Virage numérique 0, population québécoise 1

Qu’il le veuille ou non, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique sera tenu comme principal responsable du succès ou de l’échec de SAAQClic. Le ministre Éric Caire a intérêt à ne pas se défiler : c’est son premier vrai test à la tête de ce ministère.

Éric Caire a publiquement dégagé son ministère de toute responsabilité à la fin de la semaine dernière. « Je ne peux pas rendre mes équipes responsables d’un projet qui existait avant leur mise en place », a-t-il affirmé à La Presse.

C’est là où il se trompe.

Ô capitaine, quel capitaine ?

Car le ministère s’affiche comme l’autorité gouvernementale derrière les opérations de SAAQClic. C’est lui qui authentifie les utilisateurs de la plateforme.

La présence du ministère sur le site SAAQClic s’affiche bien nettement au moins trois fois durant le processus d’inscription au portail de la SAAQ. La première fois : le nouvel inscrit doit cocher une boîte de consentement « à ce que mes renseignements personnels soient utilisés par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique afin d’en vérifier l’exactitude ».

Plus loin dans le processus d’inscription, il faut consentir cette fois-là à ce que des données personnelles soient partagées entre Revenu Québec, la SAAQ et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique pour confirmer l’exactitude de certains renseignements.

Là encore, ce qu’on comprend, c’est que le ministère d’Éric Caire se présente comme le marionnettiste qui tire les ficelles quand différents services en ligne du gouvernement doivent interagir entre eux. C’est l’autorité qui valide le bon fonctionnement de la machine.

Se dégager publiquement de toute responsabilité par la suite sonne faux. Il faut se demander comment le gouvernement Legault aurait réagi si la SAAQ avait lancé son portail dans le succès le plus total. Aurait-il simplement félicité l’organisme et sa direction indépendante, ou aurait-il tenté de s’attirer une partie des éloges ?

On connaît tous l’image du capitaine sur son bateau : le capitaine est dernier à bord au moment de quitter un navire qui coule. Il est un peu étrange que celui qui doit diriger l’important virage numérique de tout le gouvernement québécois abandonne le navire dès la première vague…

Expérience utilisateur

Vu de l’extérieur, SAAQClic est le premier pas vers un guichet et une identité numérique donnant accès à l’ensemble de ses services. On peut déjà imaginer que d’autres problèmes comme ceux observés ces derniers jours à la SAAQ vont se produire à l’avenir.

Sans surprise, le premier problème avec le site SAAQClic n’est pas le site lui-même. Car d’un point de vue strictement fonctionnel, il répond aux attentes. Quand on a en main les bons renseignements pour s’inscrire, ça ne prend pas cinq minutes et on accède à tous les services de la SAAQ, à même l’ordinateur personnel de la maison.

SAAQClic n’est pas le site le plus ergonomique en ville : plutôt que l’internaute soit guidé tout en douceur vers les tâches qu’il souhaite accomplir, celui-ci doit y aller un peu à tâtons, et il semble à peu près garanti qu’il se heurtera au moins une fois ou deux à des messages d’erreurs.

L’expression « expérience utilisateur » chère aux programmeurs Web ces jours-ci n’a pas dû être évoquée souvent dans les bureaux de la SAAQ au moment de penser la plateforme… Mais au moins, on ne fait pas la file dehors par temps froid.

Un virage qui n’est pas technologique

L’importance de l’expérience utilisateur n’est pas à négliger aussi bien sur SAAQClic que pour la suite du virage numérique tenté par Québec. Sinon, ce virage n’aura pas lieu, et tout le projet va finir en bordure de la route, dans le fossé.

L’expérience utilisateur se résume par ce sentiment qui reste dans l’esprit des gens après leur visite d’un site Web, d’un commerce, ou de n’importe quel autre lieu d’interaction avec une entreprise. Si le sentiment est positif, l’utilisateur en parlera à ses proches. Ça crée un effet d’entraînement. C’est le début de quelque chose qui peut devenir viral.

Si le sentiment est négatif… Disons simplement qu’on n’a souvent qu’une seule chance de faire une bonne première impression.

Le ministre Caire doit réaliser en regardant le site SAAQClic que son rôle n’est pas un rôle technologique. Sa tâche est d’abord humaine : il doit convaincre une majorité des gens qui font affaire avec la SAAQ et qui ne veulent pas passer par Internet pour le faire que c’est le meilleur moyen d’obtenir satisfaction.

C’est d’ailleurs le premier constat fait par la direction de la SAAQ maintenant que le site est en ligne : il aurait fallu mieux expliquer au public ce que le nouveau site permet de faire, d’abord, puis il aurait fallu leur expliquer que SAAQClic est beaucoup plus rapide et convivial qu’une visite au comptoir.

Bâtir la confiance

Ce n’est pas la première fois qu’un plan de transformation numérique d’un organisme gouvernemental ne se déroule pas comme prévu. Chaque fois, les élus responsables assurent que ce sera la dernière. La leçon à retenir est donc plutôt simple : les gouvernements retiennent très rarement les leçons de leurs échecs précédents.

Vu par la population québécoise, le site SAAQClic est le premier d’une série de gestes qui visent à harmoniser les activités numériques gouvernementales. Là, on parle de permis de conduire et d’immatriculation de véhicules, mais ensuite, ce sera Revenu Québec, puis ce sera l’accès au réseau de la santé, aux services du ministère de l’Éducation et à celui de la Famille, et ainsi de suite.

C’est plutôt mal parti pour ce projet d’identité numérique. Pour une raison simple : on a pensé que la population embarquerait massivement dans le projet — y compris les gens qui craignent comme la peste le vieux PC qui accumule la poussière dans leur sous-sol.

Voyons si la leçon sera retenue cette fois-ci.