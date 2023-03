L’emploi retrouve un certain calme

Petit retour à un certain calme en février sur un marché de l’emploi demeurant tendu. Deux jours après la décision de maintenir inchangé son taux directeur, la Banque du Canada reçoit un signal mi-figue mi-raisin qui devrait tout de même la conforter dans sa décision.

Mercredi, en annonçant le maintien du taux cible du financement à un jour à 4,5 %, la Banque du Canada revenait sur l’une de ses principales préoccupations à l’égard de l’inflation. « Le marché du travail reste très tendu et les salaires continuent d’augmenter à un rythme de 4 à 5 %, tandis que la productivité a baissé ces derniers trimestres », avait-elle déploré. Précédemment, elle affirmait qu’« à moins que la croissance de la productivité ne devienne étonnamment forte, il ne sera pas possible d’atteindre la cible d’inflation de 2 % si la croissance des salaires se maintient dans cette fourchette ».

Selon les données de Statistique Canada publiées vendredi, l’emploi est demeuré stable en février et le taux de chômage était inchangé, à 5 %. En fait, il y a eu une création nette de 22 000 emplois, en hausse de 0,1 % par rapport à un mois de janvier plutôt actif à ce chapitre, avec un gain net de quelque 150 000 emplois. Le total des heures travaillées a augmenté de 0,6 % en février, de 1,4 % sur un an. De son côté, le taux d’emploi — le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus occupant un emploi — s’est établi à 62,4 %. L’on parle d’une petite baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au sommet de 62,5 % atteint en janvier. Ce dernier était le plus élevé depuis mai 2019.

Bref, les prochaines statistiques indiqueront si la donnée de janvier équivaut à l’atteinte d’un pic.

Côté rémunération, la banque centrale n’a pas à se réjouir. Le salaire horaire moyen au pays a augmenté de 5,4 % en février par rapport à un an plus tôt (+1,69 $) pour atteindre 33,16 $ . « Cette croissance a été supérieure à celle enregistrée en janvier (+4,5 %) et en décembre (+4,8 %), mais inférieure à celle affichée en novembre (+5,8 %) », retient Statistique Canada. Au Québec, la progression annuelle du salaire horaire demeure plus forte, à 6,5 %, contre 6,9 % le mois précédent.

La banque centrale disait toutefois mercredi miser sur la faible croissance attendue dans les prochains trimestres, qui « devrait modérer la croissance des salaires et aussi accroître les pressions concurrentielles, rendant plus difficile pour les entreprises de répercuter leurs hausses de coûts sur les prix à la consommation ».

Retraite repoussée

Dans la foulée, une mesure se démarque de l’enquête de Statistique Canada. Par rapport à un an plus tôt, les hausses de l’emploi observées chez les personnes âgées de 55 à 64 ans ont été généralisées en février. Elles ont compris des augmentations remarquées dans la fabrication (+38 000 ; +10,1 %), dans les services professionnels, scientifiques et techniques (+26 000 ; +10,1 %), dans les « autres services » (+14 000 ; +11,3 %) et dans l’agriculture (+11 000 ; +28,1 %).

Phénomène lié à la hausse du coût de la vie ? Difficile de conclure. N’empêche, la proportion de personnes composant cette strate d’âge ayant indiqué la retraite comme activité principale était en baisse de 0,7 point de pourcentage, à 18 %, au cours de la période de 12 mois prenant fin en février. Chez les 60 à 64 ans, 26,5 % ont indiqué la retraite comme activité principale, contre 27,7 % un an plus tôt.

Grosse année 2022 au Québec

Pendant ce temps, le Québec affichait un recul de 15 500 emplois le mois dernier après une forte poussée de 47 000 en janvier. L’emploi à temps plein a reculé de 30 400, effaçant le gain de 14 900 dans les emplois à temps partiel. Le taux de chômage, lui, se fixe à 4,1 %, en hausse de 0,2 point de pourcentage) sur son taux record de 3,9 % inscrit en janvier.

Cette lecture fait suite à une année 2022 plutôt solide pour l’emploi au Québec. Le bilan de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) nous dit que le nombre d’emplois s’est accru l’an dernier de 129 700, ou de 3 % par rapport à 2021. Cette forte poussée fait écho à l’augmentation de 25 % du nombre de postes vacants, à 241 700, pour atteindre un sommet depuis 2015. Le nombre d’emplois a augmenté dans presque toutes les provinces, mais ce sont l’Ontario (+338 300 ; +4,6 %) et le Québec qui affichent les plus fortes croissances.

Entre 2021 et 2022, il s’est accru d’environ 114 000 (+4,1 %) dans le secteur privé, et de 21 000 (+2,1 %) dans le secteur public, faisant contraste avec la décennie 2012-2022, au cours de laquelle l’emploi avait davantage augmenté dans le secteur public (+24 %) que dans le privé (+10 %).

La rémunération horaire moyenne a augmenté de 1,69 $ (+5,8 %) entre 2021 et 2022, pour se fixer à 30,96 $. En comparaison, l’indice des prix à la consommation a crû de 6,7 %, retient l’ISQ.

Une accalmie en vue

Une accalmie est attendue cette année. Dans sa mise à jour économique de décembre, le gouvernement du Québec entrevoit une progression de 31 100 emplois en 2023, sous le coup du ralentissement prononcé de l’activité économique. Après s’être fixé, en moyenne, autour de 4,5 % l’an dernier pour toucher un creux annuel historique, le taux de chômage projeté par le ministère des Finances est de 5 %, en moyenne, en 2023. Les tensions du marché du travail devraient se traduire par une augmentation de 10,6 % des salaires et traitements en 2022 et de 3,5 % cette année, après une importante progression de 10,8 % en 2021, ajoute-t-on.