Changement de culture

« Le hockey, il a changé », pourrait dire un Kylian Mbappé s’il chaussait des patins plutôt que des Nike munis de crampons. Au cours des dernières années, les « policiers » de la glace ont progressivement été relégués au folklore de la LNH, et il ne manque sans doute pas de nostalgiques pour se taper en secret, dans l’infinie vidéothèque du Web, telles des curiosités exposées dans un musée, les chefs-d’oeuvre du genre : Dave Morissette passant le K.-O. au gros Bob Probert, Stéphane Quintal contre Peter Worrell… Autre classique : Cam Neely, des Bruins, qui bardasse sérieusement un Claude Lemieux mou comme une chiffe en 1995. Neely sortait du même moule que notre Rocket national : un dur capable de marquer 50 buts par année.

Cela dit, personne ne s’ennuie des bagarres dans la Ligue nationale. À la rigueur, on pouvait comprendre le sens de l’honneur du gars qui, recevant des coups de bâton, préférait utiliser ses poings plutôt que son propre Sherwood pour riposter. Mais les spécialistes de la chose que les équipes sacrifiaient aux bas instincts du peuple, à force de caricaturer le rôle de gladiateur moderne dévolu au sportif professionnel, ont fini par gâcher le spectacle. La nouvelle sensibilité les rejette, un peu comme les amateurs de rock, à une certaine époque, se sont lassés des interminables séances de tapochage auxquelles se résumaient les solos de batterie que leur infligeaient leurs groupes préférés.

Et personne ne va s’ennuyer, non plus, des foires d’empoigne tout aussi folkloriques du hockey junior. Devant l’abolition des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, annoncée dans la foulée d’une dénonciation générale des initiations humiliantes — ce beau paradoxe d’un rite de passage qui, au lieu de mettre à l’épreuve un désir de maturité au moins symbolique, prend l’allure d’une régression aussi puérile que malsaine sur le mode pipi-caca —, il est tentant de penser que les initiations et les bagarres sont les deux manifestations d’un même problème, et c’est sans doute le cas. Certains se dépêcheront d’accuser la masculinité toxique. On pourrait aussi parler d’une perversion de la notion d’esprit d’équipe.

La semaine dernière, au hasard de la zappette dans une chambre d’hôtel, j’ai regardé dix minutes d’un match de la Force de Montréal, la formation québécoise de la « Premier Hockey Federation », contre les Beauts de Buffalo… Du beau hockey, assez rapide, où l’absence de mises en échec est la première chose qui frappe l’observateur. Elles sont prohibées dans le hockey féminin. Je ne connaissais aucune des joueuses, mais je me disais qu’il y va des équipes sportives comme de la fameuse saucisse : plus on les connaît, plus on s’y intéresse, et vice-versa.

« On veut gagner, c’est certain, mais on veut faire de notre sport un sport sécuritaire, pour que les gens veuillent y faire jouer leurs filles et leurs garçons », déclarait la gardienne de but Ann-Renée Desbiens après la magnifique victoire des Canadiennes contre leurs rivales ataviques des États-Unis dans le septième match de la Série de la rivalité (5-0, quiens toé !), en février.

Dans cette chambre d’hôtel, en changeant de chaîne, on est ensuite tombés sur la rediffusion d’un match de la bonne vieille Ligue nationale, et presque aussitôt, comme pour accuser le contraste, on avait droit à une séance de poussaillage en règle, d’intimidation entre quatre yeux et de taponnage dans les coins avec les arbitres au milieu. Tant mieux si les filles exercent une influence positive sur l’image de leur sport. Mais on se demande jusqu’où peut aller le hockey professionnel dans un tel assainissement des moeurs sportives. L’interdiction des coups d’épaule ?

Les grandes équipes soviétiques des années 1970 nous ont déjà enseigné que la mise en échec musclée n’était en rien consubstantielle au hockey sur glace. En même temps, je me mets à la place d’un défenseur de la LNH qui est payé pour essayer de ralentir un joueur arrivant dans sa direction à la vitesse d’une voiture dans un quartier résidentiel.

Au football, le match le plus ennuyant de la saison, année après année, est le Pro Bowl. Pour une raison bien simple : dans cette parade de talents dépourvue d’enjeux majeurs, les joueurs évitent de se plaquer. À la place, ils s’enlacent comme s’ils dansaient le tango, une bête commotion cérébrale étant si vite arrivée. Dans les petites ligues, on voit désormais des fillettes (bien rares, il est vrai) sous les casques et les épaulettes. Sommes-nous capables d’imaginer un Super Bowl mettant aux prises deux équipes de touch football ?

Et si la sécurisation totale des stades et des patinoires était un objectif impossible à atteindre, voire indésirable ? En 2022, la fédération suédoise de hockey féminin a autorisé les plaquages le long de la bande, sur la foi d’une étude concluant que les commotions cérébrales étaient aussi répandues dans le hockey « propre » des femmes que chez leurs collègues masculins. Mal préparées à l’intensité d’un match par leurs

entraînements dénués de contacts physiques, les hockeyeuses, dit-on, avaient tendance à se blesser lors de chocs relativement anodins. Je cite l’article du dénommé « Balle Courbe » sur le site de RDS : « [la ligue a permis] un jeu plus rude et le nombre de commotions cérébrales a diminué de 75 % ».

Ne parlons même pas de virilité (du latin vir, « homme »), un concept bien démodé par les temps qui courent. Mais la question qui fait mal, au moins autant qu’un « six-pouces » de Ken « The Rat » Linseman dans les côtes, c’est : est-ce qu’on veut vraiment que les patinoires, ou n’importe quelle autre surface de jeu, deviennent aussi hypersécuritaires que les cours de récré des écoles primaires, où nos enfants n’ont même pas le droit de se lancer de la neige en hiver ?