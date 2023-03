La guerre des riches

En 1914, à la fin de l’été, le soleil se lève dans un nuage de feu. Il se couche, en 1918, dans une mer de sang. Entre les deux, une grande boucherie du pauvre monde a lieu.

Les soldats apprennent vite qu’ils sont destinés à être dépecés. Être de la viande, qui cela peut-il intéresser ?

Les gens ordinaires éprouvent d’une nouvelle manière, en ces temps de malheurs, leur poids sur les affaires du monde. C’est bien de leurs bras et de leurs jambes, ils le sentent à raison, que dépend la puissante industrie de guerre. Et c’est d’eux aussi, ils le savent, que dépend la composition des bataillons.

Combien d’industries, comme la Sherwin Paints Co. ou la Canadian Cotton Co., habituées à rogner sur les salaires de leurs employées, déclarent à l’époque, sans se gêner, qu’elles n’engagent plus d’hommes en âge d’aller combattre ? Au nom de ce patriotisme de façade, elles emploient plutôt, à moindre coût, des femmes et des enfants. Elles font de la sorte plus de profits, tandis que les hommes, eux, sont forcés d’aller à la guerre ou au chômage, deux façons de les tuer.

Quand est instauré au Canada, en 1917, l’impôt sur le revenu, c’est pour s’assurer, devant les protestations générales qui grondent, que ce ne soit pas que les gens ordinaires qui continuent de payer le gros prix, celui de leur vie, pour financer ce conflit.

Dans un monde de rois dont les intérêts s’affrontent, l’impôt contribue soudain à créer l’État souverain. La conscience de l’État se développe à partir de ce que permet ce nouveau levier financier. À Québec, au gouvernement provincial, il faut attendre après la Seconde Guerre mondiale pour mesurer les potentialités offertes par le prélèvement d’un impôt.

L’opinion publique, en 1917, se rallie à l’idée d’exiger des riches, par l’entremise de l’impôt, de quoi financer la guerre. Les fortunes privées doivent être mises à la disposition de l’effort général, lit-on dans les journaux. Jusque-là, elles ne contribuent pour rien ou presque rien aux coûts des hostilités. Il est entendu que les grandes fortunes doivent être taxées différemment des pauvres. Sinon, la classe la plus éprouvée continuera d’écoper seule des malheurs communs.

En Angleterre, l’adoption de l’impôt sur le revenu permet de payer au moins le tiers du fardeau de la guerre. Aux États-Unis, cette mesure est aussi mise en place pour solder à mesure le budget militaire. L’impôt, dit-on, permet d’égaliser au moins un peu mieux les efforts de chacun. Ce que les ouvriers payent de leur vie, les gens fortunés le payent en argent. Est-ce pour autant une forme parfaite d’équité ?

Il y a toujours, dans la guerre, une nécessité réelle de solidarité. Faut-il pour autant oublier qu’en temps de paix, bien souvent la guerre se poursuit par d’autres moyens ?

Nous sommes aujourd’hui face à un nouveau type de guerre. Le théâtre des opérations a changé. Nous sommes au front. Au front du côté de l’éducation, de la santé, de la transition écologique, de la sauvegarde de nos infrastructures. Il faut les financer. Plusieurs ont l’impression que cette guerre est presque perdue tant les renforts tardent à venir.

Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la terre, déclarait en 2005 sur les ondes de CNN qu’il existe assurément une guerre dans notre monde de tous les jours. Une guerre des classes. Voilà « un fait », disait-il. Et il ajoutait que cette guerre est en train d’être gagnée par des hommes tels que lui. « C’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. »

À force de ne jamais parler des inégalités dont profitent des gens comme lui, les classes populaires sont devenues invisibles. Ce n’est pourtant pas parce qu’une réalité est occultée qu’elle n’existe pas. Nous n’en sommes pas moins tombés au fond des tranchées, à force de bien vouloir croire que nous appartenons tous au seul et même régiment de la classe moyenne.

La société s’est embourbée. Au gros de ses troupes il a été demandé d’être « concurrentiel », de se « réformer », de s’« adapter », de fouetter sa « productivité », de se montrer « résilient ». Les troupes fidèles ont tout donné. Leurs généraux avaient pour nom Margaret Thatcher, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ronald Reagan, Brian Mulroney. À leur suite ont été formés bien des petits lieutenants qui poussaient, eux aussi, sur la voie de l’austérité. Les gains, au final, ont été pitoyables. Les pertes, énormes.

Faut-il continuer sur cette voie ?

L’économiste en chef de la Banque centrale européenne, l’Irlandais Philip R. Lane, en appelle plutôt à soutenir les ménages en imposant davantage les gros revenus et les grandes entreprises.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, recommande d’en finir avec « la course à la baisse d’impôt ». Elle lui apparaît contre-productive par rapport aux besoins sociaux vitaux.

Même à Londres, le nouveau premier ministre conservateur, Rishi Sunak, a annoncé l’automne dernier des impôts supplémentaires, afin de parvenir à soutenir un pays laissé mal en point par les dépeçages successifs opérés par ses prédécesseurs.

En Allemagne, le Conseil des économistes a recommandé à l’exécutif de hausser les impôts des plus riches et de taxer les producteurs d’énergie. En 2022, les compagnies pétrolières ont pulvérisé des records de profits. La compagnie Total a engraissé ses actionnaires de plus de 17 milliards de dollars supplémentaires. ExxonMobil a enregistré pour sa part 56 milliards de profits. Chevron a empoché 35,5 milliards. Les principaux joueurs du monde du pétrole ont fait, en une seule année, des gains de plus de 200 milliards de dollars. Des superprofits, au milieu d’une prétendue crise mondiale de l’énergie.

Les dividendes, les plus-values boursières et les échappatoires fiscales doivent être débusqués de leurs retranchements, nous disent ceux qui ont le plus à coeur de vaincre les inégalités qui minent de plus en plus nos sociétés.

Mais au Québec, contre de tels avis, le gouvernement de François Legault entreprend, lui, de baisser encore les impôts.