite, berceau de la Révolution islamique de 1979, ennemi juré des États-Unis et d’Israël… mais aussi des monarchies arabes, dont la révolution de Téhéran proclamait la décadence et la chute imminente.

Ennemis doctrinaux, mais aussi géopolitiques, sur les deux rives du golfe Persique. Sur différents théâtres, ces deux puissances ont soutenu des factions rivales qui sont allées jusqu’à se faire la guerre.

On pense au Yémen, ou au Liban de naguère (les chiites du Hezbollah soutenus par Téhéran). En Syrie, le pouvoir de Bachar al-Assad s’est maintenu, dans cette décennie de massacres (dont il est l’auteur à 90 %), grâce aux complices russes et iraniens. Dans la guerre syrienne, des pays du Golfe soutenaient d’autres factions.

Attention à ne pas accorder un surcroît de sens à ce rétablissement (annoncé) des relations diplomatiques. On peut avoir un rapport très mauvais (États-Unis–URSS, pendant des décennies) tout en entretenant des ambassades. Et on peut rétablir officiellement des relations tout en se haïssant toujours.

En 2016, les tensions étaient à leur comble. L’Arabie saoudite venait de déclencher sa guerre au Yémen (avec bombardements contre des civils), tandis que les Iraniens soutenaient la rébellion des Houthis chiites. Cette même année, la répression des chiites saoudiens, suivie des émeutes anti-saoudiennes à Téhéran, fut la goutte faisant déborder le vase.

Pourquoi une reprise aujourd’hui ? Les plaques tectoniques changent sur différents plans à la fois.

Au Moyen-Orient, les pays du Golfe révisent leur diplomatie en prenant contact avec Israël et en abandonnant les Palestiniens. Et puis, la relation, naguère indestructible, des États-Unis avec l’Arabie saoudite — au prix, il est vrai, d’une tonne d’hypocrisie — s’est dégradée.

L’illustration tragique en fut l’affaire Jamal Khashoggi, en 2018, crime d’État de l’Arabie saoudite, dénoncé par Washington. Mais le malaise et la distance étaient déjà là. Le pétrole n’est plus central dans l’échange ; les Saoudiens peuvent chercher ailleurs leurs armements.

C’est ici qu’intervient le facteur Chine : c’est l’autre développement géopolitique majeur illustré par cet épisode.

Après une méthodique conquête commerciale, économique et politique de nombreuses régions du monde, Pékin entend aujourd’hui s’imposer sur la scène mondiale, et ce, sans restriction géographique ni de sujets. Aujourd’hui, la question du Moyen-Orient est donc aussi… devenue une « question chinoise » !

Pour la Chine, qui veut montrer ses muscles tous azimuts et publiciser son modèle autoritaire alternatif, voilà une occasion en or.

Une Chine qui — contrairement aux Occidentaux — n’a pas d’états d’âme, de sursauts moraux, ni d’opinion publique indépendante, et qui ne pose pas de questions aux régimes qui coupent la main des voleurs ou assassinent leurs dissidents.

Quoi de mieux, comme coup fumant, que d’aller réconcilier deux régimes autoritaires féroces, ennemis héréditaires, avec peut-être, à la clé, le règlement de la guerre au Yémen ?

Une vraie réussite diplomatique de Pékin, et la confirmation d’un axe Pékin-Téhéran (avec des prolongements possibles jusqu’à Moscou). Et puis, quelle claque pour Washington et Jérusalem !

Les États-Unis ne sont plus « le grand arbitre » au Moyen-Orient. À Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a salué l’accord, mais en se montrant sceptique : « Reste à voir si les Iraniens vont honorer leur signature. » Question au demeurant légitime.

Et en Israël, où l’Iran est le démon absolu, en manchette du quotidien Haaretz : « Un échec retentissant pour Nétanyahou ».

François Brousseau est chroniqueur d'affaires internationales à Ici Radio-Canada.